የሰሜኑ ጦርነት የሰላም እልባት ወደ ሌሎች አከባቢዎች እንዲሰፋ መጠየቁ  

የፖለቲካ ተንታኙ ይህ የሰላም ሂደቱ በትግራይ ክልል ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ወደ ሌሎች አከባቢም መስፋት አለበት በሚል አስተያየታቸውን አክለዋል፡
በሰሜን ኢትዮጵያ በሰላማዊ ስምምነት እልባት ያገኘው ጦርነት ወደ ሌሎች የአገሪቱ አከባቢዎችም በመስፋት ለዘላቂ ሰላም ግንባታ እንዲውል ተጠየቀ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ፖለቲከኞች በተለይም በኦሮሚያ የተንሰራፋው ግጭት ተመሳሳይ እልባት እንደሚያሻው አሳስበዋል፡፡
«በየትኛውም ሚዛን ጦርነቱ መቆሙ ጥሩ ነው፡፡ ግን ይህ የጦርነት ማቆም ስምምነቱ ለጊዜው ሰሜን ኢትዮጵያን ተሻግሮ መላ አገሪቱን በማጠቃለል ይቀጥላል ወይ ገና ያልተመለሰ ጥያቄ ነው፡፡»
በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግሥት እና ትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ በነበረው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) መካከል ለ9 ቀናት ሲካሄድ የነበረው የሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም አማራጭ ድርድር በስምምነት መቋጨቱን ተከትሎ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለዶይቼ ቬለ የሰጡት አስተያየት ነው፡፡ የትናንቱ የሰሜን ኢትዮጵያው ዋነኛ ተፋላሚዎች የተኩስ አቁም ስምምነት በማድረግ ለቀጣይ ሰላም አቅጣጫ ማኖራቸውስ በመላው ኢትዮጵያ ሰላምን ለማስፈን ማሳያ ሊሆን ይችላል ወይ የተባሉት ፕሮፌሰር መረራ፤ እሱ ገና ነው ሲሉ መልሰዋል፡፡
«በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን አለመረጋጋት እልባት ለመስጠት መንግሥት በነካ እጁ ቢያስብበት የሚል ሃሳብ ነው ያለን፡፡ በኢትዮጵያ አጠቃላይ ሰላም እንዲመጣ ሁሉን አቀፍ ስምምነት መደረስ ብለን ስንጠይቅ ነበር፡፡ አሁንም የኢትዮጵያ መንግሥት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ስምምነት በማድረግ ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አለበት ብለን እናምናለን» ብለዋል ፕሮፌሰር መረራ፡፡
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር እና የአገሪቱን ፖለቲካ ሁናቴ በቅርበት በመከታተል አስተያየት በመስጥት የሚታወቁት አቶ ሰለሞን ተፈራ በበኩላቸው፤ አስከፊ ውጤት የነበረው የወንድማማች ያሉት ጦርነት በዚህ መልክ መጠናቀቁ ለሰላም መከፈል ያለበት ዋጋ ትልቅ መሆኑን ያሳየ ስምምነት ነው ይላሉ፡፡
የፖለቲካ ተንታኙ ይህ የሰላም ሂደቱ በትግራይ ክልል ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ወደ ሌሎች አከባቢም መስፋት አለበት በሚል አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡ «በኦሮሚያ እና ሌሎች ሁሉም አከባቢዎችም የንጹሐን ህይወትን እየቀጠፈ ያለው ግጭት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲያገኝ፤ ለሁሉም በር መከፈት አለበት» ነው ያሉት፡፡
የኦፌኮው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ የትናንቱ የፕሪቶሪያው ስምምነት አተገባበር ቀላል የመሆኑን ጉዳይ ግን በጥርጣሬ ነው የሚመለከቱት፡፡ «ሚሊየኖች በጦርነት መሳተፋቸውና የደረሰውም ጉዳት ቀላል አለመሆኑ ስምምነቱን ለመተግበር ከተፋላሚዎች ከባድ ሥራ ይጠበቃል» ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡
በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው ፖለቲከኛ ጃዋር መሃመድም የትናንቱን ስምምነት አበረታች በማለት ለማሞካሸት ደቂቃዎች አልፈጁባቸውም፡፡ አቶ ጀዋር በይፋዊ የማኅበራዊ ገጻቸው ስምምነት ላይ ያደረሰው ድርድር እውን እንዲሆን የለፉትን አመስግነው፤ ሰላሙ ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ አከባቢዎች በተለይም ግጭት በተንሰራፋበት ኦሮሚያ ክልልም እንዲዳረስ በጽሑፍ ጠይቀዋል፡፡
ዛሬ ድፍን ሁለት ዓመት የሞላው በሰሜን ኢትዮጵያ ተቀስቅሶ የቆየው ጦርነት ለመቶሺዎች ህይወት ቅጥፈት፣ ለሚሊዮኖች መፈናቀል እና በቢሊዮን ለሚተመን ንብረት ውድመት ምክንያት መሆኑ ይነገራል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሰ