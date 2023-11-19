የሰላም ንግግሩ ተስፋ እና የሀገሪቱ መጻኢ ዕጣ ፈንታ
በኢትዮጵያ በፌዴራል መንግስቱ እና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነሰ ብሎ በሚጠራው እና መንግስት በአሸባሪነት በፈረጀው ታጣቂ ቡድን መካከል የሚደረገው ጦርነት አምስት ዓመታትን አስቆጠረ። በሀገሪቱ «ለውጥ መጣ» ከተባለበት ወቅት አንስቶ በኦሮሚያ ክልል በአብዛኖቹ አካባቢዎች የሚደረገው ጦርነት የክልሉን ህዝብ ብሎም የመላ ሀገሪቱን ሰላም ከማናጋት አልፎ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም ፣ ንጹኃን በጅምላ እና በተናጥል እንዲገደሉ ፣ ለዓመታት ከኖሩበት ቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ፣ ሀብት ንብረታቸው እንዲወድም እና መውደ,ቂያ እንዲያጡ ምክንያት ሲሆን ፤ ሀገሪቱ ችግሩን በንግግር መፍታት ተስኗት ለፖለቲካዊ ቀውስ ተዳርጋ ቆይታለች።
ለችግሮች ፖለቲካዊ የመፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ የኃይል አማራጭን መከተል የሁለቱም ወገኖች ምርጫ መሆኑ ለቀውሱ መባባስ በምክንያትነት ይጠቀሳል። በሀገሪቱ በህዝብ ብዛትም ሆነ በቆዳ ስፋት የመጀመሪያውን ደረጃ በሚይዘው የኦሮሚያ ክልል ችግሩ እየሰፋ መምጣቱን ተከትሎ በሌሎች ክልሎች ላለው የጸጥታ መደፍረስ እና የእርስ በእርስ ግጭት መስፋፋት የራሱን ሚና መጫወቱ ሲገለጽ ቆይቷል።
ተደራዳሪዎች ሳይስማሙ ቢለያዩም ተስፋ አያስቆርጥም ፤ አስተያየት ሰጭዎች
በክልሉ የተንሰራፋው ግጭት መዲናዋ አዲስ አበባ አፍንጫ ስር ድረስ መድረሱ ፣ አሁንም ድረስ ለዜጎች በየዕለቱ መገደል፣ መታገት ፣ መታሰር አልያም መሰወር በአጠቃላይ በሰላም ወጥቶ ለመግባት ዋስትና ለማጣቱ ምክንያት እየሆነ መምጣቱ የዜጎች የየዕለት ሮሮ ሆኗል።
የፌዴራሉ መንግስት በአሸባሪነት ከሰየመው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የመጀመሪያውን የሰላም ንግግር ባለፈው ዓመት ሚያዝያ ወር ታንዛኒያ ውስጥ ቢቀመጡም ሁለቱም ወገኖ ከመግባባት መድረስ አለመቻላቸውን በሰላም ንግግሩ ማጠቃለያ ወቅት አስታውቀዋል።
መንግሥት እና የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ወደ ሰላም ንግግር እንዲመለሱ ተጠየቀ
አሁን ደግሞ ከወራት ዝምታ በኋላ ተፋላሚ ወገኖች ለሌላ የሰላም ንግግር በታንዛንያዋ የንግድ ከተማ ዳሬ ሰላም ተቀምጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ንግግር እየተደረገ መሆኑን ከሳምንት ዝምታ በኋላ ባለፈው ሐሙስ ነበር ይፋ ያደረገው ።
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግን አዛዡ ኩምሳ ዲሪባ ወይም ጃል መሮን ጨምሮ ተደራዳሪዎች ከመንግስት ተወካዮች ጋር በመነጋገር ላይ መሆናቸውን ዘግይቶም ቢሆን ከመንግስት ቀደም ብሎ ነበር ያስታወቀው። ነገር ግን ይህ ውይይት እስከተጠናቀረበት እስከ ሐሙስ ማምሻ ድረስ ስለደረሰበት የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን ብዙኃኑ የክልሉ ህዝብ ተፋላሚዎች ከአንዳች ስምምነት እንዲደርሱ ጽኑ ፍላጎት እና ተስፋ እንዳለው በተለያዩ አጋጣሚዎች እየገለጸ ነው።
የሳምንቱ የእንወያይ ዝግጅታችን ርዕስ « በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ጦር መካከል የሚደረገው የሰላም ንግግር ተስፋ እና የሀገሪቱ መጻኢ ዕጣ ፈንታ» ይሰኛል።
ታምራት ዲንሳ