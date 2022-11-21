 የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊነት፣ጉድለቱና ፈተናዉ | ኢትዮጵያ | DW | 27.11.2022

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ኢትዮጵያ

የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊነት፣ጉድለቱና ፈተናዉ

ስስምምነቱ እንቅፋት ይገጥመዋል የሚለዉ ጥርጣሬ በግልፅ እየተነገረ ነዉ።በተለይ በናይሮቢዉ ስምምነት «የዉጪ ኃይል» ተብሎ የተጠቀሰዉ የኤትራትራ ጦር በስምምነቱ መሰረት የኢትዮጵያን ግዛት ለቅቆ ለመዉጣት ስለመዘጋጀት አለመዘጋጀቱ የአዲስ አበባም ሆነ ያስመራ ባለስልጣናት በግልፅ አለማስታወቃቸዉ ጥርጣሬዉን ወደ ስጋት እየቀየረዉ ነዉ።

«የስምምነቱ ጅምር ገቢራዊነት ተስፋ ሰጪ ነዉ» ተወያዮች

 

የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) የተፈራረሙትን የሰላም ዉል ቀስቀስ በቀስም ቢሆን ገቢር እያደረጉ ነዉ።የርዳታ የመድሐኒት፣ የህክምና ቁሳቁስና እሕል ወደ ትግራይ መግባት ጀምሯል።የኢትዮጵያ ዓየር መንገድም ወደ ትግራይ በረራ እንደሚጀምር አስታዉቋል።ለትግራይ ታጣቂዎች ስለሰላም ስምምነቱ ይዘትና አስፈላጊነት ገለፃና ማብራሪያ መሰጠቱን፣ተዋጊዎቹ ከየጦር ግንባሩ እንዲያፈገፍጉ መደረጉንም አዛዦቹ አስታዉቀዋል።የአዲስ አበባና የመቀሌ መሪዎች ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ገቢር እንደሚያደርጉም በየፊናቸዉ ቃል እየገቡ ነዉ።

 

ይሁንና ስስምምነቱ እንቅፋት ይገጥመዋል የሚለዉ ጥርጣሬ በግልፅ እየተነገረ ነዉ።በተለይ በናይሮቢዉ ስምምነት «የዉጪ ኃይል» ተብሎ የተጠቀሰዉ የኤትራትራ ጦር በስምምነቱ መሰረት የኢትዮጵያን ግዛት ለቅቆ ለመዉጣት ስለመዘጋጀት አለመዘጋጀቱ የአዲስ አበባም ሆነ ያስመራ ባለስልጣናት በግልፅ አለማስታወቃቸዉ ጥርጣሬዉን ወደ ስጋት እየቀየረዉ ነዉ።

 

የህወሓት ባለስልጣናት ባለፈዉ ሳማንት በሰጡት መግለጫ የኤርትራ ጦር በሚቆጣጠራቸዉ አካባቢዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግፍ ያደርሳል በማለት ወቅሰዋልም።በስምምነቱ መሰረት የትግራይ ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱት የዉጪ ኃይልና ከፌደራሉ መከላከያ ሰራዊት ዉጪ ትግራይ ዉስጥ የሰፈሩ ታጣቂዎች ክልሉን ለቅቀዉ ሲወጡ ነዉ።

Symbolbild | Gewalt gegen Frauen

የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ በተደጋጋሚ እያሳሰቡ፣ አስመሮች ስምምነቱን ከጣሱ ዋሽግተኖች በኤርትራ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንደሚጥሉ እየዛቱም ነዉ።

 

በጦርነቱ ወቅቱ ብዙ የተነገረ፣የተዘገበ፣ ብዙዎችን ያሳዘነዉ ግን በቅጡ ያልተጠናዉ የጦር ወንጀልና ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ጉዳይ በድርድሩ ሒደትና በስምምነቱ ሰነድ ብዙም አለመጠቀሱም እያነጋገረ ነዉ።ኢትዮጵያ ዉስጥ ባለፉት 30 ዓመታት በተደረጉ ጦርነቶች፣ግጭቶች፣ ዉዝግቦችና የአስተዳደር ጭቆናዎች በብዙ መቶ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸዉ፣ አካላቸዉ መጉደሉ፣ መሰቃየታቸዉ፣ የሴቶች መደፈርን ጨምሮ የተለያዩ ግፎች መፈፀማቸዉን እንሰማለን።

 

ይሁንና በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት፣ በየአካባቢዉ በነበሩ የጎሳ ግጭቶች፣ኢሕአዴግ መራሹ አስተዳደር ያደረሳቸዉ ግፎች፣አስተዳደሩን በመቃወም በተደረጉ ሰልፎች የተገደሉ፣የቆሰሉና የተሰቃዩ ሰዎች ካፍታ ዜናነት አልፎ ፍትሕ ሲያገኙ በግልፅ አላየንም። ባለፈዉ ሁለት ዓመት በተደረገዉ ዉጊያ የደረሰዉ የሰብአዊ መብት ጥሰትስ እንደከዚሕ ቀደሙ እንደዋዛ ይታለፍ ይሆን?  የዉይይታችን ትኩረት ነዉ።ሶስት እንግዶች አሉን።

ነጋሽ መሐመድ

 

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«የስምምነቱ ጅምር ገቢራዊነት ተስፋ ሰጪ ነዉ» ተወያዮች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(FILES) In this file photo taken on December 11, 2020 A woman carrying crops walks next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. - Ethiopian authorities on August 24, 2022 accused Tigray rebels of launching a new offensive against federal forces in the country's north, five months after a truce paused the worst of the fighting. Disregarding the numerous peace options presented by the Ethiopian government, the armed wing of the terror group TPLF (Tigray People's Liberation Front), pushing with its recent provocations starting 5 am (0200 GMT) today committed an attack in a region around southern Tigray, the Government Communication Service said in a statement. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

«የኤርትራ ጦር በሚንቀሳቀስባቸዉ አካባቢዎች የሕዝባችን ስቃይ አልቆመም» ጌታቸዉ ረዳ 21.11.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የዓርብ ኅዳር 9 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ሙሉ ሥርጭት 18.11.2022

ዉይይት፣ የከሸፈ ድርድር፣ አሸናፊ ያልተለየበት ጦርነት

ዉይይት፣ የከሸፈ ድርድር፣ አሸናፊ ያልተለየበት ጦርነት 16.10.2022

ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን አዉስትሬሊያ፣ኔዘርላድስና ዴንማርክ በጋራ ባወጡት መግለጫ ተፋላሚ ኃይላት በአፍሪቃ ሕብረት መሪነት በሚደረገዉ ድርድር እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።ምዕራባዉያኑ መንግስታት በሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት ኤርትራ መካፈሏን አዉግዘዋል።ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ አማራጭ እንደማይሆን ተፋላሚ ኃይላት እንዲገነዘቡት አሳስበዋልም