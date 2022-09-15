 የሰላም ድርድሩ እና የአማራ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 15.09.2022

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አንዳንድ የአማራ ክልል ነዋሪዎች የህወሓትን አዲስ አቋም በጥርጣሬ እያዩት ነው

የሰላም ድርድሩ እና የአማራ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት

ሁለት ዓመት ያስቆጠረውን የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማቆም ህወሓት በአፍሪቃ ህብረት አደራዳሪነት ከመንግስት ጋር ለመደራደር ፈቀደኛ መሆኑን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል፣ አንዳንድ የአማራ ክልል ነዋሪዎች የህወሓትን አዲስ አቋም በጥርጣሬ ነዉ የሚመለከቱት። ድርድሩ ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ እንደሚችልም የተናገሩ አሉ።

በሰላም ድርድሩ የአማራ ክልል አስተያየት

ሁለት ዓመት ያስቆጠረውን የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማቆም ህወሓት በአፍሪቃ ህብረት አደራዳሪነት ከመንግስት ጋር ለመደራደር ፈቀደኛ መሆኑን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። አንዳንድ የአማራ ክልል ነዋሪዎች የህወሓትን አዲስ አቋም በጥርጣሬ ነዉ የሚመለከቱት። ድርድሩ  ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ እንደሚችልም የተናገሩ አሉ፣ መንግስት እስካ አሁን ህወሓት ባወጣው መግለጫ ላይ አስተያየት አልሰጠም፡፡
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ትግራይ ውስጥ በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተጀመረውን ጦርነት ለማቆምና ወደ ድርድር ለመምጣት ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ለ 5 ወራት ተኩስ አቁም አውጀው ቆይተዋል፡፡ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ገዥው ብልፅግና ፓርቲ ከህወሓት ጋር ለመደራደር ተደራዳሪ ቡድንም ሰይሞ ነበር።  የኢትዮጵያ መንግስት ድርድሩ በአፍሪቃ ህብረት በኩል እንዲደረግ የሚል አቋምም ይዞ ነበር። ህወሓት ደግሞ የአፍሪቃ ህብረትን አደራዳሪነት በጥርጣሬ በማየት ድርድር ከተደረገም በቀድሞው የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬኒያታ በኩል ብቻ መሆን አለበት የሚል አቋም ሲያንፀባርቅ ቆይቷል፡፡ 
የተኩስ አቁሙ ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ተጥሶ ጦርነቱ እንደገና ተቀስቅሷል፤ ለተኩስ አቁሙ መፍረስ አንዱ ሌላውን ተጠያቂ ያደርጋል፡፡ ሰሞኑን ደግሞ ህወሓት የአፍሪቃ ህብረትን አደራዳሪነት ተቀብሎ በአስቸኳይ ድርድር እንዲጀመር በሚል መግለጫ አውጥቷል። ተደራዳሪ ኮሚቴዎችንም መሰየሙን በዚሁ መግለጫ አመልክቷል። ህወሓት ባወጣው መግለጫ የህወሓት ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳና የቀድሞው ኢታማጆር ሹም ጀኔራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ በተቋቋመው ተደራዳሪ ኮሚቴ ውስጥ መካተታቸውን አመልክቷል፡፡ 
ህወሓት “በአዲሱ ዓመት ጦርነትንና ጥላቻን እናስወግድ፣ ለሰላም ለሰላም እድል እንስጥ፣ ለሰላምና ብልፅግና መንገድ እንክፈት” ሲል ጥሪ አቅርቧል፡፡ መግለጫውን ተከትሎ የተለያዩ የአማራ ክልል ነዋሪዎች አስተያየት ሰጥተዋል።  
ተጨማሪ አስተያየት ከመንግስት የኮሙዩኒኬሽን አገልልግሎት ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፣ የአፍሪቃ ህብረት ህወሓት ሰሞኑን ያወጣውን መግለጫ በአወንታዊ የተቀበለው ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትም በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የለም፡፡ ህወሓት በአፍሪቃ ህብረት ስር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መግቢያ መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም ይፋ አድርጓል፡፡


ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ

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በሰላም ድርድሩ የአማራ ክልል አስተያየት  

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የአውሮጳ ህብረት ባወጣዉ መግለጫ ከሰው አልባ ድሮን ጥቃቱ በተጨማሪ፤ “የኤርትራ ሰራዊት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የሚያደርገው ተሳትፎ የሰላም ሂደቱን በጉልህ ያደናቅፋል” ብሏል፡፡ በአፍሪቃ ህብረት መርህ በሂደት ላይ ያለውን የሰላም ጥረት መደገፉን እንደሚቀጥል እንዳረጋገጠላቸው የኢትዮጵያ ም/ጠ/ሚ እና የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል።

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen talk during their meeting in Kyiv, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

የዓለም ዜና፤ መስከረም 05 ቀን 2015 ዓ.ም ሃሙስ 15.09.2022

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