የርዕይ ኢትዮጵያ ማሳሰቢያ

ከዉይይቱ አስተጋጆች አንዱ እንዳሉት ኢትዮጵያ የገጠማት አደጋ «ዘዉጋዊ-ፋሺዝም» ነዉ።መንስኤዎቹ ደግሞ ታሪካዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቅርጽ ያላቸው ናቸዉ።
የኢትዩጵያ ብሔሮች የህልውና ስጋት የተጋረጠባቸዉ መሆኑን ርዕይ ወይም ቪዥን ኢትዮጵያ የተሰኘዉ የዉይይት መድረክ አዘጋጅ ማሕበር አስታወቀ።መንበሩን ዩናይትድ ስቴትስ ያደረገዉ ርዕይ ኢትዮጵያ 12ኛ ጉባኤዉን ሲያደርግ እንዳለዉ በኢትዮጵያ ብሔሮች ላይ «የተጋረጠ ሥጋት» ያለዉን ለማስወገድ ትብብር ያስፈልጋል።ከዉይይቱ አስተጋጆች አንዱ እንዳሉት ኢትዮጵያ የገጠማት አደጋ «ዘዉጋዊ-ፋሺዝም» ነዉ።መንስኤዎቹ ደግሞ ታሪካዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቅርጽ ያላቸው ናቸዉ።
መቀመጫውን እዚህ ዩናይትድስቴትስ ያደረገው ርዕይ ለኢትዮጵያ ወይንም ቪዥን ኢትዮጵያ፣ጉባዔውን አስመልክቶ ባካሄደው ውይይት ላይ ፣ የድርጅቱ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻውባደረጉት ንግግር፣ ራዕይ ለኢትዮጵያ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅሙ የፖሊሲ ምክረ ዐሳቦችን በምርምር ላይ ተመስርቶ የማቅረብ ዓላማ አንግቦ መቋቋሙን አውስተዋል።
"የተቋቋምንበት መሰረታዊ ነገር፣የኢትዮጵያ ችግር የወለደን የምሁራንና ባለሙያዎች ስብስብ በመሆናችን፣ ከውይይት ደግሞ የሚፈልቁ ሃሳቦች፣ሌሎች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች የሚጠቀሙባቸው እና ምናልባት ከቻሉ ሃገራቸውን ለማዳን፣ሕዝባቸውን ለመከላከል እንዲችሉ ለማብቃት የራሳችንን ድርሻ እንወጣለን።"
በዚህም መሰረት ለምሁራንና ባለሙያዎች ሰፋ ያለ መድረክ ማዘጋጀት መቀጠሉን ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል።
"ምሁራንና ባለሙያዎችን ሰፋ ያለ መድረክ ለእነሱ በመስጠት መድረክ በማዘጋጀት፣ ለሀገርና ለህዝብ ሊጠቅሙ የሚችሉ ለፖሊሲ ግብዓት ሊውሉ የሚችሉ የምርምር ውጤቶቻቸውን እንዲያቀርቡ የተደራጀንበት እና ያንን ስንዘጋጅበት የነበረ ነው።"
የዘንድሮው የድርጅቱ ጉባዔ፣ የኢትዮጵያ ብሔሮችን ህልውና ስጋት ለማስወገድ በሚያስፈልገው ትብብር ላይ የበይነ መረብ ውይይት የተካሄደበት ነበር።
በውይይቱ ላይ ከኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ታዋቂ ምሁራንና ባለሙያዎች፣ የኢትዮጵያ ብሄሮችን ህልውና ለስጋት ዳርገዋል ባሏቸው የጽንፈኝነት አደጋዎች ሊኖር ስለሚገባው ትብብር ዐሳቦቻቸውን አካፍለውበታል።
የፓናል ውይይቱ አወያይ ፕሮፌሰር ደምሴ አለማየሁ በበኩላቸው፣ኢትዮጵያን የገጠማት አደጋዎች መንስኤዎች ታሪካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቅርጽ ያላቸው እንደሆነ አውስተው፣ እንደዋና ምክንያት ሆኖ ሊቆጠር የሚችለው ዘር ተኮር ያሉት ሕገ መንግስት እንደሆነ አብራርተዋል።
ፕሮፌሰር ደምሴ፣ አሁን በኢትዮጵያ የሚታየውን ተጨባጭ ሁኔታ መገለጫ፣ ዘውጋዊ ፋሺዝም በማለት ገልጸውታል።
"በኢትዮጵያ የሚታየውን ተጨባጭ ሁኔታ ከሞላ ጎደል፣ ለመግለጽ በብዙዎች ዘንድ አሁን ተቀባይነት እያገኘ የመጣ የሚመስለው፣ ዘውጋዊ ፋሺዝም ወይም ኤትኖ ፋሺዝም የሚለው ስያሜ ነው። ይህንን ስያሜም ሆነ ሌላውን በጥንቃቄ ማጤኑ አስቸኳይና በጣም አስፈላጊ የሚሆንበት ምክንያቶች እንዳሉ ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ አይሆንበትም።"
የጉባዔውን ዓላማ ሲያስረዱም፣ ፕሮፌሰሩ የሚከተለውን ተናግረዋል።
"ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተውጣጡት ወገኖቻችን፣ በሀገሪቱ ላይ እየተካሄደ ባለው ሁኔታ፣በራሳቸው ዕይታና ከመጡበት የሃገር ክፍል አንፃር ያላቸዉን ዐሳብ እንዲያካፍሉ ስለሆነ ተናጋሪዎቹ ዐሳባቸውን በፈለጋቸው መንገድ መግለጽ እንዲችሉ ጊዜን በአግባቡ ከመጠቀም በላይ ምንም ዓይነት ቅድመ ሁኔታ አላስቀመጥንም።"
የዕለቱ የፓናል ውይይት አወያይ ዶክተር ደምሴ እንዳሉት፣ የራዕይ ለኢትዮጵያ የዘንድሮው ጉባዔ ውይይቶች በተከታታይ የሚካሄዱ ናቸው።
"የቪዥን ኢትዮጵያ 12ኛ ስብስባ፣ በተከታታይ በሦስት ቀኖች ይካሄደዳሉ።ሦስቱም ስብሰባዎችተመሣሣይ አቀራረብና ይዘት ሲኖራቸው ሁሉም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የመጡ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ቀስተ ደመናነት የሚያንጸባርቁ ወገኖቻችንን ለማስተናገድ በቂ ዝግጅት የተደረገባቸው ናቸው።"
በውይይቱ ላይ አስተያየትና ጥያቄዎች ቀርበው፣በተሳታፊዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፣
ታሪኩ ሐይሉ
ነጋሽ መሐመድ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር