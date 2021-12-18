የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በገለልተኛ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ  

በሰሜን ኢትዮጵያ ለወራት በቆየው ጦርነት ሕወሓት ይዞ በቆየባቸው አከባቢዎች ያደረሳቸው ሰፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በገለልተኛ ዓለማቀፍ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ፡፡ ዓለማቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ተቋም ሒዩማን ራይትስ ዎች ሕወሓት በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ማሳወቁ አበረታች እርምጃ ነው ብለዋል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ለወራት በቆየው ጦርነት ሕወሓት ይዞ በቆየባቸው አከባቢዎች ያደረሳቸው ሰፊ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት በገለልተኛ ዓለማቀፍ ተቋማት እንዲጣራ መንግስት ጥሪ አቀረበ፡፡
የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ዓለማቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ተቋም ሒዩማን ራይትስ ዎች ሕወሓት በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ማሳወቁ አበረታች እርምጃ ነው ብለዋል፡፡
መንግስት በጦርነቱ ወቅት በንፁሃን ላይ ለተፈጸመው ወንጀል ፍትህ ለማሰጠትና ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም፤ ብሎም ድጋፍ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ተገልጿል።
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ