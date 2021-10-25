የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የምዕራባውያን ጫና

ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡
ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡ ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የምጣኔ ሃብት እና የፖለቲካ ተንታኞች ኢትዮጵያ ላይ ባሁን ወቅት የሚጣል የትኛውም አይነት ማዕቀብ ሊያስከትል የሚችለው ተጽእኖ ቀላል ባለመሆኑ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ማሳጠር አለዚያም በሌላ አማራጭ መቋጨት የግድ ነው ሲሉ መክረዋል፡፡ ግብርና ላይ በትኩረት መስራት እና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከውጭ ገበያ የበዛ ጥገኝነት ማላቀቅና ከመርህ የራቀን የዲፕሎማሲ አቅጣጫ መከተል ሌላው አንገብጋቢ ነጥቦች ናቸው ብለዋል ብለሙያዎቹ፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ