 የሰላም ስምምነቱ ትግበራ ቅኝት በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 22.05.2023

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ኢትዮጵያ

የሰላም ስምምነቱ ትግበራ ቅኝት በትግራይ

የትግራይ ኃይሎችን ከ85 እስከ 90 በመቶ የሚሆን ትጥቅ የማስፈታት ሥራ መፈፀሙን በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ልዑክ ገለፀ።

የሰላም ስምምነቱ ትግበራ

 

የትግራይ ኃይሎችን ከ85 እስከ 90 በመቶ የሚሆን ትጥቅ የማስፈታት ሥራ መፈፀሙን በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ልዑክ ገለፀ። በፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት አፈጻፀምን በተመለከተ ለተለያዩ ሃገራት ወታደራዊ አታሼዎች ማብራርያ የሰጠው የሕብረቱ የሰላም ስምምነት አፈጻፀም ተቆጣጣሪ ልዑክ በፌደራሉ መንግሥት በኩልም መፈጸም የሚገባቸው ተግባራት እየተከወኑ መሆኑን አንስቷል። 

ከስድስት ወራት በፊት በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል የተፈረመው የሰላም ስምምነት ለመታዘብ እና አሁናዊ የትግራይ ሁኔታን ለማየት 43 የተለያዩ ሃገራት ወታደራዊ አታሼዎች በመቐለ ጉብኝት ያደረጉት ካለፈው ዓርብ ጀምሮ ነበር። ወታደራዊ አታሼዎቹ በመቐለ ቆይታቸው ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች እና በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ልዑክ ጋር ተገናኝተው የተወያዩ ሲሆን በዚሁ መድረክ ለወታደራዊ አታሼዎች ማብራርያ የሰጡት በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ልዑክ መሪ ሜጀር ጀነራል ስቴቨን ራዲና በሰላም ስምምነቱ መሠረት ትጥቅ የማስፈታቱ ተግባር ከ85 እስከ 90 በመቶ መፈፀሙን አስታውቀዋል። ጀነራሉ አክለውም ትጥቅ ከማስፈታት በተጨማሪ የቀድሞ ተዋጊዎችን የማቋቋም ሥራም እንደሚከወን አንስተዋል። 

Äthiopien | Straßenszene Mekele City

መቀሌ ከተማ

ይህ በእንዲህ እንዳለ መሠረታዊ አገልግሎቶችን ከመመለስ አንፃር የተናገሩት ሜጀር ጀነራል ስቴቨን ራዲና፤ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የስልክ እና ባንክ ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች መጀመራቸውን  በአወንታዊነት የሚጠቀስ ብለውታል። ጀነራሉ የአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነት ልዑኩ በቅርቡ በምዕራብ ትግራይ ጉብኝት እንደሚያደርግም አስታውቀዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የኤርትራ ኃይሎች አሁንም የሰላም ስምምነቱ እንቅፋት ሆነው መቀጠላቸውን በማንሳት፣ ሰብአዊ እርዳታ የማዳረስ ሥራ ከማደናቀፍ በተጨማሪ የአፍሪቃ ሕብረቱን ተቆጣጣሪ ቡድን እንቅስቃሴም እያስተጓጎሉ ስለመሆናቸው ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ሥራንም መሠራት እንደሚገባ ገልፀዋል። 

ሚሊየን ኃይለሥላሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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የሰላም ስምምነቱ ትግበራ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ለሁለት ዓመታት የዘለቀው እና ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም በመንግሥት እና በህወሃት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊነት እንደሚቀበሉት ትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገለጹ።

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አቶ ሬድዋን"የፖለቲካ ውይይቱን አቆይተነዋል።፣ምርጫ እንዴት ይሁን የሚለውን ለመፍታት መሣሪያ ማስረከብ አለባቸው። ስለዚህ መሣሪያ ማስረከብ ዛሬ ይጀመራል። መከላከያ ወደ መቀሌ አቅራቢያ ዛሬ ይንቀሳቀሳል"ብለዋል።የሽግግር ፍትሕ እና የወንጀል ተጠያቂነት በሂደት የሚተገበሩ ቁልፍ ሥራዎች መሆናቸውንም ገልፀዋል።

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የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዛሬ በመቐለ ከህወሓት አመራሮች እና የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያዩ። ባለሥልጣናቱ ወደ መቐለ የተጓዙት ከረዥም ጊዜያት በኋላ በተደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ነው።