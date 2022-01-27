 የሰሜን አፋር ጦርነትና ሰብዓዊው ቀውስ | ኢትዮጵያ | DW | 17.02.2022

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ኢትዮጵያ

የሰሜን አፋር ጦርነትና ሰብዓዊው ቀውስ

እንደ የአፋር ተፎካካሪ ፓርቲ ኃላፊ እምነት በአፋር ለወራት እየተካሄደ ባለው ጦርነት የፌዴራል መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነትን በሚገባ አልተወጣም።የኢፌዴሪ መንግስት ኮምኒኬሽን በቅርቡ የፌዴራል መንግስት በአፋር በኩል እንደ አዲስ የተስፋፋውን ጦርነት ተቀምጦ የተመለከተ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች እገዛን ያደርጋል ብለው ነበር፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:30

የሰሜን አፋር ጦርነትና የተባባሰው ሰብዓዊው ቀውስ 

በአፋር ክልል የሚካሄደው ጦርነት በመቀጠሉ ዜጎች ከአከባቢው በየእለቱ  እየተፈናቀሉ፤ በጦርነቱም ብርቱ ዋጋን እየከፈሉ መሆኑን ተፈናቃዮች እገለጹ ነው፡፡ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የአፋር ክልል ተቃዋሚ ፓርቲ አመራር በበኩላቸው በተለይም በአሁኑ ወቅት በአፋር ዞን 2 በሁለት ወረዳዎች እየተካሄደ ያለው ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን ዜጎች ቤት አልባ ማድረጉን ይናገራሉ፡፡ በርሳቸው እምነት በአፋር ለወራት እየተካሄደ ባለው ጦርነት የፌዴራል መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነትን በሚገባ አልተወጣም፡፡ 

ሰዓዳ ኢብራሂም በአፋር ክልል ዞን 2 የአባዓላ ከተማ ነዋሪ የነበረች ሲሆን ባለፈው ታህሳስ ወር አጋማሽ ነበር አሁን በአከባቢው ተስፋፍቶ በሚገኘው ጦርነት ከእነ ቤተሰቦቿ በመፈናቀል በሌላኛዋ ከተማ ኢረብቲ የተጠለሉት፡፡ ይሁንና በህወሓት ኃይሎች ወዲያው የተስፋፋው ጦርነት ለአንድ ወር ያህል ከተሸሸጉባት ከተማም ጥር 16 ቀን 2014 ዓ.ም. ዳግም ተፈናቅለው አስከፊ ያሉትን የ50 ኪ.ሜ. ገደማ የእግር ጉዞ ወደ አፍዴራ ይያያዙታል፡፡ እሷ እና ውስን ቤተሰቦቿ በአፍዴራ ከተጠለሉ ሳምንታት ቢቆጠሩም እስካሁን በመንገድና በአከባቢው የሚፈተኑ

Äthiopien vom Krieg betroffene Binnenflüchtlinge aus Abala Afar-Region

ሰዎች ቁጥር ግን ቀላል አይደለም ትላለች።

እንደ የአብዓላዋ ተፈናቃይ አስተያየት ከተለያዩ አምስት ወረዳዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በአፍዴራ በየሰው በረንዳ እና ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የመንግስት ቢሮዎች ደጃፍ ወድቀው ይገኛሉ፡፡ ሌላው የኢሬብቲ ከተማ ተፈናቃይ መሃመድ ኑር ዑስማን አክለው እንደነገሩን አብዓላ፣ መጋሌ፣ ኢረብቲ እንዲሁም አሁን ላይ ጦርነት እየተደረገበት ነው ያሉት በርሃሌ እና ኮኖባ ወረዳዎች ብርቱ የሰዎች መፈናቀል ገጥሟል።

Äthiopien l Geflüchtete Menschen in Afar Iwa

የነዋሪዎቹን አስተያየት ደግመው ያረጋገጡት የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም በበኩላቸው ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት አሁን ላይ በተለይም በሁለት የአፋር ዞን 2 ወረዳዎች ጦርነት እየተካሄደ ነው፡፡

እንደ የአፋር ተፎካካሪ ፓርቲ ኃላፊው እምነት በአፋር ለወራት እየተካሄደ ባለው ጦርነት የፌዴራል መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነትን በሚገባ አልተወጣም፡፡ የኢፌዴሪ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ዶ/ር ለገሰ ቱሉ በቅርቡ ከዶይቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የፌዴራል መንግስት በአፋር በኩል እንደ አዲስ የተስፋፋውን ጦርነት ተቀምጦ የተመለከተ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች እገዛን ያደርጋል ብለው ነበር፡፡ ህወሓት በበኩሉ በአፋር በኩል የትግራይ ህዝብ ህልውና ስጋት ሆኗል ያለውን የኤርትራ ሰራዊት ለመዋጋት ጦርነቱን መክፈቱን በተደጋጋሚ ገልጿል፡፡ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሙሳ አደም ግን በአፋር የህወሓት ኃይሎችን እየተዋጋ የሚገኘው የአፋር አርብቶ አደር እና የክልሉ ፀጥታ አካላት ብቻ ናቸው ሲሉ ሞግተዋል።

ስዩም ጌቱ

ኂሩት መለሰ

ሸዋዬ ለገሠ

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የሰሜን አፋር ጦርነትና የተባባሰው ሰብዓዊው ቀውስ   

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የትግራይ እና አፋር ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በአዲስ መልክ ባገረሸው ጦርነት ከአፋር 5 ወረዳዎች 200 ሺህ ሰዎች ገደማ መፈናቀላቸውን ክልሉ ዐስታወቀ። የአፋር ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ለዶይቼ ቬለ (DW) እንደተናገሩት በተቀሰቀሰው በከባድ ጦር መሣሪያ የታገዘ ጦርነት በርካቶች በየመንገዱ ወድቀዋል።

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በአፋር እና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ በምትገኘው የአብአላ ከተማ እና በዙሪያዋ በሚደረገው ውጊያ 40 ሺሕ ገደማ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የአፋር ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ቢሮ ኃላፊ ተናገሩ። የቢሮው ኃላፊ አቶ መሐመድ ሑሴን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ተፈናቃዮቹ በክልሉ አምስት ጣቢያዎች ይገኛሉ።