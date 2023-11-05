የሰብአዊ መብት አያያዝ በኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበራት ጥሪ
በኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት ተከትሎ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የሚታየው የሰብኣዊ መብት ጥሰት አሳሳቢ ነው ተባለ። የሲቪክ ማህበራት እና የመገናኛ ብዙሀን ማእከል መንግስት በጉዳዪ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ እና አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
የአለማቀፍ የሰባዊ መብት ድንጋጌን 75ኛ አመት ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ በተካሄደው ጉባኤ የተናገሩት ማህበራት በ ሀገሪቱ የሚታየውን አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈፅሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠይቀዋል።
እንደ ጎርጎሮሳዉያን አቆጣጠር ከ2018 ጀምሮ ኢትዮጵያ የሲቪክ ምህዳሩን በማስፋት የሰብአዊ መብትን በማክበር በጎ መሻሻል አሳይታ የነበረ ቤሆንም በሀገሪቱ የተፈጠረው የትግራይ ጦርነት ጥላውን አጥሎበታል በማለት የጉባኤው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት ዶ/ር ዳንአኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮምሽነር ናቸው ።
ዶ/ር ዳናኤል በቀለ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የቀጠለው የትጥቅ ትግል የሚታየውን የስብአዊ መብት ገፈፋ እጅግ እሳሳቤ እንዳደረገው ተናግረው የሚመለከተው አካል ለጉዳዪ ትኩረት በመስጠት የሰባዊ መብቶች እንዲከበሩ ግጭቶች በስላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲበጅላቸው እንደዚሁም ለደረስው ጥፋት ተጠያቂነት እንዲኖር ጠይቀዋል።
የመገናኛ ብዙሃን በተመለከተ የአዋጅ መሻሻል ቢያደርግም መንግስት ያወጣውንም የተቀብለውንም አለማቀፍ የሰባአዊ መብቶችን ህግ ማክበርም መተግበርም ተስኖታል ሲሉ በጉባኤው ላይ የተናገሩት አቶ አማረ አረጋዊ የመገናኛ ብዙሀን ምክርቤት ሀላፊ ናቸው። መንግስት የሚዲያ ነፃነትን ሊያከብር መገናኛ ብዙሃን ከለላ እና መረጃ የማግኝት መብትን ሊያስክብር ይገባል ብለዋል አቶ አማረ አረጋዊ ።
በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የሚታየው የስብአዊ መብት ገፈፋ ከግዜ ወደ ግዜ እየተባባሰ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሰብሰብም መንቀሳቀስም ተስኖዋቸዋል ያሉት ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት አቶ ዘላለም እሽቲ፣ መንግስት በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የሚፍጥረውን ጫና በዝርዝር ተናግረዋል።
መንግስት በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ ተጠየቀ
በሌላ በኩል የኢትዮጰያ የሲቪክ ማህበረሰብ ደርጅቶች ባለሰልጣን ዋና ሰራ አሰፈፃሚ አቶ ተሰፋዬ ሽፈራሁ መንግስት የሰብአዊ መብትን ለማስከበር በቁርጠኝነት እየሰራ ነው በማለት ተናግረዋል።
ሃና ደምሴ
ታምራት ዲንሳ