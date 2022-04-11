የሰሜን ጎንደር ተፈናቃዮች አቤቱታ እና በስደተኞች ጣቢያ የደረሰው ጥቃት

ከጠለምትና ሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው በተለያዩ የሰሜን ጎንደር ዞን አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ለምግብና ለሌሎች መሰረታዊ ፍጆታዎች እጥረት መጋለጣቸውን አመልክተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በዳባት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ በተፈጸመ ጥቃት የአንድ ሰው ሕይወት አልፎ ሌሎች ሶስት ሰዎች መቁሰላቸው ተሰምቷል።
ከጠለምትና ሌሎች አካባቢዎች ተፈናቅለው በተለያዩ የሰሜን ጎንደር ዞን አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ለምግብና ለሌሎች መሰረታዊ ፍጆታዎች እጥረት መጋለጣቸውን አመልክተዋል። ከደህንነት መላላት አኳያ የእርዳታ ቁሳቁስ እየተሰረቀባቸው እንደሆነም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ በበኩሉ አብዛኛው አመራር ለተፈናቃዮች ትኩረት አልሰጠም ብሏል፡፡ በሌላበኩል ደግሞ እዚያው ሰሜን ጎንደር ዞን ውስጥ በሚገኝ ዳባት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ላይ በተፈጸመ ጥቃት የአንድ ሰው ህይወት አልፎ ሶስት ሰዎች መቁሰላቸውን አንድ የዞኑ ባለስልጣን ተናግረዋል። የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች ያሉ ሰላማዊ ነዋሪዎች አሁንም ለእንግልትና ለጉስቁልና እንደተዳረጉ ናቸው፡፡
ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ከሞትና ከአካል ጉዳት ጦርነትን አምልጠው ወደ ሰላማዊ አካባቢ ቢመጡም አስፈላጊውን ድጋፍ እያገኙ አይደለም፣ በዚሁ ዞን ዳባት ወረዳ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል ደግሞ አልፎ አልፎ ከሚሰጥ የእርዳታ እህል ውጪ የአልባሳትና የመጠለያ ችግር እንዳለባቸው ገልጠዋል፡፡
የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ሰብሳቢ መምህር ፀጋዬ እሸቱ በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ የጠለምት ወረዳዎች የሚኖረው ህዝብ ለከፋ ሰቆቃ ተዳርጓል፣ ይገረፋል፣ ይሳደዳል፣ ሴቶችም ይደፈራሉ ነው ያሉት፡፡ ከምስዕራብና ምስራቅ ጠለምት፣ ከጠለምት ደጃች ሜዳ፣ አዳሪቃይ ወረዳዎችና ከማይፀብሪ ከተማ አስተዳደር ከ90 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ወረዳ ቁልጭ ሜዳና ዛሪማ በተባሉ አካባቢዎች ቢሰፍሩም እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም ብለዋል፡፡
እንደ መምህር ፀጋዬ በቂ የምግብ እርዳታ ወደ አካባቢው እንደሚደርስ ቢታወቅም በአካባቢው ያሉ አብዛኛዎቹ አመራሮች ጉዳዩን በቸልታ ስለሚመለከቱት ፍትሀዊነት የሌለው ሥራ ይሰራሉ ሲሉ ወቅሰዋል፡፡ አንዳንድ የጠለምት አካባቢዎች የአማራና የትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው፡፡
በሰሜን ጎንደር ዞን የደባርቅ ወረዳ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ተወካይ አቶ ሙሉጌታ ባይሌ በእርግጥ በዛሪማ መጠለያ ጣቢያ በርካታ ችግሮች አሉ ብለዋል፣ በቁጭ ሜዳ መጠለያ ጣቢያም በ45 ቀናት አንዴ የሚሰጠው እርዳታ በቂ አይደለም በሚል ተፈናቃዮች እንደሚያነሱ ጠቁመው ቅሬታዎች እንዲስተካከሉ ለሚመለከተው ማመልከታቸውን አስረድተዋል፡፡
በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ አምሳሉ ዋለልኝ በወረዳው ሽመላኮ መጠለያ ጣቢያና ከህብረተሰቡ ጋር ከ15ሺህ በላይ ተፈናቃይ እንደሚኖር አመልክተው ተፈናቃዮቹ አንዳንድ ድርጅቶች ከሚያደርጉላቸው የገንዘብ ድጋፍ ውጪ መንግስት የእርዳታ እህል ብቻ እንደሚያቀርብ ተናግረዋል፡፡
ተጨማሪ ማብራሪያ ከአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ስልክ ባለማንሳታቸው አልተሳካም፡፡ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሳምንት በፊት አዲስ በተሰራው የዳባት የስደተኞች ጣቢያ በደረሰ ጥቃትየአንድ ሰው ሕይወት አልፎ 3 ሰዎች መቁሰላቸውን ለዶይቼ ቬለ ገልጠዋል፡፡ የድርጊቱ ፈፃሚዎችና ምክንያቱ ገና እንዳልታወቀም አብራርተዋል፡፡ ተጨማሪ አስተያየት ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
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