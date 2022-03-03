የሰብአዊ መብት አጣሪ ኮሚሽን  

የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ዉስጥ በጦርነት ምክንያትየደረሱ የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ኮሚሽን ሰየመ።
የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ዉስጥ በሚደረገዉ ጦርነት የደረሱ የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ኮሚሽን ሰየመ።የቀድሞዋ የዓለም የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት ጠቅላይ አቃቢት ሕግ ፈቶ ቤንሶዳ የሚመሩት ኮሚሽን ኬንያዊቱን ጠበቃና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ካሪ ቤቲ ሙሩንጊን እና በሚቺጋን ዩኒቨርስቲ-ዩንይትድ ስቴትስ የሕግ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር ስቲቨን ራትነር የመርማሪ ቡድኑ አባላት ሆነው ተሾመዋል።
ሰሜን ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት የብዙዎች ሕይወት ቀጥፏል፤ አካል አጉድሏል፣ ሚሊዮኖችን አፈናቅሏል። በጦርነቱ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የመብት ተከራካሪ ድርጅቶች ሲገለጹ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የደረሰዉን የመብት ጥሰት የሚያጣራ የባለሙያዎች ቡድን ሰይሟል። ስልቡድኑ አባላት ማንነት የብራስልሱ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ``የቀድሞ የዓለም አቀፉ ወንጀል ፍርድ ቤት ዐቃቤ ሕግ ፋቱ ቤንሱዳ በኢትዮጵያ ለሚሰማራው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሊቀመንበር ጋምቢያዊቷ ፋቱ ቤንሱዳ ሲሆኑ ኬንያዊቷ ጠበቃና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ እና በሚቺጋን የሕግ ትምህርት ቤት ፕሮፌሰር የሆኑት አሜሪካዊ ስቲቨን ራትነር በጦርነቱ ምክንያት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የመርማሪ ቡድኑ አባላት ሆነው ተሾመዋል`` ብሎናል።
በአውሮፓ ሕብረት ቀስቃሽነት የመርማሪ ቡድኑ መቋቋም ሓሳብ ሲነሳ ገና ከመቋቋሙ በፊት ከኢትዮጵያ በኩል ጠንካራ ተቃውሞ ገጥሞት ነበረ።
የኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌድኦን ጢሞቲዮስ በጀኔቩ ስብስባ ባደረጉት ንግግር መንግስታቸው ከመርማሪዉ ቡድን ጋር እንደሚተባበር መግለጻቸውን ተዘግቧል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር አቶ መስኡድ ገበየሁ ከዚሀ ቀደም በድርጅቱና በኢትዮጰኢአ ሰባእዊ ምውብቶች ኮሚሽን በምጋራ የተደረግጉ ምርመራዎች መንግስት በአብዛኛው መልኩ ምርመራውን ተቀበሎት እያለ የተካሄደ ሹመት እንደሆነ ጠቅሰው ቢሆንም መንግስት የመተባበር ግዴታ አለበት ብለዋል።።
የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት ሊግ የኢትዮጵያ ተወካይ አቶ ጌቱ ሳቀታ በበኩላቸው ስንጠብቀው የነበረ በመሆኑ በደስታ እንቀበለዋለን ብለዋል።
ጉዳዩን አስመልክተን የጠቅላይ ሚኒስቴር ፕረስ ሰክረታሪ ፣የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባለስልጣናትን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካልንም።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ