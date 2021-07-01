የሲሚንቶ ዋጋ ንረት በድሬዳዋ   

የሲሚንቶ ዋጋ መናሩን ያነሱት አንድ የከተማዋ ነዋሪ ሰሞኑን ማስተካከያ ተደርጓል በተባለው መንገድ ለውጥ አላየሁም ይላሉ። መስተዳድሩ በሲሚንቶ የግብይት ሰንሰለት ላይ አዲስ አሠራር ከመዘርጋቱ ባለፈ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በአምስት መቶ ሰላሳ ብር እንዲሸጥ ዋጋ ተምኗል። ይሁንና መሬት ላይ የወረደ ነገር እንደሌለ አስተያየት ሰጭው ጠቁመዋል።
በድሬደዋ የሲሚንቶ ዋጋ ንረትን ለመከላከል የመስተዳድሩ ባለስልጣናት በከተማው ከሚገኘው የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካ ጋር ባደረጉት ውይይት በተለይ የግንባታ ሥራ የሚያከናውነውን የከተማው ነዋሪ ተጠቃሚ የሚያደርግ አሠራር መዘርጋቱን ተናግረዋል። በመስተዳድሩ ለሲሚንቶ ግብይት ሰንሰለት ከተዘረጋው አዲስ አሠራር በተጨማሪ የመሸጫ ዋጋ ተተምኗል። ይሁን እንጂ ዛሬ ባለው የገበያ ሁኔታ ምርቱ የለም የሚሉ ነጋዴዎች መኖራቸውን እና በአንዳንድ ቦታም ከተተመነው መሸጫ በላይ እየተሸጠ መሆኑን የገለፁ ነዋሪ ተገቢው ቁጥጥር እንዲደረግ ጠይቀዋል።
በከተማው በፋብሪካ የመሸጫ እና የችርቻሮ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ አ.ማ. የቦርድ አመራር አቶ ፍፁም ንጉሴ መስተዳድሩ እና የፋብሪካው አመራር ካካሄደው ውይይት በኋላ በከተማው የሲሚንቶ ፈላጊዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ አሠራር ተዘርግቷል ብለዋል። በከተማው በሲሚንቶ ዋጋ ንረት የተቋረጡ የግንባታ ሥራዎች መኖራቸውን እና በዚህም በዘርፉ የሚሠሩ ዜጎች ተጎጂ መሆናቸውን ያነሱት የድሬደዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ እና የንግድ ኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ የአሁኑ ውሳኔ የተቋረጡ ግንባታዎች እንዲጀመሩ ያስችላል ብለዋል። ሰው የጀመረውን ቤት መጨረስ እስኪያቅተው የሲሚንቶ ዋጋ መናሩን ያነሱት አንድ የከተማዋ ነዋሪ ሰሞኑን ማስተካከያ ተደርጓል በተባለው መንገድ ለውጥ አላየሁም ይላሉ። መስተዳድሩ በሲሚንቶ የግብይት ሰንሰለት ላይ አዲስ አሠራር ከመዘርጋቱ ባለፈ አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በአምስት መቶ ሰላሳ ብር እንዲሸጥ ዋጋ ተምኗል። በዚህም መሬት ላይ የወረደ ነገር እንዳላዩ አስተያየት ሰጭው ጠቁመዋል። ፋብሪካው አዲስ ዘረጋሁት ያለው የግብይት ስርዓት ተገቢው ቁጥጥር ከተደረገበት ሰባት ስምንት በሚሆኑ ደላሎች መካከል ይበላ የነበረውን ገንዘብ የሚያስቀር እና ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ተብሏል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ