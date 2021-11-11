የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አንደኛ ዓመት ዝክር

ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ሕዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ሕወኃት) በትግራይ ክልል በነበረው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ በደረሰው ጥቃት የተሰው የሰራዊቱ አባላት ዛሬ በኢትዮጵያ በየተቋማቱ ተዘክረው ውለዋል፡፡
በመላው የኢትዮጵያ ግዛት ስጋትን አጭሮ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም አገሪቱን የዳረገው የተስፋፋው የሰሜን ኢትዮጵያው ትግራይ ክልል ጦርነት እነሆ አንድ ዓመቱን ደፈነ፡፡
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ሕዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ሕወኃት) በትግራይ ክልል በነበረው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሰሜን ዕዝ ላይ አድርሷል በተባለው ጥቃት የተሰውት የሰራዊቱ አባላትም ዛሬ በኢትዮጵያ በየተቋማቱ ታውሶ ውለዋል፡፡
የሺዎችን ህይወት ያጠፋው፣ በርካቶችን ከየመኖሪያ ቀዬያቸው በማፈናቀል ለማህበራዊ ቀውስም የዳረጋቸው ጦርነቱ አንደ ብሎ በጀመረበት ልክ የዛሬ ምሽት ዓመት ቢሆንም አሁንም የጦርነቱ አውዳሚነት ቀጥሏል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
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