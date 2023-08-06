 የሰላም መታጣት እና የፖለቲካው ቀውስ አዙሪት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 06.08.2023

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ኢትዮጵያ

የሰላም መታጣት እና የፖለቲካው ቀውስ አዙሪት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ከአንድ የፖለቲካ አዙሪት ወደሌላው እየገባች ዜጎች ከዛሬ ነገ ይሻል ይሆን በሚል ተስፋ የሰቀቀን ኑሮ የሚገፉባት ሀገር ከሆነች ሰነበች። ሰሜን ኢትዮጵያ ከጦርነት ተንፈስ ማለቱ እየተነገረ ልዩ ኃይል እና ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት ያለመው የፌደራል መንግሥቱ እንቅስቃሴ አማራ ክልልን አዲስ የጦርነት ቀጣና ማድረጉን መረጃዎች ያሳያሉ።

የሰላም መታጣት እና የፖለቲካው ቀውስ አዙሪት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ከፖለቲካ አዙሪት መውጣት ከተሳናት ከራረመች። ዜጎች በሀገሪቱ በጎ ዜና ለመስማት እንደናፈቁ ዘመናት ተፈራረቁ። ከሁለት ዓመታ በላይ የዘለቀው ጦርነት እና የጦርነት ወሬ የበርካቶችን ሕይወት ቀጥፎ፤ ሃዘኑ በወግ ሳይረሳ፤ ጦርነቱ ያወደመው ንብረት እና ያበላሸው የማኅበረሰቡ መስተጋብር መፍትሄ ሳይበጅለት፤ ሕዝቡ ዳግም ጦርንነት ሊያስተናግድና የጦርንም ወሬ ይሰማ ዘንድ ከተገደደበት ወቅት ላይ ደርሷል። የፀጥታው ስጋት ከከረመበት አካባቢ የተረጋጋ ይመስል ወደነበረው የሀገሪቱ ክፍል ሳይቀር መዛመቱ በኦሮሞ ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዲሁም ጋምቤላ ክልል ሳያበቃ አማራ ክልል ላይ ጸንቷል። ዋና ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ የዜጎች ከቦታ ቦታ በሰላም ወጥቶ መግባት እጅግ አዳጋች እየሆነ መምጣቱም ይነገራል። እያደር የሚለዋወጠው የሸቀጦች ዋጋ መናር ሸምቶ አዳሪውን ግራ ሲያጋባ፤ በዘንድሮው የእርሻ ወቅት በማዳበሪያ ዕጥረት አብዛኛው መሬት በዘር አለመሸፈኑ መጪውን ዓመት አሳሳቢ እንደሚያደርገው የሚናገሩ በርካቶች ናቸው። የሰላም መታጣት እና የፖለቲካው ቀውስ አዙሪት በኢትዮጵያ የዶቼ ቬለ የእንወያይ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሙሉ ውይይቱን ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።

ሸዋዬ ለገሠ

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የሰላም መታጣት እና የፖለቲካው ቀውስ አዙሪት በኢትዮጵያ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአማራ ክልል የመከላከያና የፋኖ ግጭት

በአማራ ክልል የመከላከያና የፋኖ ግጭት 03.08.2023

ሰሞኑንም በሰሜን ሸዋ ዞን ፣ ሸዋ ሮቢት፣ በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ዙሪያ አካባቢዎች፣ በደቡብ ወሎ ዞን ወግዲና አማራ ሳይንት አካባቢዎች ግጭቶች ተከስተው ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎቹ አመልክተዋል፡፡በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ ዙሪያ የነበረው የተኩስ ድምፅ ዛሬ የቆመ ቢሆንም ነዋሪዎቹ ስጋት እንዳላቸው ይገልፃሉ፡፡

በመስቃን እና በማረቆ ማህበረሰብ መካከል የተቀሰቀሰ ግጭት

በመስቃን እና በማረቆ ማህበረሰብ መካከል የተቀሰቀሰ ግጭት 31.07.2023

በጉራጌ ዞን ምሥራቅ መስቃን ወረዳ በመስቃንና በማረቆ ማህበረሰብ አባላት መካከል ግጭት መቀስቀሱን ነዋሪዎች ገለጹ፡፡ ግጭቱ የተቀሰቀቀዉ“ያልታወቁ“ የተባሉ ታጣቂዎች አምስት ሰዎችን መገደላቸውንና ሌሎች ስምንት ማቁሰላቸውን ተከትሎ ነው፡፡ ሰሜን ዲዳ በተባለ ቀበሌ አንዳቸው የሌላኛቸውን ቤቶች ማቃጠላቸውንና የቤት እንስሳትም መዘራረፋቸው ተመልክቷል።

ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስለ አማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ስለሀገሪቱ አለመረጋጋት

ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስለ አማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ስለሀገሪቱ አለመረጋጋት 04.08.2023

«አሁን የትግራይ ግጭት ትንሽ መልክ የያዘ ቢመስልም ቀሪ የቤት ስራዎች ያሉበት ነው።የግዛት ይገባኛል ጥያቄ ከዚህ የሚጠቀስ ነው።አገሪቱ ትልቁ ግዛት ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ግጭትን በሰላም እልባት ለመስጠት በታንዛኒያ የተጀመረው ድርድርም የሰመረ አይመስልም፡፡አሁን ደግሞ ሁለተኛው ሰፊ የአገሪቱ ግዛት አማራም ወደ ሰፋ ግጭት መግባቱ ያሰጋል።»