የሰላም ስምምነቱና የሰብዓዊ መብት ጥሰት

አንድ የሕግ መምህር እንዳሉት ለሰላም ሲባል በመንግሥት ላይ ጦር ያነሳን ሁሉ መክሰስ ስለማይገባ ምህረት ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ እንደሚኖር ገልፀዋል። ሆኖም ስምምነቱ ከባድ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ ሰዎችን ተጠያቂ ከማድረግ እንዳያግድ ጥንቃቄ መደረግ አለበት።በጦርነቱ ለተፈፀሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት እንዲኖር ኢሰመኮጠይቋል።
መንግሥት እና ሕወሓት ዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ ሰላም እንዲሰፍን የደረሱት የተኩስ ማቆም ስምምነት ወንጀል በፈፀሙት ላይ ተጠያቂነትን ከማስከተል ወደኋላ ሊል እንደማይገባ ተጠየቀ። ተጠያቂነት ሊኖር ይችላል ያሉ አንድ የሕግ መምህር ለሰላም ሲባል በመንግሥት ላይ ጦር ያነሳን ሁሉ ወደ መክሰስ መሄድ ስለማይገባ ምህረት ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ እንደሚኖር ገልፀዋል። ሆኖም ስምምነቱ ከባድ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ ሰዎችን ተጠያቂ ከማድረግ እንዳያግድ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብለዋል።
በሌላ በኩል ስምምነቱ በጥቅሉ ጥሩ የሚባል ነው ያሉን በሰብዓዊ መብት ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያ ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች እስካሁን ድረስ ያሳይዋቸው የተዓማኒነት ታሪክ ሲታይ የሽግግር ጊዜ ፍትሕን ሙሉ በሙሉ ያሳካሉ በሚል እምነት እንዳይኖር ያደርጋል ብለዋል።በውል የጉዳቱ ዙሪያ መለስ ሰብዓዊ እና የቁስ ውድመት ይህ ነው ተብሎ ያልታወቀው የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች በሁለተኛ ዓመቱ ተኩስ ለማቆም የሰላም ስምምነት በማድረግ የትምምን አንቀጾች ላይ ተፈራርመዋል።ይህ የሁለቱ ተፋላሚዎች ትምምን በሀገር ውስጥና በውጪ በብዙ ያገባናል ባዮችና ተመልካቾች ዘንድ ደስታን ፈጥሯል።ከደስታው ጎን ለጎን ግን የተፈፀሙ የከፉ የመብት ጥሰት እና ረገጣዎች ተጣርተው ተጠያቂነት እንዲሰፍን የምእራብ ሀገራት ፣ የአውሮፓ ኅብረት ፣ የተባበሩት መንግሥታት፣ የሀገር ውስጥና አለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ይህ ጉዳይ ከሚዛን ዝንፍ እንዳይል እየጠየቁ ነው።
በጽሑፍ ባወጣው መግለጫ በጦርነቱ ለተፈፀሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት እንዲኖር የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ( ኢሰመኮ ) ጠይቋል።"ዘላቂ እና ሁሉን አቀፍ ሰላም እንዲሰፍን ስምምነት ከተደረሰባቸው አንቀጾች አንዱ የሆነው የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ ማእቀፉ ማቋቋም የሚለው ከመጽደቁ በፊት በመላ ሀገሪቱ የሃይማኖት መሪዎችን ጨምሮ ሴቶችንና ሌሎች ተዋናዮችን ያሳተፈ እውነተኛ ፣ አካታች እንዲሁም ተጎጅዎችን ማእከል ያደረገ ውይይት መደረግ አለበት" ብሏል።ዶክተር ዮናስ ቢርመታ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። በጉዳዩ ዙሪያ ምልከታቸውን ጠይቀናቸዋል።"አነሰም በዛብ ተጠያቂነት ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን ለሰላም ሲባል በመንግሥት ላይ ጦር ያነሳን ሁሉ ወደ መክሰስ መሄድ ስለማይገባ ምህረት ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ ቢኖርም የሚደረገው ስምምነት ተጎጂ የሆኑ ዜጎች መብት መፍትሔ ሳያገኝ አንዳንድ ከባድ የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፈፀሙ ሰዎችን ተጠያቂ ከመሆን እንዳያግድ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ብለዋል።
አመነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብዓዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅት በመንግሥት እና በሕወሓት የተደረሰው ስምምነት ገንቢ ውሳኔ መሆኑን ገልጧል።
በጦርነቱ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ ከፍርድ ውጪ የሞት ቅጣት ፣ ወሲባዊ ጥቃት በግፍ መፈፀማቸውን እና እነዚህ ወንጀሎች እንዲሁ ሊታለፉ የማይገቡ ጉዳዮች መሆናቸውን ገልጿል።
የሰብአዊ መብት መርማሪዎች ያለምንም ገደብ መረጃ እንዲያገኙ ባለስልጣናት ፈቃዳቸው እንዲሆንም ድርጅቱ ጠይቋል።አቶ ዮሃንስ ሰለሞን ኢትዮጵያዊ ተነሳሽነት ለሰብዓዊ መብቶች የተባለ ሀገር በቀል ድርጅት ሥራ አስኪያጅ ናቸው።"ይሄ ስምምነት በጥቅሉ ጥሩ ነው። ቀጣይ ሞትን፣ መፈናቀልን መጎሳቆልን ያቆማል ብለን ስለምናምን እዚህ ደረጃ መደረሱ ጥሩ ነው። ነገር ግን ትልቁ ፈተና የሚመጣው ይሄ ስምምነት ፈተና የሚገጥመው ወደ ተግባር በሚገባበት ጊዜ ነው። ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች እስካሁን ድረስ ያሳይዋቸው የተዓማኒነትን ሪከርድ ስናይ የሽግግር ጊዜ ፍትሕ ሙሉ በሙሉ ያሳካሉ የሚል እምነት የለኝም። ጥርጣሬ እለኝ" ብለዋል።ዶክተር ዮናስ እንደሚሉት መሰል የመብት ጥሰቶች እንዳይከሰቱ ስምምነቱ ላይ የደረሱት አካላት ዋስትና ሊሰጡ የግድ ነው።
አቶ ዮሃንስ ሰለሞን በበኩላቸው የሽግግር ጊዜ ፍትሕ የመሳካቱን ገዳይ ከሁለቱም ወገኖች የመታመን ታሪካቸው በመነሳት ጥርጣሬያቸውን ገልፀዋል። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግሥታት ባለፈው ዓመት ባደረጉት ጣምራ የመብት ጥሰት ምርመራ በነበረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰብዓዊነት ላይ የተፈፀመ እና የጦር ወንጀል ሊባሉ የሚችሉ የወንጀል ዓይነቶች መፈፀማቸውን የሚያመለክቱ ማስረጃዎች መገኘታቸውን አመልክተው ነበር።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ