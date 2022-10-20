የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል

በቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ስም ይንቀሳቀሱ የነበሩ ከ450 በላይ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመሥራት ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባታቸውን የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ታጣቂ ቡድንና የክልሉ መንግሥት የሰላም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ በርካታ ታጣቂዎች ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባት ጀምሯል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳዳር አቶ አሻድሊ ሐሰን እና የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ ከትናንት በስተያ ሱዳን ውስጥ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ተገልጿል። ስምምነቱን ተከትሎም በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የቡድኑ ታጣቂዎች ወደ ተዘጋጀላቸው ስልጠና ካምፕ እንዲገቡ እየተደረገ ነው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት በክልሉ ውስጥ ታጥቀው የሚንቀሳሱ ቡድኖች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ጥሪ ሲያቀርብ መቆየቱን የተናገሩት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሀሩን ዑመር ከሠላም ስምምነቱ ወዲህ የገቡት ታጣቂዎችን ጨምሮ በቀጣይ በሦስት ዙር የሚገቡ ታጣቂዎች ተሀድሶ ስልጠና ወስደው በተለያዩ የሥራ ዘርፎች እንዲሠማሩ ይደረጋል ብለዋል። እስካሁን የገቡትን ጨምሮ የቡድኑ ታጣቂዎች ቁጥር እስከ አንድ ሺህ ሊደርስ እንደሚችልም ጠቁመዋል። የታጣቂዎቹ ምዝገባና የመሳሪያ ዓይነት በሙሉ ተለይተው ለመንግሥት ከተላለፈ በኋላ በቀረቡት የሥራ ዘርፎች እንዲሰማሩ ይደረጋልም ተብሏል። 30 በሚደርሱ ተሸከርካሪዎች ታጣቂዎቹ በአሶሳ በኩል ወደ ማሰልጠኛ ሲሸኑም ለማየት ተችሏል።በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተደረሰው የሰላም ስምምነት
በአሶሳ ዞን ስር በሚገኙት እንደ ኩርሙክ፣ ሸርቆሌ እና መንጌ በሚባሉ ወረዳዎችና የቤ.ህ.ነ.ን ታጣቂዎች በስፋት ይንቀሳቀሱባቸዋል በተባሉ ጠረፋማ ቦታዎች የሚገኙ እንደ ወርቅ ምርትና የተለያዩ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ተስተጓጉሎ መቆየቱም ተጠቁሟል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ ታጣቂዎቹ ለአጭር ጊዜ የሀገሪቱ ፖሊሲ እና የተለያዩ ጉዳዩች ላይ ስልጠናዎችን ወሰደው ወደ ሥራ እንደሚገቡ ተናግረዋል። በክልሉ በተሳሳተ መንገድ ወደ ትጥቅ እንቅስቃሴ የገቡ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመሰሉም ጥሪ አቅርበዋል። የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ ከክልሉ መንግሥት ጋር ስምምት ማድረጋቸውን ተከትሎ ከትናንትው ዕለት ጀምሮ ታጣቂዎቹ እየገቡ እንደሚገኙ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽ ኮሚሸነር ሀሩን ዑመር ለዶቼቨለ አብራርተዋል።
የታጣቂዎቹ መሪ አብዱልዋህብ መሐዲ በኤርትራ ውስጥ የትጥቅ እንቅቃሴ የጀመረ ሲሆን በ2009 ዓ.ም ከመንግሥት የተደረገለትን ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሀገር ገብቶ ቆይቷል። በአሶሳ ከተማ 2010 ዓ.ም ከነበረው የሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ በአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ለአራት ዓመት ያህል ቆይቶ ባለፈው ታኅሣስ ወር 2014 ዓ.ም ከማረሚያ ቤቱ በማምለጥ ዳግም ወደ ትጥቅ እንቅስቃሴው ገብቶ ቆይተዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከወር በፊት ከጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ( የጉህዴን ታጣቂዎች) ጋር የክልሉ መንግሥት ስምምነት ተፈራርመው የነበረ ሲሆን ታስረው የነበሩ የድርጅቱ አመራሮች ከእስር እንዲፈቱና ወደ መደበኛ ሥራቸው እንዲመለሱ ተደርገዋል።
ነጋሳ ደሳለኝ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ