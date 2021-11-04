 የሰሜን ወሎ ተፈናቃዮች | ኢትዮጵያ | DW | 19.10.2021

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ኢትዮጵያ

የሰሜን ወሎ ተፈናቃዮች

ሰሞኑን በደቡብ ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች በአዲስ በተቀሰቀሰው ጦርነት ብቻ ከ250 ሺህ በላይ ወገኖች መፈናቀላቸውን በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን አስታወቀ። በአማራ ክልል በጦርነት ቀጠና 4 ሚሊዮን ህዝብ የሚገኝ ሲሆን የተፈናቃዮች ቁጥር ደግሞ አጠቃላይ ወደ 1 ሚሊዮን 700ሺህ ማደጉን ተነግሯል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:15

«በዋግህምራ ደግሞ ኅብረተሰቡ ለረሃብ ተጋልጧል»

ሰሞኑን በደቡብ ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች በአዲስ በተቀሰቀሰው ጦርነት ብቻ ከ250 ሺህ በላይ ወገኖች መፈናቀላቸውን በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን አስታወቀ። አጠቃላይ በጦርነቱ የተፈናቀሉት ከ1 ነጥብ 7 ሚሊዮን መብለጡን ክልሉ አመልክቷል።  በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ደግሞ የመሰረታዊ ሸቀጦች እጥረት ነዋሪዎችን ለርሀብ ዳርጓል ተብሏል። በጦርነት ቀጣና ያሉ ከ4 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ዓለም አቀፉ ረጂ ድርጅት አስካሁን መድረስ እንዳልቻለም ባለስልጣናቱ አመልክተዋል፡፡

ዓለምነው መኮንን 

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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«በዋግህምራ ደግሞ ኅብረተሰቡ ለረሃብ ተጋልጧል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Waghemra IDPs at Bahir Dar 19.10.2021.

በአማራ ክልል የተፈናቃዮች ይዞታ 04.11.2021

በክልሉ ህወሓት በያዛቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በህመምና እና በምግብ እጦት፣ ቡድኖ ወርሮ በለቀቀው የሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ደግሞ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች በመዘረፋቸው፣ ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።

Titel: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt Stichworte: Ethiopia, Äthiopien ,Dessie Beschreibung: Kriegsvertriebene in Dessie Stadt bekommen Hilfe aus Deutschland lebende Äthiopier. Datum : 21.10.21 Copy right: T.Abebe

የኢትዮጵያ ጦርነት፣ የደሴ ተፈናቃዮች፣ የሱዳን ፖለቲካዊ ቀዉስ 29.10.2021

Wag Development Association Datum 15.10.21

የዋግኽምራ ዞን ተፈናቃዮች 15.10.2021

ዋግኽምራ ዞን ከሚያስተዳድራቸዉ ሰባት ወረዳዎችና ሁለት የከተማ አስተዳደሮች ከሁለቱ ወረዳዎች በስተቀር ሌሎቹ አሁንም በሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት) ቁጥጥር ስር ናቸዉ