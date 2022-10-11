 የሰኞ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓም የስፖርት ዝግጅት | ስፖርት | DW | 17.10.2022

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ስፖርት

የሰኞ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓም የስፖርት ዝግጅት

የአንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ የፍቅሩ ኪዳኔ የቀብር ስነስርዓት የፊታችን ሐሙስ ፓሪስ ፈረንሳይ እንደሚፈጸም ተነግሯል።በዚሁ እለትም በፓሪስ የሚገኙ የቅርብ ወዳጆቻቸውና ጓደኞቻቸው የአንጋፋውን የስፖርት ጋዜጠኛ ስራዎች የሚዘክርና ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና የሚቀርብበት ልዩ መርሃ ግብር በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይካሄዳል።

የሰኞ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓም የስፖርት ዝግጅት

  
በኢትዮጵያ የስፖርት ዘርፍ ፈር ቀዳጅ እንደሆነ የሚነገርለትና በተለያዩ ዓለም አቀፍ የስፖርት ተቋማት ውስጥ በሃላፊነትና እንዲሁም በአማካሪነት ያገለገለው የአንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ የፍቅሩ ኪዳኔ የቀብር ስነስርዓት የፊታችን ሐሙስ ፓሪስ ፈረንሳይ እንደሚፈጸም ተነግሯል።በዚሁ እለትም በፓሪስ የሚገኙ የቅርብ ወዳጆቻቸውና ጓደኞቻቸው የአንጋፋውን የስፖርት ጋዜጠኛ ስራዎች የሚዘክርና ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና የሚቀርብበት ልዩ መርሃ ግብር በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ይካሄዳል።

Äthiopien Die Beerdigung von Fikru Kidane in Addis Abeba

ለአንጋፋው ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ትናንት በአዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በተገኙበት የሽኝትና የጸሎት ስነ ስርዓት ተካሂዷል።ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ያረፈው ፍቅሩ ኪዳኔ በተለያዩ የስፖርት ተቋማት በሰጠው አገልግሎትና በመገናኛ ብዙሀን ተሳትፎው በሙያ አጋሮቹና  በቅርብ በሚያውቁት ይወደሳል። ፍቅሩ በሚያውቋቸው ሰዎች እንዴት ይገለፃሉ? በዛሬው የስፖርት ዝግጅት ሃይማኖት ሁለት ሰዎችን አነጋግራለች። 

ሃይማኖት ጥሩነህ 

ኂሩት መለሰ


 

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የሰኞ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓም የስፖርት ዝግጅት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ

አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ 11.10.2022

በኢትዮጵያ የስፖርት ጋዜጠኝነት ታሪክ ፈር ቀዳጅ ተብለው ከሚጠቀሱት አንዱ የሆነው አንጋፋው ጋዜጠኛ ፍቅሩ ኪዳኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ፍቅሩ ኪዳኔ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ በተለያዩ ቋንቋዎች በስፖርት ጋዜጠኝነት ፣ በካፍ እና በኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራርነት፣ በስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር መስራችነት እና አመራርነትም አገልግሏል።

የዘገየው የመንግሥትና የህወሓት የሰላም ንግግር፤የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና፤የፍቅሩ ኪዳኔ ኅልፈት

የዘገየው የመንግሥትና የህወሓት የሰላም ንግግር፤የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና፤የፍቅሩ ኪዳኔ ኅልፈት 14.10.2022

«ከየትኛው ተማሪ ተለይተው ነው ፈተና ረግጦ መውጣት ?ባይሆን ተፈትነው የተፈጠረውን ችግር በማስረዳት መፍትሔ መጠየቅ ይበጅ ነበረ። ነገር ግን ቢያንስ ለአንድ አመት እየተማሩ የተረጋጋ የትምህርት ስርአት ማስፈንና ተፈታኞችም ይሄንን አውቀው ለአንድ አመት መዘጋጀት ቢችሉ ጥሩ ነበር።

የመስከረም 09 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የመስከረም 09 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 19.09.2022

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች እንደተለመደው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ውድድሮች በማራቶን የሩጫ ፉክክሮች ድል ተቀዳጅተዋል። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ የእግር ኳስ ግጥሚያ አርሰናል በመሪነቱ እየገሰገሰ ነው። የዕውቁ ኢትዮጵያዊ ኢጣሊያዊ የእግር ኳስ ተጨዋች ሉቺያኖ ቫሳሎ የቀብር ሥነ ሥርዓት ቅዳሜ ዕለት ተፈጽሟል።