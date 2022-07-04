የሲዳማ ክልል ምሥረታ ሁለተኛ ዓመት

የሲዳማ ክልል 10ኛው የሪፖብሊኩ አካል ሆኖ የተመሠረተበትን ሁለተኛ ዓመት በሀዋሣ ከተማ እያከበረ ነው። ሲዳማ በክልል ከተደራጀ በኋላ የጋጠሙትን ስኬቶችና ተግዳሮቶች የሚገመግም ውይይትም ተካሂዷል።
የሲዳማ ክልል 10ኛው የሪፖብሊኩ አካል ሆኖ የተመሠረተበትን ሁለተኛ ዓመት በሀዋሣ ከተማ እያከበረ ይገኛል፡፡ የምስረታ በዓሉ እየተከበረ የሚገኘው በፖናል ውይይቶችና ሕዝቡ ራሱን በክልል ለማደራጀት በተደረገው ትግል ሕይወታቸው ላጡ የሕሊና ጸሎት በማድረግ ነው፡፡ ዛሬ በሲዳማ ባህል አዳራሽ በተካሄደው ዝግጅት ላይ ሲዳማ በክልል ከተደራጀ በኋላ «ምን አሳካ? ምንስ ቀረው?» በሚል የፓናል ውይይት ተካሂዷል። ዶቼ ቬሌ DW ያነጋገራቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ሕዝቡ በክልል በመደራጀቱ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር አስችሎታል ይላሉ፡፡ በኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ክልሎች የሥልጣን ባለቤት መገለጫዎች ናቸው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ይህም የሲዳማ ብሔር እንደአገር ሊኖረው የሚገባው ተሳትፎ እንዲጨምር አድርጎታል ብለዋል፡፡ በቀጣይ ለወጣቶች የሥራ ዕድሎችን የማመቻቸትና መሠረተ ልማቶችን መገንባት ሊተኰርባቸው የሚገቡ ተግባራት መሆናቸውን አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቅሰዋል።
በውይይቱ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት የክልልነት ጥያቄዎች ምላሽ የሚሆኑ ምጣኔ ሀብታዊ ፣ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ሥራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል። የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች በሙሉ በአንድ ጊዜ መመለስ አስቸጋሪ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በተለይ በመንገድ፣ በንፁህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በከተማ ልማት፣ በጤና፣ በትምህርትና በቱሪዝም የልማት ዘርፎች ላይ አበረታች ሥራዎች መሰራታቸውን ገልፀዋል። የሲዳማ ክልል ሰኔ 27 ቀን 2012 ዓ.ም. የተመሠረተው በዛው ዓመት ኅዳር 10 ባካሄደው የሕዝብ ውሳኔ ውጤት መሠረት እንደሆነ ይታወሳል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
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