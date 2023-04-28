 የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ | አፍሪቃ | DW | 28.04.2023

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ማስታወቂያ

አፍሪቃ

የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ

ጎራ ለይተው በሚፋለሙት ጀነራሎቿ አለመግባባት የምትታመሰው ሱዳን በቋፍ የሚገኘው የተኩስ አቁም ስምምነት ዳግም እንዳይጣስ ስጋት መኖሩ እየተነገረ ነው። ተፋላሚዎቹ ኃይላት በጦርነቱ ምክንያት ከሱዳን ለመውጣት በሚሞክሩ የውጭ ዜጎች ላይ ለተከፈተው ጥቃት አንዳቸው ሌላቸውን ተጠያቂ እያደረጉ ነው።

የሱዳን ቀውስ

ሁለት ሳምንት የዘለቀው የሁለቱ የሱዳን ጀንራሎች ጦርነት፤ አገሪቱን መንግሥት አልባ እንዳያደርጋትና እንዳያፈርሳት አስግቷል። ባለፉት ቀናት ሲፈርስ ሲከበር የነበረው የተኩስ ማቆም ስምምነት፤ በርካታ የአውሮጳና ሌሎች መንግሥታት  ዜጎቻቸውን በየብስ፤ በባሕርና በአየር ለማስወጣት ያስቻላቸው ሲሆን፤ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሱዳኖችም ወደ ጎረቤት አገሮች እንዲሸሹ ረድቷቸዋል። የተቀሩትና 46 ሚሊዮን የሚሆኑት፤ በተለይም የጦር ሜዳ የሆነችው ካርቱም ኑዋሪዎች የሆኑት ሱዳኖችና  ስደተኖች ግን፤  ሲበዛ ለሞት፤ ሲያንስ ለረህብና ለበሽታ ተጋልጠው ባሳዛኝ ሁኒታ እንደሚገኙ ነው ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች የሚገልጹት።

 የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፤ ሱዳን በዚህ ጦርነት ምክኒያት ወደ አስከፊ ሰባዊ ቀውስና የመፍረስ አደጋ እንዳትገባ በማሳሰብ ላይ ነው። ምዕራባውያን መንግስታት ዜጎቻቸውን ከሱዳን ለማስወጣት እንደተጣደፉት ሁሉ፤ በጭንቅና ችግር ውስጥ ያሉ ሱዳናውያንን ሊረሱ እንድማይገባ የሚያሳስቡ ጥሪዎችም  ተሰምቷል። ዲፕሎማቶችና የዉጭ ሃገር ዜጎች ሱዳንን እየለቀቁ መሆኑበአሁኑ ወቅት በካርቱም የውኃ፤ የመብራትና ሌሎች መሠረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጠዋል፤ መደብሮችም ተዘግተዋል ወይም ተመዝብረዋል። በየቦታው ከሚሰማው ተኩስና በየጎዳናዎቹ ከሚደረጉት ጦርነቶች በተጨማሪ፤  ወሮበላዎች ተደራጅተው ከተማዋን እያፈረሱና እየመዘበሩ እንደሚገኙ ነው የሚገለጸው።  

British citizens evacuated from Sudan

የብሪታንያን ዜጎች ከሱዳን የማውጣት ሂደት

በክተማው የሚገኙ የጤና ተቁሞች በመፈራረሳቸውና በመዘረፋቸው አገልግሎት መስጠት እንዳልቻሉ እየተነገረ ሲሆን፤ የዓለም የጤና  ድርጅት ዳይሬተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሀኖም ባለፈው ረቡዕ እንደገለጹት በህክምና እጦት የሚሞተው ሰው ቁጥር በጦርነቱ ከሚሞተው ሊበልጥ ይችላል። «በጦርነቱ ምክንያት ከሚደርሰው የሞትና የመቁሰል አደጋ ይበልጥ በበሽታ፤ በምግብና ውኃ አገልግሎቶች መቋረጥ ምክንያት ለሞት የሚዳረገው ሰው ሊበዛ ይችላል።» በማለት በድርጅታቸው ግምት እሳክሁን ሕይወታቸውን ካጡት ውስጥ አንድ ሦስተኛዎቹ ህክምና ቢያገኙ ሊተርፉ ይችሉ የነበሩ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አክለውም፤ በአሁኑ ወቅት ባለው ሁኒታ ምክንያት ሀኪሞችና ነርሶች በሽተኞችን ሊደርሱ፤ በሽተኞችና ቁስለኞችም ሀኪሞችን ሊያገኙ እንዳልቻሉ በማውሳትም፤ በካርቱም ብቻ 61 ከመቶ የሚሆኑት የህክምና ተቋማ እንደወደሙ አስታውቀዋል። 

Sudan | Zusammenstöße zwischen den paramilitärischen Rapid Support Forces und der Armee in Khartum

በኻርቱም የጦርነቱ ገጽታ

ባለፉት ሦስት ቀናት ከሞላ ጎደል በሥራ ላይ የነበረው የተኩስ ማቆም ስምምነት ከትናንት ሌሊት ጀምሮ ለተጨማሪ ሦስት ቀናት እንዲራዘም ሁለቱ ጀኔራሎች  እንደተስማሙ ተሰምቷል። ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ይከበራል ተብሎ ባይጠበቅም፤ እየደረሰ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቀነስና ተጨማሪ ሰዎች ከጦርነቱ ቀጣና እንዲወጡ ሊያግዝ ይችላል። በተጨማሪም  በአፍርቃ በይነ መንግሥታት ኢጋድና በሌሎችም አገሮች በኩል የተጀመሩ የሰላም ጥረቶች እንዲቀጥሉ ዕድል ሊከፍት ይችላል ተብሎም ተስፋ ተድርጓል። ይሁን እንጂ በሁለቱ ጀነራሎች ማካከል ያለው አለመግባባት ስር የስደደና የግል የሥልጣን ፍላጎት ያለበት በመሆኑ፤ እንዲሁም በሌሎች አካባቢያዊ፤ ፖለቲክዊና ወታደራዊ ምክንያቶች፤ በሱዳን ባጭር ጊዜ ሰላም ወርዶ ሱዳንና ሱዳንውያን ከገቡበት ችግር በቀላሉ ይወጣሉ ብሎ መጠበቅ አስቸጋሪ እንደሚሆን ነው የሚገመተው። 

ገበያው ንጉሤ 

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የሱዳን ቀውስ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች

የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ መግለጫ በወቅታዊ ጉዳዮች 28.04.2023

ሱዳን ውስጥ በአገሪቱ መሪዎች መካከል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ኢትዮጵያዊያንን ከጉዳት የሚከላከል፣ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ የፀጥታ እና የሰብዓዊ ቀውስ ችግር ቢኖር እንዴት ይፈታ የሚለውን የሚመልስ እንዲሁም የሌሎች ሃገራት ዜጎችን የማስተላለፍ ሥራ የሚያከናውን ግብረ ኃይል መቋቋሙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።

«90ሺ ብር እየተጠየቀ ነው» ሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን

«90ሺ ብር እየተጠየቀ ነው» ሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን 28.04.2023

በርካታ ምዕራባዊያን ሀገራት በተጠናከረ ሁኔታ ዜጎቻቸውን ከሱዳን ባስወጡበት በዚህ ሳምንት ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ «ህይወታችንን አትርፉልን » ብለው የሚጣሩት አፍሪቃውያን ቁጥር ጨምሯል። በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ብርቱ ጦርነት በሚካሄድባት ሱዳን ውስጥ መሄጃ አጥተው የተቀመጡ ኢትዮጵያውያን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንቃኛለን።

In this image made from video provided Friday, April 21, 2023, by the Sudan Armed Forces, Gen. Abdel-Fattah Burhan, commander of the Sudanese Armed Forces, speaks at an undisclosed location. Sudan's top general said Friday the military is committed to a transition to civilian rule, in his first speech since brutal fighting between his forces and the country's powerful paramilitary began nearly a week ago. (Sudan Armed Forces via AP)

የሱዳን ጦርነትና የኧል ቡህራን የእንኳን አደረሳችሁ መልክት 21.04.2023

በሁለት ስልጣን ፈላጊ ጀነራሎች መካከል እየተካሄደ ያለዉ ዉግያ እንደቀጠለ ነዉ። ወደ 20 ሺ የሚሆኑ ሱዳናዉያን ወደ ጎረቤት ቻድ ተሰደዋል፤ ወደ 400 በላይ ሰዎች በጦርነቱ ህይታቸዉን አጥተዋል፤ ወደ 3500 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አንድ የተመድ የስደተኞች መርጃ ድርጅት ባልደረባ አርብ እለት መኪና ዉስጥ መገደሉ ተሰምቷል።