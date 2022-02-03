 የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል እና ወጣቱ | ወጣቶች | DW | 29.04.2022

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ወጣቶች

የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል እና ወጣቱ

በሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምበላላ ከታደሙት መካከል አብዛኞቹ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ በተለይ በዓሉን በጋራ በሚያከብሩትና ጉዱማሌ በተባለው የሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የብሄሩ ወንዶችና ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳቶች አጊጠው የበዓል ጭፈራዎችን አከናውነዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 08:39

ወጣቶች እርስ በርስ የሚገናኙበትና የወደፊት የትዳር አጋራቸውን የሚመርጡበት በዓልም ጭምር ነው

ዛሬ በተከበረው የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምበላላ ከታደሙት መካከል አብዛኞቹ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ በተለይ በዓሉን በጋራ በሚያከብሩትና ጉዱማሌ በተባለው የሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የብሄሩ ወንዶችና ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳቶች አጊጠው የበዓል ጭፈራዎችን አከናውነዋል፡፡  የሲዳማ ወጣቶች ፊቼ ጫምበላላ በዓል በምን መልኩ ያከብሩታል ስንል የጠየቅናቸው የክልሉ  ባህል ፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የባህል ታሪክና ቅርስ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ሌዳሞ በዓሉ ለወጣቶች ልዩ ትርጉም እንዳለው ገልፀውልናል፡፡

Äthiopien l Sidama Neujahr Fiche Chenbelala Festival

አቶ ተፈራ እንዳሉት የፊቼ ጫምበላላ የዘመን መለወጫ በዓል ብቻ ሳይሆን ወጣቶች እርስ በርስ የሚገናኙበትና የወደፊት የትዳር አጋራቸውን የሚመርጡበት የበዓል ክንውን ጭምር ነው፡ ፡በበዓሉ ላይ ፋሮ የተባለውን ባህላዊ የወጣቶች ጭፈራ ሲጫወቱ ያገኘናቸው ወጣቶች ፍቼ ለጓደኝነት የሚሆኗቸውን ልጃገረዶች ለመተዋወቅ የሚያስችላቸውን አጋጣሚ የሚፈጥርላቸው ጭምር መሆኑን ተናግረዋል፡፡

Äthiopien l Sidama Neujahr Fiche Chenbelala Festival

በፍቼ ጫምበላላ በዓል ወቅት የብሄሩ አባቶችና እናቶች ለወጣቶች ልዩ ትኩረት እንደሚሰጡ የባህልና የታሪክ ዳይሬክተሩ አቶ ተፈራ ይናገራሉ፡፡ በተለይም እናቶች ሴት ልጆቻቸው ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ለሚያደርጉት ዝግጅት እገዛ እንደሚያደርጉላቸውም አብራርተዋል፡፡ በእርግጥም ፍቼ ጫምበላላ ወጣት ወንዶችና ልጃገረዶች ከሌላው ግዜ በተለየ አምረውና ተኳኩለው የሚወጡበት ቀን ነው፡፡ ዛሬ የተከበረው በዓልም ይኸው እውነታ የተስተዋለበት ሥለመሆኑ የነበረው ባህላዊ ዝግጅት ያረጋግጣል ፡፡ በባህላዊ አልባሳት አጊጠው በጉዱማሌ ያገኘናቸው ወጣቶችም በዝግጅቱ ወላጆቻቸው አልባሳቶቻቸውን ገዝተው በማቅረብ ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ገልፀውልናል፡፡

 

አዜብ ታደሰ

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ

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ወጣቶች እርስ በርስ የሚገናኙበትና የወደፊት የትዳር አጋራቸውን የሚመርጡበት በዓልም ጭምር ነው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያዉያን የፍልሰት አዙሪት

የኢትዮጵያዉያን የፍልሰት አዙሪት 03.02.2022

«አሁን ስንመለከተዉ፤ ፍልሰት እንደባህል እየሆነ ነዉ። ወጣቶች በተለይ ከወጣትነት ወደ ጎልማሳነት የሚሸጋገሩ ዜጎች ወደሌሎች ሃገሮች መሄድ እና አዲስ ነገር ማግኘትን የሚሹ ናቸዉ። የማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃንም ትልቅ ሚናን ይጫወታል» በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አስናቀ ከፍአለ ናቸዉ።  

ድምጻዊ እና የመብት ተሟጋቹ ኑሆ ጎበና ሲዘከር

ድምጻዊ እና የመብት ተሟጋቹ ኑሆ ጎበና ሲዘከር 23.01.2022

ለዛ ባላቸው እና ወኔ ቀስቃሽ ሙዚቃዎቹ ተወዳጅነትን ያተረፈው ገና በለጋ የወጣትነት ዕድሜው ነበር ። ለዚያውም አማራጭ የመገናኛ ብዙኃን ባልነበረበት እና የሙዚቃ ኢንዱስትሪው ገና ባልተስፋፋበት የንጉሱ ዘመን። ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር «ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ የሙዚቃ ተሰጥዖውን ተጠቅሞ መታገሉን » የሙያ አጋሮቹ ይመሰክሩለታል።

Shenen gibe cultural music band and their struggle to survive.

የጅማ ባህላዊ የሙዚቃ ውዝዋዜዎች እና ሸነን ጊቤ 06.03.2022

በጅማ ዛሬ ላይ ከተወሰኑ የውዝዋዜ ዓይነቶች ውጪ በአካባቢው ነዋሪዎች ብዙም አይታወቁም ወይም እየተረሱ መጥተዋል። የሆኖ ሆኖ በጅማ እና አካባቢው በተለይ የባህላዊ ዘፈኖቹን ከአልባሳቱ አዋዶ በመላ ሀገሪቱ ከማስተዋወቅ ባሻገር ለትውልድ በማስተላለፉ ረገድ ኃላፊነቱን የተሸከመው  ‹‹ሸነን ጊቤ››  የባህል ሙዚቃ ቡድን ነው፡፡