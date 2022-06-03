 የሰላም ጥሪ ከትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 29.08.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሰላም ጥሪ ከትግራይ

ለወራት ተቀዛቅዞ ቆይቶ ባለፈው ሳምንት ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት እንዲቆም ከትግራይ ክልል የሃይማኖት አባቶች የሰላም ጥሪ አቀረቡ። በድርድር ይቋጫል ተብሎ የታመነለት የመንግሥትና የህወሓት ዉዝግብ ዳግመኛ ጦርነት ማስነሳቱ ብዙዎችን ለመፈናቀል ብሎም ለሃገሪቱን ለዉድመት እየዳረገ ነዉ። ሁለቱ ወገኖች ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ ዓለም እየወተወተ ነዉ።

« ጦርነቱ ያብቃ፤ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ»

ለወራት ተቀዛቅዞ ቆይቶ ባለፈው ሳምንት ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት እንዲቆም ከትግራይ ክልል የሃይማኖት አባቶች የሰላም ጥሪ አቀረቡ። የትግራይን ክልል የሚመራው ህወሃት በበኩሉባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው መግለጫ ለሰላም ሊካሄድ የታሰበውን የድርድር ሂደት ፌደራል መንግሥት አደናቅፏል ሲል በመክሰስ በዚህ ምክንያት ተገድዶ ወደጦርነት መግባቱን ገልጿል። ጦርነቱ ሀገሪቱን ለመበታተን አደጋ አካባቢውንም ወደ ቀውስ ውስጥ እንደሚከት በማመልከትም ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ሳይረፍድ አንዳች መፍትሄ እንዲፈልግም ጠይቋል። ጦርነቱን የሚመራው የትግራይ ወታደራዊ ዕዝ ቆቦ ከተማን ጨምሮ ዞብል እና ሌሎች የአማራ ክልል አካባቢዎችን መቆጣጠሩን መግለጹን ከመቀሌ ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ በላከው ዜና አመልክቷል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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