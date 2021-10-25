 የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የምዕራባውያን ጫና | ኢትዮጵያ | DW | 14.10.2021

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ኢትዮጵያ

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የምዕራባውያን ጫና

ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡

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ማዕቀብ ሊያስከትል የሚችለው ተጽእኖ ቀላል አይደለም

ምዕራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ቀውስን ያስከተለውና በቀጠናው ስጋት ነው ባሉት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ አማራጮችን በማጤን ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው፡፡ ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የምጣኔ ሃብት እና የፖለቲካ ተንታኞች ኢትዮጵያ ላይ ባሁን ወቅት የሚጣል የትኛውም አይነት ማዕቀብ ሊያስከትል የሚችለው ተጽእኖ ቀላል ባለመሆኑ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ማሳጠር አለዚያም በሌላ አማራጭ መቋጨት የግድ ነው ሲሉ መክረዋል፡፡ ግብርና ላይ በትኩረት መስራት እና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከውጭ ገበያ የበዛ ጥገኝነት ማላቀቅና ከመርህ የራቀን የዲፕሎማሲ አቅጣጫ መከተል ሌላው አንገብጋቢ ነጥቦች ናቸው ብለዋል ብለሙያዎቹ፡፡

 

ስዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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ማዕቀብ ሊያስከትል የሚችለው ተጽእኖ ቀላል አይደለም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Community reconciliation held in Gura Ferda Woreda of SNNPR region Wo- Gura Ferda, Ethiopia Wann- 24.10. 2021 Copy Right- Bench Sheko Zone government communication office PS- (DW correspondent in Hawassa get the permission to use the pictures from local authorities.)

በጉራፈርዳ የተካሄደዉ ባህላዊ እርቀ ሰላም እና ዉዝግቡ  25.10.2021

በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በአካባቢያቸው ተከስቶ የነበረውን የፀጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ያስችላል የተባለ የባህላዊ እርቀ ሠላም ሥነ-ስርዓት ተካሄደ። ይሁንና እርቀ ሰላሙ የሕግ ድጋፍ ያስፈልገዋል፤ መንግስትም ህግ መስከበሩ ላይ ሊበረታ ይገባል ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል።

Sudanese bystanders watch as security members deploy in the capital Khartoum, on October 25, 2021, following overnight detentions by the army of members of Sudan's government. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ እና ኢትዮጵያ 27.10.2021

ሱዳን ሽግግር መንግሥቱ በወታደራዊው ኃይል ቁጥጥር ሥር መዋሉ ሰላሟን አናግቶታል። ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ያሻግራል የሚል ተስፋ የተጣለበት ሲቪል ፖለቲከኞች የተካተቱበትን መንግሥት ያስወገደውን የጦር ኃይሉን ርምጃ የሚቃወመው የሕዝቡ አድማ ዛሬም ቀጥሏል።

Ethiopia`s Army Air Strike on Äthiopien, Mekelle, Tigray,Tigray

ኢትዮጵያ የድርድር አማራጭ ይኖር ይሆን? 25.10.2021

በርስበርስ ግጭትና ፖለቲካዊ ቀዉስ ጊዜ የየሐገሩ ምሁር፣ ታዋቂ ሰዎችና ሽማግሌዎች ይሳካም አይሳካ ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል።ኢትዮጵያ፣ ለኢትዮጵያዉያን ደሕንነት የሚያሳብ፣ «እብዶቹን ለመፈወስ» የሚመክር ወይም የሚሞክር ምሁር አላት ይሆን?