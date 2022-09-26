የሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ ሥርዓተ ቀብር ተፈጸመ

የቀድሞ የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ ስርዓተ ቀብር ጣልያን ሚላኖ ከተማ በሚገኝ ካቴድራል ውስጥ ዛሬ ተከናውኗል ። በጣሊያን ሚላን ከተማ በሚገኝ ሳን ራፋኤሌ ሆስፒታል ሕክምና ላይ ሳሉ በ86 ዓመታቸው ሰኞ፤ ሰኔ 5 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም የተለዩት ቤርሉስኮኒ በጣልያናውያን ዘንድ በአዎንታዊም በአሉታዊም ጎናቸው ይዘከራሉ ።
የቀድሞ የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ ስርዓተ ቀብር ጣልያን ሚላኖ ከተማ በሚገኝ ካቴድራል ውስጥ ዛሬ ተከናውኗል ። ለአራት ጊዜያት የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትርነት ለነበሩት ለከበርቴው ሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ በሁለተኛ የጣሊያን ትልቅ ከተማ ሚላኖ አቅራቢያ ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ቤተሰቦቻቸው ብቻ የተገኙበት የመታሰቢያ ስነስርዓት ትናንት ተካሂዶላቸዋል ። ስቱዲዮ ከመግባቴ ቀደም ብሎ የሮም ወኪላችን ተክለእዝጊ ገብረ ኢየሱስ በስልክ አነጋግሬዋለሁ ። የቀድሞ የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቭዮ ቤርሉስኮኒ በጣልያናውያን ዘንድ በአዎንታዊም በአሉታዊም ጎናቸው ነው የሚታወሱት ።
የሩስያዉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ጨምሮ የዓለም መንግሥታት እና የመንግስታት ተጠሪዎች በቀድሞው የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ ከዚህ ዓለም በሞት የሐዘን መግለጫ ትናንት አስተላልፈዋል ። በቀብሩ ስነ ስርዓቱ ላይ ከተገኙ የውጭ ሃገራት መሪዎች መካከል የሀንጋሪው ፕሬዝዳንት ቪክቶር ኦርባን አንዱ ናቸው። የአውሮጳ ኅብረትም በኤኮኖሚ ኮሚሽነሩ ፓውሎ ጅንቲሊኖ በኩል ተወክሏል ። ከታዋቂ ሰዎች መካከል ሌሎች እነማን ተገኙ?
የኢጣልያዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጅያ ሜሎኒ እና እና ሌሎች የኢጣልያ መንግሥት ባለስልጣናት መገኘታቸውም ተጠቅሷል ። የመገናኛ ብዙኃን ባለቤት እና የገዢው «ፎርዛ ኢጣሊያ ፓርቲ» መሪ የነበሩት የ86 ዓመቱ ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ በሚላን ከተማ በሚገኝ ሳን ራፋኤሌ ሆስፒታል ሕክምና ላይ ሳሉ ነው ከትናንት በስትያ ማረፋቸው የተነገረው። ዛሬ በሚላኖው ካቴድራል በተካሄደው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የእንግዶች ቁጥር በ2000 የተገደበ ነበር ቢባልም በሺህዎች የሚቆጠሩ ጣሊያናውያን ግን ከሚላኖው ካቴድራል ፊት ለፊት የሚገኘውን ፒያሳ አደበባይ አጥለቅልቀው ታይተዋል ።
ቤርሉስኮኒ በጎርጎሮሳዊው 1994 የፖለቲካውን ዓለም ከመቀላቀላቸው በፊት ከግል መገናኛ ብዙኃናቸው በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ሐብት ለማፍራት የበቁ የናጠጡ ባለጸጋም ነበሩ ። በቤርሉስኮኒ ሞት በጣሊያን ሠንደቅ ዓላማዎች ዝቅ ብለው እየተውለበለቡ ሲሆን፤ ከግብረ ሰናይ አገልግሎቶች በስተቀር ፖለቲካዊ ክስተቶች በሙሉ ዛሬ መታገዳቸውም ተዘግቧል ።
ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ በሥልጣን ላይ ሳሉ በሚቆጣጠሩት የግል የብዙኃን መገናኛ እና በሥልጣናቸዉ መካከል የጥቅም ግጭት አለ በሚል ከፍተኛ ወቀሳና ትችት ሲደርስባቸዉ እንነደነበርም የሚታወስ ነዉ ። ከዚህ ሌላ ቤሪስኮኒ የተለያዩ ክሶች እየቀረበባቸዉ ጉዳያቸዉ በፍርድ ቤት ይታይም ነበር ። በ2011 ዓ.ም በጣልያን ኤኮኖሚ ቀዉስ ከተከሰተ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር ሥልጣናቸዉን ለመልቀቅ የተገደዱት፤ ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ፤ ሥልጣን ከለቀቁ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ብርቱ የጤና እክል ገጥሟቸው ቆይተው ነበር ። በጎርጎሪዮሱ 2016 ዓ.ም የልብ ቀዶ ህክምናም አድርገዋል ። በ 2020 ዓ.ም ደግሞ በኮሮና እና በሳምባ ምች ሕመም ተጠቅተው ሆስፒታል ገብተዉ ነበር ። የቀድሞዉ የጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ ቤሩስኮኒ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በደም ካንሰር በሽታ በጠና ታመዉም ነበር ።
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ተክለእዝጊ ገብረ ኢየሱስ
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