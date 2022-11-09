የሰላም ስምምነቱ፤ የምዕራብ ኦሮሚያ የጸጥታ ስጋት፤ የአርቲስት አሊ ቢራ ስንብት

በማኅበራዊ መገናኛው መድረክ በፌደራል መንግሥት እና ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ መላከል ደቡብ አፍሪቃ ላይ ተፈፍርሞ በናይሮቢ የቀጠለውን የሰላም ስምምነት ሂደት፣ በምዕራብ ኦሮሚያ የተባባሰውን የጸጥታ ችግር እንዲሁም የአንጋፋው አርቲስት አሊ ቢራን ከዚህ ዓለም ስንብት በሚመለከት ከሰተጡ አስተያየቶች የተሻሉትን መራርጠናል።
ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ዕለት ነበር የፌደራል መንግሥት እና ተፋላሚው የህወሃት ልዑካን ቡድን ለሰላም ውይይት ባካሄዱባት ደቡብ አፍሪቃ ላይ ከስምምነት ደርሰው በአደባባይ ሲጨባበጡ የታዩት። ሰላም መውረዱ ለብዙዎች እፎይታ መሆኑ ባያነጋግርም በስምምነቱ ውስጥ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ተግባራዊነት ልብ እንዳንጠለጠለ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ናይሮቢ ኬንያ ላይ የሁለቱም ወገን የጦር አዛዦች ንግግር መካሄዱ ይፋ ሆኗል። ብዙሃኑም ሂደቱን እና ውጤቱን በሙሉ ቀልቡ እየተከታተለ ለመሆኑ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚጻፉት አስተያየቶች ያመለክታሉ። ኢብራሂም አቡዱ በፌስቡክ፤ «በጣም ደስ እያለን በተስፋ እየተከታተልን ነው። ጥሩ አካሄድ ነውና ፈጣሪ ይርዳችሁ።» ሲሉ፤ ብርሃን እጅጉ ስመኝ በበኩላቸው፤ «የውጭ ጣልቃ ገብነት ከሌለበት ምንም ዓይነት ነገር አይኖርም!» ይላሉ። ሌላዋ የፌስቡክ ተጠቃሚ ገነት አቤቤ ደግሞ፤ «ከአሜሪካ ጣልቃ ገብነት ይልቅ ለኢትዮጵያውያን ያመኑት ኢግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ወደቀደመው አንድነታቸው እንዲመልሳቸው ለሀገሬ ለኢትዮጵያውያ ህዝብ እመኛለሁ !!!» ብለዋል። የሱፍ አደም ቀቢ የሆነውን ያመኑ አይመስሉም፤ «እዉነት ከሆነ ቆንጆ ነዉ ነገር ግን ሰብአዊ መብት የጣሡ ከሁለቱም ወገን ያሉ ከተራ ተዋጊ ጀምሮ እስከ ቁንጮ ወታደራዊና ፖለቲካ አመራሩ ለሕግ መቅረብ ካልቻሉ ነገም ሌላ ማየታችን አይቀርም።» ባይም ናቸው።
በሺህዎች የሚቆጠሩትን ህይወት የቀጠፈ፣ ሚሊዮኖችን ያፈናቀለ እና ኑሯቸውን ያናጋውን ጦርነት እንዲያቆም ያደርጋል የተባለውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊ ጎኑ የተቀበሉ እንዳሉ ሁሉ፤ እንዴት ይሆናል በሚል አለመቀበላቸውን ከተለያዩ ምክንያቶች የሚገልጹ በተለይ በውጪ ሃገራት የሚኖሩ ወገኖችን አስተያየት በተመለከተ ሙሀመድ ሁሴን በፌስቡክ፤ «ድሮውንም ለተቀማጭ ሰማይ ቅረቡ ነው ይባል የለ? ሰለዚህ በሰላም ሀገረ ለተቀመጠ ሰው ጦርነት ከባድ አይሆንበትም እንጂማ እኛ በትግራይ ያለ ህዝብ የነበረነበትን ሰቆቃና ችግር እናውቀዋለን። ብቻ የሆነ ሰላም ላመጣለን ጌታ ተመስገን እንለዋለን።» ብለዋል።
ሌላው የፌስቡክ ተጠቃሚ ብሩክ ያሲኖ፤ «አሪፍ ዜና ነው። ሂደቱን ከ100 ሚሊዮን በላይ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ በጉጉት የሚከታተለው ነው። ደም አፋሳሹ ግጭት መደበኛ መተዳደሪያ የገቢ ምንጭ የሆነላቸው ዩትዩበሮችና በጥላቻ የሰከሩ በአብዛኛው አውሮፓና አሜሪካ የሚኖሩ ፅንፈኞች ከባድ መርዶ፤ በተቃራኒ ለሰላም ወዳዱ ጥሮ አዳሪ ኢትዮጵያዊ ትልቅ የምስራች ነው!!» ሲሉ ረዘም ያለ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። ካሳዬ ወንድሙም እንዲሁ በፌስቡክ፤ «ይህን የሰላም ስምምነት የሚቃወሙ በውጭ የተደላደለ ህይወት የሚኖሩ ልጆቻቸውን አሞላቀው የሚያስተምሩ ሀገር ውስጥ ያለው የደሀ ልጅ እንደቅጠል ቢረግፍ ደንታ የሌላቸው ናቸው ። እኛ ጦርነት መሮናል የሞት መርዶ መስማት አካሉ የጎደለ የጦር ጉዳተኛ ማየት ሰልችቶናል ።» ይላሉ። ብሔር ተኮር ንትርክ ግጭቱ የሰለቻቸው መሆኑን በአስተያየታቸው ያመላከቱት ደግሞ ጎመንተና ለሚሳ ናቸው፤ «በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጣዩ እርምጃ መሆን ያለበት ጎሳን መሠረት ያደረገ የፖለቲካ ፓርቲን በሚያግድ መልኩ ሕገ መንግሥቱን ማስተካከል ነው።» ሲሉም ሃሳባቸውን አካፍለዋል።
ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር ተባብሶ ኅብረተሰቡ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንደተሳነው፤ በዚህም ምክንያት የፍጆታ ዕቃዎች በተለያዩ ከተሞች እየገቡ እንዳልሆነ እየተነገረ ነው። ኤልያስ መሠረት በትዊተር፤ «ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመንግሥት እና በታጣቂዎች መሀል ውጊያ እየተካሄደባቸው ባሉ አካባቢዎች ንጹሀን ዜጎች ለሞት፣ ለመቁሰል፣ ለመፈናቀል እና መራብ እየተዳረጉ ነው።» የሚል መረጃ አጋርተዋል፤ ፌለ ሞን የተባሉት ደግሞ በፌስቡክ፤ «ጎሬላ ፋይተሮች/ሽምቅ ተዋጊዎች ማለታቸው ነው/ መንግሥት ነው እንዲህ እንዲጎለብቱ ያደረጋቸው እንጂ ለነሱ ትጥቅም አያሰፈልግም ነበር።» ነው የሚሉት። በአፋን ኦሮሞ አስተያየታቸውን በፌስቡክ ያጋሩት ኢብራሂም አድማሱም የእሳቸውን ሃሳብ የሚጋሩ ይመስላል፤ «የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት እርምጃ ለመውሰድ በቂ ኃይል እያለው ነገር ግን ቁርጠኝነት በማጣቱ ፤ ሁለተኛ ደግሞ የፌዴራሉ መንግሥት የክልሉን ጸጥታ ለማስጠበቅ ትልቅ መዘናጋት ይታይበታል።» በማለትም ትዝብታቸውን ጽፈዋል። ዮራት ኦራድ ደግሞ ጥያቄ ይጠይቃሉ፤ «የኦሮሞ ነፃነት(አፍቃሪ-ህወሃት) ጦር ኦሮሞን ከየትና ከማን ነው ነፃ ላውጣ የሚለው?? ግን ደግሞ ኦሮሞ የሚገለገልባቸውን ት/ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ ባንክ፣ ቴሌኮምንኬሽን ፣ድልድይ፣ እንስሳትን፣ ሴቶችን ያወድማል ይዘርፋል ያግታል ይደፍራል። ምን አይነት እሳቤ ነው?»
በዚህ ሳምንት ነው ታዋቂው እና በዘፈኖቹ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የነበረው አንጋፋው አርቲስት አሊ መሀመድ ቢራ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተሰማው። ድሬደዋ ከተማ የተወደለው የ75 ዓመቱ አንጋፋ የሙዚቃ ሰው በተለያዩ ጊዜያት ሳይሞት ሞተ እየተባለ በማኅበራዊ መገናኛው ሲጻፍ ሲነገር የሀሰት መረጃው ብዙዎችን ሲያስደነግጥ ሲያሳዝን ሰንብቶ ነው ባደረበት ህመም ምክንያት ህልፈቱ እውን የሆነው። ብዙዎች በማኅበራዊ መገናኛው ሃዘናቸውን ብቻ ሳይሆን ለእሱ ያላቸውን አክብሮት እና አድናቆትም ገልጸውለታል። ደሲድ ማንድ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ «በሰላም እረፍ ጀግናው!» ሲሉት፤ ጌቱ ካሣሁን በበኩላቸው፤ «ነፍስ ይማር!» ብለዋል። ቲና ደስታ ደግሞ፤ «ከሁሉም በላይ ደስ የሚለው ነገር ወደ ሀገር ቤት ገብቶ ቆይቶ፤ ቢታመምም በክብር ታክሞ በማለፉ ዕድለኛ ነው:: ነፍስ ይማር አሊ ቢራ።» ብለዋል። ካንዚሀ ሙሀመድ በበኩላቸው፤ «አላሕ ይራህመው!» ነው ያሉት።
ነዋይ ሰይድም፤ «ከማይረሳ ሥራው ጋር እውነተኛ ታዋቂ ሰው።» ብለውታል። ሙራድ ሳልህም በትዊተር ተመሳሳይ ነው ሃሳባቸው፤ «አሊ ቢራ ታዋቂ እና ትውልድንም የሚያነቃቃ ነው።» በማለት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ሙስጠፋ ኤም ዑመርም በትዊተር፤ «ታላቅ ብሔራዊ አርማችንን አጣን። የሙዚቃ ሊቅ። ምሥራቅ ኢትዮጵያ ዝነኛ የሆነችበት የፍቅር፣ የርህራሄ፣ የጨዋነት እና የመቻቻል ምልክት፤ አዝናኝ፣ የፍትህ እና የነጻነት ድምጽ። የአላህ ምህረት በዝነኛው አሊ ቢራ ላይ ይሁን!»ብለዋል። ዩሰልማን መሀመድ ደግሞ ታዋቂውን የሙዚቃ ሰው የሚሰናበተው ወገን ሊያስበው ይገባል ያሉትን ጉዳይ ነው በፌስቡክ ያካፈሉት፤ «ሊሊ ምልክትል ለሆነው አዴሮ አሊ መሀመድ ቢራ ለከፈለችው መስዋዕትነት፤ በህይወት እስካለች ድረስ ደህንነቷ ተጠብቆ ልትኖር ይገባል። ክብር ይገባታል።» በማለት ከዚህ ዓለም ድካም ያረፈውን የአንጋፋውን አርቲስት አሊ ቢራን ባለቤት ወዳጆቹ እንዳይዘነጓት አሳስበዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
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