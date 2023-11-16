ሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ዳግም ለመጀመር የተላለፈው ውሳኔ ያጫረው የተስፋ ጭላንጭል
የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት USAID በትግራይ በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ያቋረጠው ባለፈው ዓመት አጋማሽ ነበር። በሚልዮኖች የሚቆጠሩ ሕይወት አድን ሰብአዊ የምግብ እርዳታ የሚጠብቁ ዜጎች ባሉባት ትግራይ የአቅርቦቱ መቋረጥ የነበርው ስብአዊ ቀውስ እንዲባባስ፣ ረሃብና፣ ረሃብ የወለደው ሞት እንዲበራከት ምክንያት ሆኖ እንዳለ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መረጃዎች እና ተፈናቃዮች እንዲሁም ሌሎች እርዳታ ጠባቂዎች ሲገልፁ ቆይተዋል።
ዩኤስኤአይዲ ትላንት እንዳስታወቀው ደግሞ ተሰርቋል አልያም ላለተፈለገ ዓላማ ውሏል ብሎ አቋርጦት የነበረ ለኢትዮጵያ የሚያቀርበው ሰብአዊ እርዳታ ሁለንተናዊ ለውጦች በማድረግ ከቀጣዩ ወር ጀምሮ አቅርቦቱ እንደሚቀጥል ገልጿል።
ተረጂዎች ምን ይላሉ?
ይህ በአጠቃላይ በሀገሪቱ በተለይም ከፍተኛ የተፈናቃይ ቁጥር ባለባት ትግራይ አወንታዊ ለውጥ ሊፈጥር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ላለፊት 9 ወራት ሰብአዊ የምግብ እርዳታ ባለማግኘታቸው እርሳቸው እና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ሌሎች በትግራይ ዓብይ ዓዲ ከተማ ያሉ ተፈናቃዮች የከፋ ሁኔታ ላይ እንዳሉ የነገሩን፥ ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉት እና አሁን ላይ በዓቢዓዲ መጠልያ ያሉት አቶ ብርሃነ ኑሮአቸው አስቸጋሪ ሆኖ እንዳለ ያነሳሉ። አሁን ላይ እርሳቸው እና በአጠቃላይ ተፈናቃዩ ዘንድ የደረሰ ሰብአዊ ድጋፍ ባይኖርም በቃል ደረጃ የተቋረጠው ይቀጥላል መባሉ ተስፋ ሰጪ ነው ባይ ናቸው።
ህፃናት እና እናቶች
በትግራይ ጦርነቱ ተከትሎ የተረጂ ቁጥር በከፍተኛ መጠን አሻቅቧል። ከተፈናቃዮች ውጪም ቢሆን ሌሎች የማሕበረሰብ ክፍሎች እርዳታ ፈላጊ ናቸው። በግል ስራው ምክንያት የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ማየቱ የገለፁልኝ አስተያየት ሰጪ አብርሐም ክፍለ በተለይም አረጋውያን እና ህፃናት በትግራይ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠው ይገኛሉ ይላል።
"በተለይም አረጋውን፣ ነብሰ ጡር እናቶች፣ ጨቅላ ህፃናት እና በሽተኞች አደጋ ላይ ነው ያሉት። እርዳታ ቶሎ ማግኘት ካልቻሉ አደጋው የከፋ ነው። እርዳታ ሰጪዎች እርዳታ ለማቅረቅ ቅድመ ሁነት ማስቀመጥ የለባቸውም ነው የምለው። ማንም ትግራይ መጥቶ የሚጎበኝ ሰው ያለው ስብአዊ ቀውስ በግልፅ ይመለከታል። በቅርቡ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ከእርዳታ ጠባቂው ማየት ይቻላል" ይላል።
ዘላቂ መፍትሔ ላይ ትኩረት ይደረግ
ሌሎች ያነጋገርናቸው ዕርዳታ ጠባቂ ሆነው ያሉ ተፈናቃዮች በበኩላቸው መንግስት በዘላቂ መፍትሔ ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ጥሪ ያቀርባሉ። ከምዕራብ ትግራይ ሑመራ ተፈናቅለው አሁን በመቐለ ሰብዓ ካሬ መጠልያ ያሉ ተፈናቃይ አቶ ገብሩ ወልደዮሐንስ ፥ ተፈናቃዮ በአፋጣኝ ከሚያስፈልገው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተጨማሪ በዘላቂነት ወደቀየው መመለስ ላይ ትኩረት ይደረግ ይላሉ።
ገብሩ "የእኛ ቀዳሚ ፍላጎት ወደቀዬአችን ልንመለስ፣ ሰርተን አርሰን ልንበላ እንጂ እርዳታ አቅራቢዎች እየረዱን እንድንኖር አይደለም። የሆነው አይተናል። እርዳታ ተሰረቀ ተብሎ እኛ ንፁሃን ነን እየተቀጣን የነበርነው። መሆን ያልነበረበት ነው። በቃል ደረጃ እንጀምራለን መባሉ መልካም ቢሆንም አሁንም የምንጠይቀው፣ ወደቦታችን እንመለስ ሰርተን እንብላ ነው። በዚህ ጉዳይ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ይሁን የፌደራሉ መንግስት ጥረት ሊያደርጉ ነው የምንፈልገው" ይላል። እንደ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መረጃ በክልሉ ከ6 ሚልዮን በላይ ዜጎች እርዳታ ፈላጊ ናቸው።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ