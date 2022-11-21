 የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊ እንዲሆን እገዛ ተጠየቀ። | ኢትዮጵያ | DW | 21.11.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊ እንዲሆን እገዛ ተጠየቀ።

ሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ስለ ሰላም ውትወታ በማድረግ ደቡብ አፍሪካ ላይ በመንግሥት እና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ገቢራዊ እንዲሆን እንዲያግዙ ተጠየቁ። ድርጅቶች ጦርነት ያወደማቸውን አካባቢዎች በመገንባት፣ በሕዝብ ሥነ ልቦና ላይ የደረሰውን ጉዳት በማከም፤ የተደረሰው ሰላም የማውረድ ትምምን እንዲጠናከር እንዲያስችሉ ጠይቋል።

በሕዝብ ሥነ ልቦና ላይ የደረሰውን ጉዳት በማከም ድጋፍ እንዲደረግ

ሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ስለ ሰላም ውትወታ በማድረግ ደቡብ አፍሪካ ላይ በመንግሥት እና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ገቢራዊ እንዲሆን እንዲያግዙ ተጠየቁ። የኢትዮጵያ ሲቪል ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በሥሩ የሚገኙ 4 ሺህ ያህል ድርጅቶች ጦርነት ያወደማቸውን አካባቢዎች በመገንባት፣ በሕዝብ ሥነ ልቦና ላይ የደረሰውን ጉዳት በማከም ፣ የሻከሩ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነቶች እንዲስተካከሉ በማድረግ የተደረሰው ሰላም የማውረድ ትምምን እንዲጠናከር እንዲያስችሉ ጠይቋል።

ምክር ቤቱ በኦሮሚያ ክልል በየ ጊዜው እያገረሸ በንፁሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እና ግድያ እንደሚያሳስበው ገልጾ ችግሩ የመንግሥትን ትኩረት የሚፈልግ ነው ብሏል። ማንኛውም ፍላጎቶች በሰላማዊ መንገድ ብቻ መፍትሔ እንዲያገኙ ማድረግም የተገባ ነው ሲልም ገልጿል። ለሁለት ዓመታት ዘልቆ በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያን ክፉኛ ያደቀቀው ጦርነት ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በፌዴራሉ መንግሥት እና ምርጫ ቦርድ ሕልውናውን በዘረዘው፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ አሸባሪ ብሎ በፈረጀው ሕወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ተደርጎበት ፣ ኬንያ ላይ በአተገባበረ ዙሪያ የሁለቱም የጦርነቱ ተዋንያን የጦር አዛዦች ውይይት ተደርጎበት ትምምን ላይ ተደርሷል።

"ለዚህ ትምምን አተገባበር የሁለቱንም አካላት ቁርጠኝነት ይጠይቃል" የሚለው የኢትዮጵያ የሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ይህ እንዲሳካ የሲቪክ ድርጅቶች ከፍተኛ እገዛ እንዲያደርጉ የምክር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መለሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ጠይቀዋል። "የሻከሩ ማሕበራዊ ትስስሮችን ለማደስ፣ የላላውን የሕዝቦች መስተጋብር ለማከም፣ የተበላሸውን ለማስተካከል እና ወደነበረበት ለመመለስ የሕዝብ ለሕዝብ ሥራዎችን ጨምሮ በርካታ ሥራዎችን መሥራት ይገባል"

Treffen des äthiopischen Rates der Organisationen der Zivilgesellschaft

በህወሓት በኩል የኤርትራ ሠራዊት ከትግራይ ክልል ይውጣ ያሚለው ጥያቄ ከሰሞኑ በስፋት እየቀረበ ነው። ይህ አዝማሚያ የሰላም ስምምነቱን ይጎዳ ይሆን ? ጥያቄ አጭሯል። ሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምን ሊያግዙ ይችላሉ የተባሉት አቶ ሄኖክ "ሁለቱም ወገኖች ቁርጠኝነት እንዲኖራቸው ውትወታ ማድረግ" ብለዋል።

የኢትዮጵያ ሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር በሥራቸው የሚገኙ ድርጅቶች በኦሮሚያ ክልል በንፁሃን ዜጎች ላይ በሚደርሰው ግድያ እና ማፈናቀል ላይስ ምን ሰሩ ተብለው ተጠይቀዋል። "ሁኔታው በጣም ያሳስበናል። በኦሮሚያ ክልልም ሆነ በሌላ አካባቢ ያለ ችግሮችን በኃይል ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ወደ መሃል መጥተው ተመሳሳይ በሆነ ምልኩ በጠረንጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ እናሳስባለን" ብለዋል። ኃላፊው አክለውም በትግራይ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሲቪክ ድርጅቶች ጋር በመልሶ ግንባታ ረገድ እየተገናኘን ለመሥራት ተዘጋጅተናል ብለዋል።

"ግንኙነት እናደርጋለን። እንነጋገራለን። ያሉት የግንኙነት ሁኔታዎች አስቸጋሪ ቢሆኑም አንዳንዴም እየተዘጉ አየተቆራረጠ ቢሆንም ተቀናጅቶ መሥራት ደግሜ ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር ጥረት ይጠይቃል" የኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምምነት ውስጥ የተካተተው የሽግግር ፍትሕ እውን እንዲሆን የአፍሪካ የሽግግር ፖሊሲ ማእቀፍን መሰረት በማድረግ ለሚዘጋጀው የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ አስፈላጊውን ድጋፍ አደርጋለሁ ብላል።

 

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

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በሕዝብ ሥነ ልቦና ላይ የደረሰውን ጉዳት በማከም ድጋፍ እንዲደረግ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሰላም ተስፋ፣ስጋቱና እንቅፋቱ

የሰላም ተስፋ፣ስጋቱና እንቅፋቱ 21.11.2022

ስምምነቱ፣ ለገቢራዊነቱ የተገባዉ ቃልም በትንሹም ቢሆን ገቢር ሆነ።ጠቅላይ ሚንስትሩ አዲስ አበባ ላይ ለምክር ቤት እንደራሴዎች ማብራሪያ ሲሰጡ የርዳታ መድሐኒትና የሕክምና ቁሳቁስ የጫኑ መኪኖች መቀሌ መግባታቸዉን የዓለም ቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታወቀ።በማግስቱ ሮብ የዓለም ምግብ ድርጅት (WFP) የላከዉ የርዳታ እሕል ትግራይ ገባ

Chief of staff of the Ethiopian Armed Forces and Field Marshal Berhanu Jula (L) shakes hands with Commander-in-chief of the Tigray rebel forces General Tadesse Worede (R) as, former Nigeria's President Olusegun Obasanjo (CL) and former Kenya's President Uhuru Kenyatta (CR) applaud during the signing ceremony of the declaration of the senior commanders meeting on the implementation of the Ethiopia permanent cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Nairobi on November 12, 2022. - The restoration of desperately needed humanitarian assistance to the region is one of the key planks of a peace deal between the federal government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) to end two years of brutal war in northern Ethiopia. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

በትግራይ እና አጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ሁሉ ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ከሥምምነት ተደረሰ 12.11.2022

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ለአራት ቀናት በናይሮቢ ካደረጉት ድርድር በኋላ በትግራይና አጎራባች ክልሎች ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ሥምምነት ላይ መድረሳቸውን የአፍሪካ ኅብረት ገልጿል።

የህወሓት መግለጫና በሰላም ስምምነቱ ዙርያ የዜጎች አስተያየት

የህወሓት መግለጫና በሰላም ስምምነቱ ዙርያ የዜጎች አስተያየት 14.11.2022

​​​​​​​በጦርነት ከባድ ችግር ውስጥ የወደቁ የመቐለ ነዋሪዎች በፕሪቶሪያና በናይሮቢ ከተፈረሙ ሥምምነቶች ተስፋ ሰንቀዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ሥምምነቶቹ ተግባራዊ ሆነው የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ፣ የተዘጉ መንገዶችና ባንኮች እንዲከፈቱ ተስፋ ያደርጋሉ። ህወሓት የፕሪቶሪያው ሥምምነት ከተፈረመ ከአስር ቀናት በኋላ መግለጫ አውጥቷል።