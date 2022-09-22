 የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ማብቂያው የት ይሆን? | ኢትዮጵያ | DW | 19.10.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ማብቂያው የት ይሆን?

በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ኃይሎች የመንግሥት ጥምር ጦር ሽሬን ጨምሮ ቢያንስ ሦስት የትግራይ ክልል ከተሞችን መቆጣጠራቸውን አረጋግጠዋል። ሦስተኛ ምዕራፍ ላይ የሚገኘው ጦርነት ማለቂያው ወዴት ይሆን? የአፍሪካ የአደራዳሪነት ሚናስ ምን ያህል ገፍቶ ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል?

የሕግ እና ሰብዓዊ መብት ተንታኝ እይታ

ሁለት ዓመታትን ሊደፍን የሁለት ሳምንታት ዕድሜ የቀረው በሰሜን ኢትዮጵያ የተጫረው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ መንግሥት ጥምር ኃይሎች ስልታዊቷን የሽረ ከተማን ጨምሮ አላማጣ እና ኮረምን መቆጣጠራቸውን፤ በእነዚህ አከባቢዎችም ከረድኤት ድርጅቶች ጋር በመሆን አስፈላጊ ሰብዓዊ እርዳታ ለማቅረብ በቂ ዝግጅት መደረጉ ተገልጿል። በሰሜን ኢትዮጵያ መንግሥትን የሚፋለሙት ኃይሎች በበኩላቸው የሽረ ከተማ በመንግሥት ኃይሎች መያዝ «የተለመደ የጦርነት መገፋፋት ነው» በማለት የጦርነቱን ቀጣይነት የሚያመላክት መግለጫ አውጥተዋል። የሆነ ሆኖ ይህ ሁለት ዓመታት የተጠጋው ጦርነት በሰብዓዊ መብት፣ በሰው ሕይወት እና በንብረት ላይ እያደረሰው ያለው ጫና በበርካቶች እየተወገዘ ይገኛል።የኢትዮጵያ መንግሥት መግለጫ እና የተመድ ማሳሰቢያ

በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህርና በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ማዕከል የሰብዓዊ መብት ተሟጋች አቶ በፍቃዱ ዲሪባ ለዶይቼ ቬለ (DW) በሰጡት አስተያየት ጦርነቱ ተፋላሚዎችን በመጨረሻም ወደ ሰላማዊ ድርድር ካላመራ መፍትሄው ቅርብ አይመስልም ይላሉ። በዚሁ በሰሜን ኢትዮጵያ አሁን እየተካሄደ ባለው ሦስተኛ ዙር የተፋፋመ ጦርነት በፊት በመጀመሪያዎቹ የጦርነቱ ሁለት ምዕራፎች የወታደራዊ የበላይነት የወሰዱ ተፋላሚዎች ለሰላም በር ዝግ ማድረጋቸው ጦርነቱን ከማራዘም ሌላ ያመጣው ውጤት የለምም ብለዋል። ለዚህ ደግሞ የሁለቱም ተፋላሚ ቡድኖች ሚና ቁልፍ ሚና እንደሚኖረውም በማስገንዘብ። እንደ ተንታኙ ማብራሪያ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር እንደ ከዚህ ቀደሙ ዳግም የትግራይ ክልልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እና አዲስ አስተዳደራዊ መዋቅር ማደራጀትም ለዘላቂው ሰላም ዋስትና አይደለም። በመሆኑም ተፋላሚ ኃይላቱ የኃይል ሚዛናቸው ላይ ያልተመሰረተ ከልብ ለሆነ ድርድር መሰናዳት ይኖርባቸዋልም ይላሉ።

Maxar Satelittenbilder Grenze Äthiopien Eritrea Aufmarsch Militär

በኢትዮጵያ እና ኤርትራ ድንበር ያለውን እንቅስቃሴ ያሳያል የተባለው የሳተላይት ምስል

 «ህወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥት ለእውነተኛ ሰላም ቁርጠኛ ከሆኑ በሚያጠቁበትም ሆነ በሚጠቁበት ጊዜ ለሰላሙ በራቸውን መክፈት አለባቸው» ሲሉም ሀሳባቸውን ገልጸዋል።  በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲቆም የአህጉራት እና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ባለሥልጣናት ውትውታ እና ተማጽእኖያቸውን እያሰሙ ነው። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ከትናንት በስቲያ የመንግሥት ጥምር ጦር ሽረን ጨምሮ ቁልፍ ወታደራዊ ሚና አላቸው የተባሉ የትግራይ አከባቢዎችን መቆጣጠራቸው ይፋ ከመደረጉም አስቀድሞ «ኢትዮጵያ ውስጥ ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ነው» በማለት ተፋላሚ ኃይላት ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጡ ጠይቀዋል።

Äthiopien Soldaten feiern Sieg

የኢትዮጵያ ወታደሮች በዛላንበሳ ድንበር በጎርጎሪዮሳዊው 2020

የተመድ ዋና ጸሐፊውን ጨምሮ ዩናይትድ ስቴትስ እና የአውሮፓ ህብረትም ጦርነቱ እንዲቆም ብሎም በኢትዮጵያው የውስጥ ጦርነት ተሳትፎ እያደረገ ነው ያሉት የኤርትራ መንግሥት ሠራዊቱን ከኢትዮጵያ እንዲያስወጣ በማለት ጥሪ እያቀረቡ ነው። ከኢትዮጵያ መንግሥት ጥምር ጦር ጋር የሚዋጋው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) የኤርትራ ሠራዊት ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን እያጠቁት እንደሚገኙና በተደጋጋሚ ወታደራዊ እርምጃ እንደወሰደባቸው በከዚህ በፊት መግለጫዎቹ አመልክቷል። በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ግን ስለዚህ ጉዳይ ማስተባባያም ሆነ ማረጋገጫ አልተሰጠበትም። እንደ የሕግ ባለሙያ እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ በፍቃዱ ድሪባ ግን የኤርትራ ሠራዊት ተሳትፎ አገር አቀፋዊውን ጦርነት ወደ ዓለም አቀፋዊነት ሊያሸጋግረው ይችላል። ተመድ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ከቁጥጥር ውጭ እየወጣ ነው ያለው ጦርነት ባስቸኳይ እንዲቆም ሰሞኑን ሲጠይቅ፤ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አንደሚባለው ጦርነቱ ከቁጥጥር ውጪ የወጣው ወደ አጎራባች ክልሎች በተዛመተ ጊዜ ነበር በማለት በትዊተር መልስ ሰጥተዋል።

 ሥዩም ጌቱ

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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የሕግ እና ሰብዓዊ መብት ተንታኝ እይታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት 22.09.2022

በሰሜን ኢትዮጵያ በአዲስ መልክ ያገረሸው ጦርነት ዘላቂ እልባት የሚያገኘው ተፋላሚ ኃይላቱ ከልባቸው ለሰላም መዘጋጀታቸውን ሲያረጋግጡ ብቻ ነው ተባለ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዳመለከቱት የበርካታ ዜጎችን ሕይወት የቀጠፈውና የአገር ኢኮኖሚን ያወደመው ጦርነት የማያዳግም እልባት ያሻዋል፡፡

የህወሓት መግለጫ

የህወሓት መግለጫ 14.10.2022

የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል የገለፁት ቃልአቀባዩ ይሁንና በአፍሪካ ሕብረት ገለልተኛነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። "የአፍሪካ ሕብረት እንደአለመታደል ሆኖ ከአዲስአበባ ትእዛዝ የሚቀበል ነው" ሲሉ የገለፁ ሲሆን፥ በሕብረቱ የሚመራ የሰላም ሂደት ግን መቀጠሉን ጠቁመዋል።

የዘገየው የመንግሥትና የህወሓት የሰላም ንግግር፤የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና፤የፍቅሩ ኪዳኔ ኅልፈት

የዘገየው የመንግሥትና የህወሓት የሰላም ንግግር፤የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና፤የፍቅሩ ኪዳኔ ኅልፈት 14.10.2022

«ከየትኛው ተማሪ ተለይተው ነው ፈተና ረግጦ መውጣት ?ባይሆን ተፈትነው የተፈጠረውን ችግር በማስረዳት መፍትሔ መጠየቅ ይበጅ ነበረ። ነገር ግን ቢያንስ ለአንድ አመት እየተማሩ የተረጋጋ የትምህርት ስርአት ማስፈንና ተፈታኞችም ይሄንን አውቀው ለአንድ አመት መዘጋጀት ቢችሉ ጥሩ ነበር።