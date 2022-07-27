የሰሜን ወሎ ዞን አካባቢዎች የመብራት ችግር  

«መብራት ከተቋረጠ ሁለት ዓመት እየሆነ ነው።አጠቃላዩ የቱሪስት እንቅስቃሴ ከከፋ ችግር ላይ ወድቋል።የሆቴሎች የመብራት ፍላጎት ባለመሟላቱ ምክንያት ከቱሪዝም ጋር የተያያዘው የኤኮኖሚ እንቅስቃሴ መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ ቁሟል ማለት ነው፡፡ለደን ጭፍጨፋ ሁሉ ተዳርገናል፣ ከንቦች ልናገኝ የምንችለው የማር ምርት ቀንሷል፡፡»የላሊበላ ነዋሪ አስተያየት
ከአላማጣ ከተማ መብራት ያገኙ የነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በጦርነቱ ምክንያት መብራት ከተቋረጠባቸው ከአንድ ዓመት በላይ በማስቆጠራቸው ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረጉ መሆናቸውን ተናገሩ፣ የወልዲያ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በጦርነቱ የተጎዱ የኤሌክትሪክ መስመሮች ጥገና እያደረገ እንደሆነ አመልክቷል። ጥገናው 200 ሚሊዮን ብር እንደሚጠይቅም ገልፀዋል፡፡
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ ወረዳዎችና የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁሉም አካባቢዎች ከአላማጣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኙ የነበረ ቢሆንም ህወሓት የአላማጣን ከተማ እንደገና ከተቆጣጠረ በኋላ አካባቢዎቹ ከአንድ ዓመት በላይ ያለ ኤሌክትሪክ መቆየታቸውን የወልዲያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል፡፡
መብራት መቋረጡ በየአካባቢዎቹ ከፍተኛ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍጠሩን አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
“ መብራት ከተቋረጠ ጊዜ ጀምሮ ያው ወደ ሁለት ዓመት እየሆነ ነው፣ አጠቃላይ የቱሪስት እንቅስቃሴው ከከፋ ችግር ላይ ወድቋል፣ የሆቴሎች የመብራት ፍላጎት ዜሮ ሊባል በሚችል ደረጃ፣ በማቆሙ ምክንያት ቱሪዝም ላይ ተፈጥሮ የነበረው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ ቁሟል ማለት ነው፡፡ ለደን ጭፍጨፋ ሁሉ ተዳርገናል፣ ከንቦች ልናገኝ የምንችለውን የማር ምርት ቀንሷል፡፡”
የውሀ አገልግት የሚገኘው በኤሌክትሪክ ኃይል እገዛ በመሆኑ በዚህ ረገድ እናቶች ውሀ ለማግኘት እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነ ነው ነዋሪዎቹ የገለፁት፡፡
“ሰው የመጠጥ ውሀ ችግሩን ለጊዜውም ቢሆን ምንጮችን እየተጠቀመ ቆይቷል፣ እንዚህን ምንጮች በመጠቀም ደግሞ ለተለያዩ ውሀ ወለድ በሽታዎች ሲጋለጥ ነው ቆየው፣ በተጨማሪም በርካታ እናቶቻችን ነብሰ ጡር ሆነው፣ የልጆች እናት ሆነው፣ ወላዶች ሆነው በጀሪካን ሸክም ለተለያዩ የጤንነት ችግሮች ተዳርገዋል፡፡”
እህል አስፈጭቶ ለመመገብ፣ የማገዶ እንጨት ለማግኘትና ለመረጃ ተደራሽ ለመሆን አስቸጋሪ እንደሆነ ደግሞ የሰቆጣ ነዋሪ አመልክተዋል፡፡
ነዋሪው፣ “መብራት ባለመኖሩ ያጋጠመን ችግር ማብሰል አልቻልንም፣ ከተማዋ ጠባብ ናት፣ ህብረተሰቡ ባለው አቅም እንጨትም በችርቻሮ እገዛ ነው ያለው ወፍጮም በናፍጣ ስለሆነ የሚሰራው
ከባድ ነው፣ ፊት ከነበረው 2 ብር አሁን አስር ብር፣ እንዲያውም አሁን ትንሽ ቀንሷል፣ አሁን 10 ብር ነው 3 ኪሎ እህል የሚፈጨው፣ ሁሉም ነገር የተዳከመ ነው መብራት ስለሌለ ዋይ-ፋይ የለም ስለዚህ ያለው ግንኙነት ቀጥታ መደውል ካልሆነ በስተቀር በዚህ ምክንያት ሁሉም ነገር የተዳከመ ነው፡፡” ብለዋል፡፡
ሌላው የቆቦ ከተማ ነዋሪ ሆቴሎች፣ ጋራጆች፣ ካፍቴሪያዎችና ፀጉር ቤቶች ሥራ በአግባቡ መስራት ባለመቻላቸው በርካታ ወጣቶች ለኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጋልጠዋል ነው ያሉት፡፡
በናፍጣና በቤንዚን የሚሰሩ መሳሪያዎችን ለመጠቀም ደግሞ ምርቱን በቀላሉ ማግኜት እንዳልተቻለ ነው ያስረዱት፡፡
በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የወልዲያ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሺመልስ ወ/ሰማዕት ጉዳት የደረሰባቸውን የኤሌክትሪክ መስመሮች ጥገና በሁለት ተቋማት መጀመሩንና ከተሞቹ በቅርቡ የመብራት አገልግሎት ያገኛሉ ብለዋል፡፡
“ ከአላማጣ ያገኙ የነበሩት ሙሉ በሙሉ መብራት ካጡ ከአንድ ኣመት በላ ሆኗቸዋል፣ ነፃ በወጡ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ ለመመለስ ስራ እየተሰራ ነው፣ በሁለት ተቋማት ነው ስራው እተከናወነ ለው፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እስከ አላማጣ ሰብ ስቴሽን ኤሌክትሪክ የማድረስ ስራ እየሰራ ነው በትራንስሚሽን መስመሩ ላይ እኛ (የኢትዮጵያ አሌክትሪክ አገልግሎት) ደግሞ ከአላማጣ ወጥቶ ወደ ሰቆጣና ላስታ (ላሊበላ) የሚሄደውን አና ወደ ቆቦ ራያ የሚመጣውን አሌክትሪክ ነው እያከናወንን ያለነው፣ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰው እያንዳንዱ ጉዳት መጠን እየተጠና ነው ሥራዎችን፣ ለማከናወን ሂሳብ ወጥቶ ወደ ስራ ገብተናል፣ መልሶ ኤሌክትሪክ ለማገናኘት 200 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ፕሮጀክት ነው እከናወንን ያለነው፤ በሁለቱም ተቋማት እየሰራን ስለሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አላማጣ ለማድረስ ትራንስሚሽን ስራ እየሰራ ነው፣ እኛ ደግሞ ከዚያ በኋላ የ66 KV የትራንስሚሽን መስመርና የመካከለኛ መስመሮችን ነው የምናከናውነው ከአላማጣ ላሊበላና፣ ከአላማጣ ቆቦና ዙሪያው የሚመጡትም በአንድ ሳምንት አጠናቅቀን ኤሌክትሪክ ለማገናኘት ዝግጁ እናደርጋለን፡፡”
“ህወሓት በአማራ ክልል በቆየባቸው ጊዜዎች ከ290 ቢሊዮን ብር በላይ በሚቆጠር ንብረት ላይ ውድመት ዝርፊያ ፈፅሟል” ሲል በቅርቡ ይፋ የሆነ አንድ ጥናት አመልክቷል፡፡
አለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ