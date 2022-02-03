የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል እና ወጣቱ

በሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምበላላ ከታደሙት መካከል አብዛኞቹ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ በተለይ በዓሉን በጋራ በሚያከብሩትና ጉዱማሌ በተባለው የሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የብሄሩ ወንዶችና ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳቶች አጊጠው የበዓል ጭፈራዎችን አከናውነዋል፡፡
ዛሬ በተከበረው የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምበላላ ከታደሙት መካከል አብዛኞቹ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ በተለይ በዓሉን በጋራ በሚያከብሩትና ጉዱማሌ በተባለው የሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የብሄሩ ወንዶችና ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳቶች አጊጠው የበዓል ጭፈራዎችን አከናውነዋል፡፡ የሲዳማ ወጣቶች ፊቼ ጫምበላላ በዓል በምን መልኩ ያከብሩታል ስንል የጠየቅናቸው የክልሉ ባህል ፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የባህል ታሪክና ቅርስ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ሌዳሞ በዓሉ ለወጣቶች ልዩ ትርጉም እንዳለው ገልፀውልናል፡፡
አቶ ተፈራ እንዳሉት የፊቼ ጫምበላላ የዘመን መለወጫ በዓል ብቻ ሳይሆን ወጣቶች እርስ በርስ የሚገናኙበትና የወደፊት የትዳር አጋራቸውን የሚመርጡበት የበዓል ክንውን ጭምር ነው፡ ፡በበዓሉ ላይ ፋሮ የተባለውን ባህላዊ የወጣቶች ጭፈራ ሲጫወቱ ያገኘናቸው ወጣቶች ፍቼ ለጓደኝነት የሚሆኗቸውን ልጃገረዶች ለመተዋወቅ የሚያስችላቸውን አጋጣሚ የሚፈጥርላቸው ጭምር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በፍቼ ጫምበላላ በዓል ወቅት የብሄሩ አባቶችና እናቶች ለወጣቶች ልዩ ትኩረት እንደሚሰጡ የባህልና የታሪክ ዳይሬክተሩ አቶ ተፈራ ይናገራሉ፡፡ በተለይም እናቶች ሴት ልጆቻቸው ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ለሚያደርጉት ዝግጅት እገዛ እንደሚያደርጉላቸውም አብራርተዋል፡፡ በእርግጥም ፍቼ ጫምበላላ ወጣት ወንዶችና ልጃገረዶች ከሌላው ግዜ በተለየ አምረውና ተኳኩለው የሚወጡበት ቀን ነው፡፡ ዛሬ የተከበረው በዓልም ይኸው እውነታ የተስተዋለበት ሥለመሆኑ የነበረው ባህላዊ ዝግጅት ያረጋግጣል ፡፡ በባህላዊ አልባሳት አጊጠው በጉዱማሌ ያገኘናቸው ወጣቶችም በዝግጅቱ ወላጆቻቸው አልባሳቶቻቸውን ገዝተው በማቅረብ ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ገልፀውልናል፡፡
አዜብ ታደሰ
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ