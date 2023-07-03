የሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት

ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዓመቱ ሻምፒዮና መሆኑን አረጋግጧል። ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ሲያነሳ ለ16ኛ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያውያን የነገሱበት የዳይመንድ ሊግ የሩጫ ውድድሮች በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በተለያዩ የአውሮጳ ከተሞች ተስተናግደዋል።
ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዓመቱ ሻምፒዮና መሆኑን አረጋግጧል። ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ሲያነሳ ለ16ኛ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያውያን የነገሱበት የዳይመንድ ሊግ የሩጫ ውድድሮች በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በተለያዩ የአውሮጳ ከተሞች ተስተናግደዋል። በአውሮጳ ሊጎች የተጫዋቾች የዝውውር ዜና የፓሪሰን ዤርሜ እና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አጥቂው ምባፔ የ206 ሚሊዮን ፓውንድ የደሞዝ ተመን ማስቀመጡ ከስሙ ጋር ተያይዘው ይነሱ የነበሩ የዝውውር ጭምጭምታዎች የተጫዋቹን መዳረሻ የበለጠ አጓጊ አድርጎታል። የአውሮጳ ከ21 ዓመት በታች ሻምፒዮና የሩብ ፍጻሜ ፍልሚያዎችም ተስተናግደዋል። ዩክሬን እና እስራኤል ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል።
ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ የ2015 ዓ/ም ሻምፒዮና መሆኑን አረጋግጧል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ትናንት እሁድ ሀዲያ ሆሳዕናን 2 ለ 0 ማሸነፉን ተከትሎ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው 63 ነጥቦችን በመሰብሰብ ለ16ኛ ጊዜ የፕሪምየር ሊጉን ዋንጭ ማንሳት ችሏል። በትናንቱ ጫወታ ቸርነት ጉግሳ እና ሊጉን በከፍተናኛ ጎል አስቆጣሪነት እየመራ የሚገኘው ኢስማኤል ኦሮ አጎሮ ለቅዱስ ጊዮርጊስ አስቆጥረዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሻምፒዮና መሆኑን ተከትሎም ወደ አፍሪካ የሻምፒዮንስ ሊግ የውድድር መድረክ መመለሱንም አረጋግጧል። ለመሆኑ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ምን ተሰምቶት ይሆን ዶቼ ቬለ ጠይቆታል።
በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የባህርዳር ከተማ በ57 ነጥቦች 2ኛ ሆኖ ማጠናቀቁን አረጋግጧል። ባህር ዳር በተመሳሳይ ትናንት እሁድ ሐዋሳ ከተማን 1 ለ0 ማሸነፉን ተከትሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ኢትዮጵያ መድን የነጥብ ልዩነቱን ወደ ስምንት በማድረሱ ነው 2ኛነቱን ያረጋገጠው ። ይህንኑ ተከትሎም የባህርዳር ከተማ በሌላኛው የአፍሪቃ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ መድረክ የሚሳተፍበትን ዕድል ማግኘቱን አረጋግጧል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እና ለገጣፎ ለገ ዳዲ ከሊጉ መውረዳቸውን ሲያረጋግጡ ሶስተኛው ወራጅ ቡድን በቀጣዩ ሳምንት የሚታወቅ ይሆናል።
በአትሌቲክስ ዜና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ያደረጉባቸው የዳይመንድ ሊግ ውድድሮች በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ተካሂደዋል። ትናንት እሁድ ስቶኮልም ስዊዲን በተደረገ የ 1 ሺ 500 ሜትር የሴቶች የሩጫ ውድድር ኢትዮጵያውያኑ ከ1ኛ እስከ 3ኛ ተከታትለው በመግባት አሸናፊ ሆነዋል። ውድድሩን ፍሬወይኒ ኃይሉ አንደኛ ሆና ስታጠናቅቅ የገባችበትም ሰዓት 4 ደቂቃ ከ2 ሰከንድ ከ31 ማይክሮ ሰከንስ የገባችበት ሰዓት ነው።
ውድድሩን ደርቤ ወልተጂ 2ኛ እንዲሁም ሂሩት መሸሻ 3ኛ በመሆን አጠናቀዋል። በተመሳሳይ በስምንት መቶ ሜትር ውድድር ወርቅነሽ መሰለ 2 ደቂቃ ከ05 ማይክሮ ሰከንድ በመጋባት አሸናፊ ሆናለች። በአምስት ሺ ሜትር ውድድር ለምለም ኃይሉ 2ና ሆና ገብታለች ። ውድድሩን ኬንያዊቷ ቢያትሪክ ቼቤት አሸናፊ ሆናለች።
ባለፈው ዓርብ ስዊዘርላንድ ላውዛኔ ውስጥ ተደርጎ በነበረው ተመሳሳይ የዳይመንድ ሊግ የሩጫ ውድድር በሪሁ አረጋዊ የዓመቱን ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፏል። በሪሁን 12 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ከ45 ማይክሮ ሰከንድ የገባበት ሰዓት ሲሆን አምስተኛው የምንጊዜም ፈጣን ሰዓት ሆኖ ተመዝግቦለታል። በውድድሩ የክብረ ወሰኑን ባለቤት ዩጋንዳዊ ጆሹዋ ቼፕቴጊ ሁለተኛ ሲሆን ከ3ኛ እስከ 5ኛ ያለውን ደረጃም ኢትዮጵያውያን ተከታትለው መግባት ችለዋል። በዓርብ ምሽቱ በ1500 ሜትር ውድድር ለሜቻ ግርማ 2ኛ ሆኖ አጠናቋል። ለሜቻ የገባበት ሰዓት 3 ደቂቃ ከ29 ሰከንድ ከ14 ማይክሮ ሰከንድ የኢትዮጵያ ክብረ ወሰን ሆኖ ተመዝግቦለታል። በውድድሩ የ22 ዓመቱ ኖርዌያዊው ጃኮብ ኢንገብሪንግስተን አሸናፊ ሆኗል።
ኬንያዊው አትሌት ቲቱስ ኢኪሩ የአበረታች መድሃኒት ተጠቅሞ በመገኘቱ ለ10 ዓመታት ከውድድር መታገዱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። አትሌቱ የአበረታች መድኃኒት መጠቀሙ የተረጋገጠው በ2021 ጣሊያን ሚላን ውስጥ ተዘጋጅቶ የነበረ የማራቶን ውድድርን ስድስተኛ ፈጣን ሰዓት 2:02.57 በተደረገለት ምርመራ መድኃኒቱን ወስዶ መገኘቱ ተከትሎ ነው። ቲቱስ ኢኪሩ ጥፋተና ሆኖ በመገኘቱም ከዚያ በኋላ በነበሩ የውድድር መስኮች ያገኛቸውን ሽልማቶች እንደሚነጠቅ ዘገባው ያመለክታል። አውሮጳ ከ21 ዓመት በታች የእግር ኳስ ሻምፒዮና ዩክሬን እና እስራኤል ግማሽ ፍጻሜ መግባታቸውን አረጋግጠዋል። ባለፈው ቅዳሜ በቅድያ ውድድሩን ያደረገው እስራኤል ቡድን የጆርጂያ አቻውን በመደበኛ ሰዓት ያለምንም ጎል አቻ ካጠናቀቀ በኋላ በመለያ ምት ጆርጂያን በደጋፊው ፊት 4 ለ 3 በማሸነፍ ግማሽ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል። ትናንት እሁድ በፈረንሳይ እና በዩክሬን መካከል የተደረገውን ጫወታ ዩክሬን 3 ለ 1 በማሸነፍ ግማሽ ፍጻሜ መድረሷን አረጋግጣለች። በዚህም ሁለቱም አስቀድመው ግማሽ ፍጻሜ መድረሳቸውን ካረጋገጡት ከእግሊዝ እና ፖርቹጋል ጋር እንደሚጋጠሙ የወጣው መርኃ ግብር ያሳያል። የፊታችን ረቡዕ አመሻሽ እስራኤል እንግሊዝን ስትገጥም ፤ መጪው ቅዳሜ ደግሞ የዩክሬን ከ21 ዓመት በታች ቡድን የስፔይን አቻውን ይገጥማል።
ወደ የዝውውር ወሬዎች ስንሻገር ፤ የፒኤስጊ እና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ ኪሊያን ምባፔ አጠቃላይ የደሞዝ ማዕቀፉን ቁርጥ አድርጓል። በዋናነት ከሪያል ማድሪስ ጋር ስሙ ሲነሳ የሚሰማው ምባፔ ፈላጊዎቹ የ206 ሚሊዮን ፓውንድ የደሞዝ ማዕቀፍ ሊያዘጋጁ ይገባል ሲል ከወዲሁ ጠንከር ያለ አቋሙን አንጸባርቋል። የምባፔ አቋም ምናልባት ክለቡ ከእርሱ በሽያጭ ሊያገኝ የሚችለውን ሚሊዮን ፓውንዶች አሳጥቶ መጭው ዓመት በነጻ እንዳያሰናብት አስግቷል። የተጫዋቹ መዳረሻም እንዲሁ ከወዲሁ ተናፋቂ አድርጎታል።
ሊቨር ፑል ሀንጋሪያዊውን የመሃል ተጫዋች ዶሚኒክ ሶቦስላይን ከጀርመን አር ቢ ሳልዝቡርግ አስፈርሟል። ሊቨርፑል በሳልስቡርግ ጥሩ የጫወታ ጊዜ የነበረውን አማካይ በ60 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያስፈረመው። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ፤ በበጋው የዝውውር መስኮት ፤ ጀመስ ሚልነር ፣ ናቢ ኪዬታ ፣ እና አልክስ ቻምበርሊንን ካጡ በኋላ በምትካቸው የመሃል ሜዳውን ለመሸፈን ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው ።
ማንችስተር ሲቲ የጀርመኑ አር ቢ ላይፕሲች አማካይ ክሮሽያዊውን ዮሽኮ ግባርዲዮልን ለማስፈረም ጥረቱን አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል። ሲቲ ለላይፕሲች ክብረ ወሰን የሆነ የ85 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቧል። ክለቦቹ ከስምምነት ይድረሱ አይድረሱ የታወቀ ነገር ባይኖርም ፤ ንግግሩ ግን መቀጠሉን ስካይ ስፖርት ዘግቧል።
የእንግሊዙ ክሪስታል ፓላስ ባለፈው መጋቢት ወር ፓትሪክ ቪየራን ተክተው የነበሩትን አሰልጣኝ ሮይ ሆግሰን የክለቡ አሰልጣኝ ሆነው እንዲቀጥሉ ማረጋገጫ ሰጥቷቸዋል። ዓመቱ ሆግሰን ወደ መንደር ከተመለሱ በኋላ ክለቡን ከወራጅ ማትረፋቸው ቆይታቸውን ለ2023 / 24 የሊግ ዘመን አራዝሞላቸዋል።
በመጨረሻም ዜና እረፍት ጀርመናዊው የዓለም ዋንጫ አሸናፊ እና የቨርደር ብሬመር ተካላካይ ሆርስት ዳይተር ሁትገስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። 79 ዓመቱ ነበር። ቡንደስሊጋው ቤተሰቦቹን ዋቢ አድርጎ በላከው መረጃ ሁትገስ የሞተው ባለፈው ሰኔ 16 ቀን 2015 ነበር።
የብረት እግር የሚል ቅጽል ስምን ያተረፈው ሁትገስ ጀርመንን ወክሎ በሶስት የዓለም ዋንጫዎች ሲጫወት ፤ አንድ ጊዜ ዋንጫ አንስቷል፤ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ለፍጻሜ ደርሷል፤ እንዲሁም አንድ ጊዜ ሶስተኛ መውጣት ችሏል። የአውሮጳ ዋንጫን በማንሳት ከጀርመን የምንጊዜም ጀግኖች ውስጥ ስሙን መትከል ችሏል፤ ሆርስት ሁትገስ !
እንግዲህ አድማጮች በዚሁ የዕለቱን ስፖርታዊ መሰናዶ እናጠቃልላለን ፤ ሳምንት በሌሎች ስፖርታዊ መሰናዶዎች እጠብቃችኋለሁ ፤ ጤና ይስጥልን !
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ