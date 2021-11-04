 የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ እና ኢትዮጵያ | አፍሪቃ | DW | 27.10.2021

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ማስታወቂያ

አፍሪቃ

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ እና ኢትዮጵያ

ሱዳን ሽግግር መንግሥቱ በወታደራዊው ኃይል ቁጥጥር ሥር መዋሉ ሰላሟን አናግቶታል። ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ያሻግራል የሚል ተስፋ የተጣለበት ሲቪል ፖለቲከኞች የተካተቱበትን መንግሥት ያስወገደውን የጦር ኃይሉን ርምጃ የሚቃወመው የሕዝቡ አድማ ዛሬም ቀጥሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:42

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ

መፈንቅለ መንግሥቱን ያካሄደው የሱዳን ጦር ኃይል ሲቪል አስተዳደሩን ከመበተኑ አልፎ አንዳንዶቹን ማሰሩ ነው የሚነገረው። የመፈንቅለ መንግሥቱ መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሕዝቡን ቁጣ ለማብረድ በምርጫ የሚሰየም መንግሥት እንደሚኖር ቃል ቢገቡም ከበስተጀርባቸው ግብጽና አንዳንድ የመካከለኛው ምሥራቅ ሃገራት ጠንካራ ድጋፍ በመኖሩ ያሉትን እውን መሆኑ እያጠናየቀ ነው። ከጎረቤቷ ኢትዮጵያ ጋር በአንድ ወገን በድንበር ፤ በሌላው ደግሞ ከኅዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ የምትወዛገበው ሱዳን ውስጣዊ ፖለቲካ ቀውስ መባባስ በአንድም በሌላም ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። የሱዳን ይዞታ አሁን ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ እንደማይታወቅ ያመለከቱት የፖለቲካ ሣይንስ ምሁሩ ዶክተር አስናቀ ከፍአለ  መረጋጋቷ ለኢትዮጵያ እንደሚበጅ አጽንኦት ይሰጣሉ።

Putsch im Sudan General Abdel Fattah al-Burhan

ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን

«ሰላማዊ ላልሆነች ሱዳን ለኢትዮጵያ ጥቅም አታመጣም፤ ሰላማዊ፣ የተረጋጋች፣ ዴሞክራሲያዊ የሆነች ሱዳን መኖር ለኢትዮጵያ ትርፉ ከጉዳቱ የሚያመዝን ይመስለኛል። ሱዳን ውስጥ ያለው የፖለቲካ ትርምስ አሁን ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ ማወቅ አይቻልም።»

ሱዳን በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እጇን ሳታስገባ እንደማትቀር ለሚጠረጥሩት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር አቶ ቻላቸው ታረቀኝ አስተያየት ከዚህ ይለያል።

«እንደዚህ አይነት ነገሮች፣ በእርግጥ ለሌሎች ክፉ መመኘት ጥሩ ባይሆንም አንዳንዴም መልካም ሁኔታ ሊኖራቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ።»

እንደእሳቸው የኢትዮጵያን ምዕራባዊ ድንበር ጥሳ የገባችው ሱዳን የውስጥ ሰላሟን አግኝታ መንግሥቷ መደላደል ከቻለም ትርምሱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲባባስ ከማድረግ ወደኋላ አትልም። ከዚህም ሌላ መፈንቅለ በሱዳን መንግሥት ያካሄዱት የጦር ኃይሎች መሪ ጀነራል አብደል ፈታህ አልሁርሃን ግብጽ ውስጥ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ወደሥልጣን የመጡት የፕሬዝደንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ድጋፍ እንዳላቸውም አስታውሰዋል። ከኅዳሴ ግድቡ ጋር በተገናኘ ከኢትዮጵያ ጋር እሰጥ አገባ የገቡት ሁለቱ ሃገራት ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም አዲስ አበባን ለማዳከም መንገድ መሻታቸው እንደማይቀርም አጽንኦት ሰጥተዋል። በምሥራቅ አፍሪቃ በውስጣዊ ችግር እየታመሰች የምትገኘው ሱዳን ብቻ አይደለችም። ኢትዮጵያ አንድ ዓመት ሊደፍን በተቃረበው ትግራይ ተጀምሮ  ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች በተዛመተው ጦርነት፣ በምዕራብ ኦሮሚያ ባለው የዜጎች ግድያ እና፣ መፈናቀል፣ በምሥራቅ ኢትዮጵያም በሚሰማው የጎሳ ግጭት እና የዜጎች መፈናቀል አልተረጋጋችም።

Sudan | Abdullah Hamduk

አብደላ ሀምዶክ

በአፍሪቃው ቀንድ የሃገራቱ ውስጣዊ ሰላም አለመረጋገጡ ለቃጣናው አጠቃላይ ስጋት እንደመሆኑ የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግሥታት በእንግሊዘኛው ምህጻር ኢጋድ ሶማሊያ እና ደቡብ ሱዳን ላይ እንደሞከረው በዚህ ረገድ ሊጫወት የሚችለው ሚና ይኖር ይሆን? ዶክተር አስናቀ ከኢጋር ይልቅ የአፍሪቃ ሕብረት የተሻለ ሚና ሊኖረው ይችላል ነው የሚሉት።

«እኔ ከኢጋድ ይልቅ የአፍሪቃ ሕብረት የሰላም እና የጸጥታ ምክርቤቱ ነው ነገሩን እየተከታተለ ያለው። ኢጋድ ሶማሊያ ላይ ገምቢ ሚና ተጫውቶ ነበር፤ በደቡብ ሱዳን ጉዳዮች ላይ እንዲሁ፤ ኢትዮጵያን እና ሱዳንን በመሳሰሉ ከፍ ባሉ የቀጣናው ሃገራት ላይ ያለው ሚና ያንያህል ጎልቶ ይወጣል ብዬ አልገምትም።»

የአፍሪቃውን ቀንድ ሃገራት ከማረጋጋት አኳያ ለአቶ ቻላቸው የሁለቱም የአፍሪቃ ተቋማት አቅም ጥያቄ ላይ የወደቀ ነው።

Sudan Putsch Protest Ausschreitungen

«በመሠረቱ ኢጋድ ብዙም አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አላስብም፤ በእርግጥ ጉዳዩ ይመለከተዋል፤ግን ኢጋድ የሚባለው ጠንካራ የሆነ ስብስብ አይደለም። ኢጋድ ይቅርና የአፍሪቃ ሕብረትም እኮ በጣም ጠንካራ የሚባል ድርጅት አይደለም እስካሁን ድረስ።»

በእሳቸው እይታም ለአፍሪቃውያኑ ሃገራት ውሳጣዊ የፖለቲካ ውጥረትና አለመረጋጋት የምዕራባውያን ሃገራትም ሚና የጎላ ነው።  እስካሁን ከኢጋድ የተሰማ ነገር ባይኖርም የአፍሪቃ ሕብረት የሲቪል አስተዳደሩ ወደ ቦታው እስካልተመለሰ ድረስ ሱዳንን ከአባልነት መሰረዙን ዛሬ አስታውቋል። የዓለም ባንክ ደግሞ ለሱዳን የሚሰጠውን ርዳታ ለጊዜው ማቋረጡን ዛሬ ገልጿል።

ሸዋዬ ለገሠ 

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Facebooksymbol und Daumen runter Facebooksymbol und Daumen runter, 02.11.2019, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem Facebooksymbol liegt das Zeichen Daumen runter. *** Facebook symbol and thumb down Facebook symbol and thumb down, 02 11 2019, Borkwalde, Brandenburg, Germany, On a Facebook symbol the sign thumb down is located

የጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም. የዓለም ዜና 04.11.2021

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ 09.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።

General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

ዜና መፅሔት፣ጥቅምት 16፣2014 26.10.2021