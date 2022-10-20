 የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 12.12.2022

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ኢትዮጵያ

የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል

በቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ስም ይንቀሳቀሱ የነበሩ ከ450 በላይ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመሥራት ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባታቸውን የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ታጣቂ ቡድንና የክልሉ መንግሥት የሰላም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ በርካታ ታጣቂዎች ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባት ጀምሯል።

የሰላም ስምምነት በቤንሻንጉል

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳዳር አቶ አሻድሊ ሐሰን እና የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ ከትናንት በስተያ ሱዳን ውስጥ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ተገልጿል። ስምምነቱን ተከትሎም በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቡድኑ ታጣቂዎች ወደ ተዘጋጀላቸው ስልጠና ካምፕ እንዲገቡ እየተደረገ ነው።  የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት በክልሉ ውስጥ ታጥቀው የሚንቀሳሱ ቡድኖች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ጥሪ ሲያቀርብ መቆየቱን የተናገሩት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን  ኮሚሽነር ሀሩን ዑመር ከሠላም ስምምነቱ ወዲህ የገቡት ታጣቂዎችን ጨምሮ በቀጣይ በሦስት ዙር የሚገቡ ታጣቂዎች ተሀድሶ ስልጠና ወስደው በተለያዩ የሥራ ዘርፎች እንዲሠማሩ ይደረጋል ብለዋል። እስካሁን የገቡትን ጨምሮ የቡድኑ ታጣቂዎች ቁጥር እስከ አንድ ሺህ ሊደርስ እንደሚችልም ጠቁመዋል። የታጣቂዎቹ  ምዝገባና የመሳሪያ ዓይነት በሙሉ ተለይተው ለመንግሥት ከተላለፈ በኋላ  በቀረቡት የሥራ ዘርፎች እንዲሰማሩ ይደረጋልም ተብሏል።  30 በሚደርሱ ተሸከርካሪዎች ታጣቂዎቹ በአሶሳ በኩል ወደ ማሰልጠኛ ሲሸኑም ለማየት ተችሏል።በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተደረሰው የሰላም ስምምነት

በአሶሳ ዞን ስር በሚገኙት እንደ ኩርሙክ፣ ሸርቆሌ እና መንጌ በሚባሉ ወረዳዎችና የቤ.ህ.ነ.ን ታጣቂዎች በስፋት ይንቀሳቀሱባቸዋል በተባሉ ጠረፋማ ቦታዎች የሚገኙ እንደ ወርቅ ምርትና የተለያዩ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ተስተጓጉሎ መቆየቱም  ተጠቁሟል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ ታጣቂዎቹ ለአጭር ጊዜ የሀገሪቱ ፖሊሲ እና የተለያዩ ጉዳዩች ላይ ስልጠናዎችን ወሰደው ወደ ሥራ እንደሚገቡ ተናግረዋል። በክልሉ በተሳሳተ መንገድ ወደ ትጥቅ እንቅስቃሴ የገቡ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመሰሉም ጥሪ አቅርበዋል። የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ ከክልሉ መንግሥት ጋር ስምምት ማድረጋቸውን ተከትሎ ከትናንትው ዕለት ጀምሮ ታጣቂዎቹ እየገቡ እንደሚገኙ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽ ኮሚሸነር ሀሩን  ዑመር ለዶቼቨለ አብራርተዋል።

የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ በኤርትራ ውስጥ የትጥቅ እንቅቃሴ የጀመረ ሲሆን በ2009 ዓ.ም ከመንግሥት የተደረገለትን ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሀገር ገብቶ ቆይቷል። በአሶሳ ከተማ 2010 ዓ.ም ከነበረው የሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ በአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ለአራት ዓመት ያህል ቆይቶ ባለፈው ታኅሣስ ወር 2014 ዓ.ም ከማረሚያ ቤቱ በማምለጥ ዳግም ወደ ትጥቅ እንቅስቃሴው ገብቶ ቆይተዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከወር በፊት ከጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ( የጉህዴን ታጣቂዎች) ጋር የክልሉ መንግሥት ስምምነት ተፈራርመው የነበረ ሲሆን ታስረው የነበሩ የድርጅቱ አመራሮች ከእስር እንዲፈቱና ወደ መደበኛ ሥራቸው እንዲመለሱ ተደርገዋል።

 ነጋሳ ደሳለኝ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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የሰላም ስምምነት በቤንሻንጉል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተደረሰው የሰላም ስምምነት 20.10.2022

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስትና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ በክልሉ ዘላቂ ሠላም ለማስፈን ያስችላል የተባለ የሠላም ስምምነት ተፈራርሙ፡፡ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ እንዳሉት በስምምነቱ መሠረት ቀዳሚው ተግባር ሠላም ማስፈንና ተዘግቶ የቆዩ መንገዶችን ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ ነው።

አማጽያንን ትጥቅ የማስፈታቱ ርምጃ

አማጽያንን ትጥቅ የማስፈታቱ ርምጃ 03.06.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በሰላማዊ መንገድ እጅ የሰጡ እና የተሀድሶ ስልጠና የወሰዱ ከአንድ ሺህ በላይ ታጣቂዎችን በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ለማሠራት ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ።

383 የጉህዴን ታጣቂዎች የመንግሥትን ጥሪ ተቀበሉ መባሉ

383 የጉህዴን ታጣቂዎች የመንግሥትን ጥሪ ተቀበሉ መባሉ 11.04.2022

በመተከል ዞን 383 የሚደርሱ የጉህዴን ታጣቂዎች  የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው የተሀድሶ ስልጠና መውሰዳቸውን የዞኑ ኮማንድ ፖስት ገልጸዋል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደሩ እንዳለው በሰላማዊ መንገድ እጅ የሰጡና የተሀድሶ ስልጠና የወሰዱ ታጣቂዎች  ባለፈው ቅዳሜ እርቅ መፈጻማቸውን ተናግረዋል፡፡