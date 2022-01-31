የሰሜኑ ጦርነት በኢትዮ ቴሌኮም ላይ ያደረሰው ጉዳት

ኢትዮ ቴሌኮም በጦርነቱ ምክንያት የ3.6 ቢሊዮን ብር ማጣቱን አስታወቀ። ጦርነቱ ባስከተለው ቀውስ የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአፋር እና አማራ ክልሎች በርካታ ወረዳዎች የኩባንያው መሠረተ ልማቶች በምን ሁኔታ እንደሚገኙ እንደማያውቅ ኩባንያው ገልጿል።
ኢትዮ ቴሌኮም በጦርነቱ ምክንያት የ3.6 ቢሊዮን ብር ማጣቱን አስታወቀ። ጦርነቱ ባስከተለው ቀውስ የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአፋር እና አማራ ክልሎች በርካታ ወረዳዎች የኩባንያው መሠረተ ልማቶች በምን ሁኔታ እንደሚገኙ እንደማያውቅ ኩባንያው ገልጿል። ኩባንያው በጦርነቱ ለተጎዱ እና እስካሁ መድረስ በተቻለባቸው አካባቢዎች የወደሙ ንብረቶችን ለመጠገንና ሥራ ለማስጀመር 328 ሚሊዮን ብር ወጪ ማድረጉንም ተናግራል።
የኩባንያው ዋና ሥራ አስፈፃሚ ፍሬሕይወት ታምሩ ዛሬ የስድስት ወራት የሥራ አፈፃፀማቸውን ሲገልፁ የፀጥታ ሁኔታ ሲሻሻል የጥገና እና የመልሶ ግንባታ ሥራዎችን በማከናወን አገልግሎቱን በፍጥነት እንደሚያስጀምሩም ተናግረዋል።
ሆኖም የትኞቹ አካባቢዎች እና መቼ የሚለው አልታወቀም።
ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ 28 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ማግኘቱም ተነግራል።
23 አዳዲስ እና 19 ነባር የሀገር ውስጥና የዓለም አቀፍ ምርትና አገልግሎቶችን አሻሽሎ ለደንበኞች ማቅረቡንም ዋና ሥራ አስፈፃሚዋ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ከተከሰተው ችግር ጋር በተገናኘ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 3,473 የሞባይል ጣቢያዎች ላይ የአገልግሎት መስተጓጎል ተፈጥሮ እንደነበርም የገለፀው ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞቼ ብዛት 60.8 ሚሊዮን ደርሰውልኛል ብሏል። የመሠረተ ልማት መውደም፣ የማስፋፊያ ሥራዎች ለመሥራትና አገልግሎት ለማስቀጠል አዳጋች መሆን፣ የፋይበርና የኮፐር መስመሮች ስርቆትና መቆራረጥ እንዲሁም የቴሌኮም ማጭበርበር ዋና ዋና የገጠሙት ችግሮች እንደነበሩም ኩባንያው አስታውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ