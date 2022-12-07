የራይሽስቡርገር ንቅናቄና አባላቱ

አብዛኛዎቹ የራይሽስቡርገር ንቅናቄ አባላት፣ምሥራቅ ጀርመኑ በብራንድንቡርግ ግዛት፣ በሜክለንቡርግ ፎርፖመርንና በደቡብ ጀርመኑ የባቫርያ ግዛቶች ነው የሚገኙት። የጀርመን መንግሥትንም ሆነ የባለስልጣናቱን ሕጋዊነት አይቀበሉም የተባሉትን እነዚህን የጽንፈኛው ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎች ለመያዝ መንግሥት ለረዥም ጊዜ ክትትል ሲያካሂድ ነበር ።
አባላቱ ጽንፈኛና ሞገደኛ ናቸው። ለጀርመን ፌደራዊ መንግሥት ዕውቅና አይሰጡም። እነዚህ «ራይሽስቡርገር ንቅናቄ» የተባለው ቡድን አባላት የጀርመን መንግሥት ባለሥልጣናትን ትኩረት መሳብ የጀመሩት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ነው። የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ የንቅንቄው አባላት በቅርቡ ታስረዋል።
ከአስራ ሦስት ቀናት በፊት ነበር፣ በዐሥራ አንድ የጀርመን ግዛቶች ባካሄደው አሰሳ መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ያላቸውን 25 «ራይሽስቡርገር ንቅናቄ» የተባለ ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎችን ማሰሩን የጀርመን ፖሊስ ያሳወቀው። የጀርመን ባለሥልጣናት የአሸባሪ ቡድን አባላት ወይም ደጋፊ ያሏቸውን እነዚህን ተጠርጣሪዎች ለመያዝ ሦስት ሺ የሚሆኑ ፖሊሶች ነበር ያሰማሩት። የጀርመን አቃቤ ሕግ እንዳለው የቡድኑ አባላት መንግስትን ከስልጣን ለማውረድ ብቸኛ አማራጭ ኃይልን መጠቀም ነው ብለው ያምናሉ። «የራይሽስቡርገር ንቅናቄ» ከጀርመን ውህደት
በኋላ እየተጠናከረ የሄደ ቀኝ ጽንፈኛ ቡድን ነው። የንቅናቄው አባላት ናዚ ጀርመን ከተሸነፈችበት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ የተመሰረተውን የጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክን አይቀበሉም። በእነርሱ እምነት ጀርመንን የሚመራው መንግሥት አሁንም በኃያላኑ ምዕራባውያን ስር ያለ አስተዳደር ነው ። ከተለያዩ አነስተኛ ቡድኖች እና ግለሰቦች የተውጣጣ መሆኑ ስለሚነገርገርለት ስለ ንቅናቄው ዶቼቬለ የጠየቃቸው የሕግ ባለሞያና የፖለቲካ ተንታኝ ዶክተር ለማ ይፍራሸዋ የቡድኑ አባላት ዓላማ ከዛሬ 73 ዓመት በፊት የተመሰረተውን የጀርመን ፌደራል ስርዓት አስወግዶ ከዚያ በፊት የነበረውን ዘውዳዊ ስርዓት ማስቀጠል ነው።አባላቱም አክራሪ አቋም ያላቸው ግለሰቦች ናቸው።
የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ
አብዛኛዎቹ የራይሽስቡርገር ንቅናቄ አባላት፣ምሥራቅ ጀርመን በሚገኘው የብራንድንቡርግ ግዛት፣ በሰሜን ምሥራቅ ጀርመኑ በሜክለንቡርግ ፎርፖመርን እና በደቡብ ጀርመኑ የባቫርያ ግዛቶች ነው የሚገኙት። የጀርመን መንግሥትንም ሆነ የባለስልጣናቱን ሕጋዊነት አይቀበሉም የተባሉትን እነዚህን የጽንፈኛው ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎች የተባሉትን ለመያዝ መንግሥት ረዘም ላለ ጊዜ አሰሳና ክትትል ሲያካሂድ ነበር ።
የጀርመን የሕገ መንግሥት ጥበቃ ቢሮ የሀገር ውስጥ ደኅንነት መስሪያ ቤት እንደሚለው የራይሽስቡርገር አባላት ቁጥር 21 ሺህ እንደሚደርስ ይገመታል። ከመካከላቸው አምስት በመቶው ደግሞ ቀኝ
ጽንፈኛ ናቸው ተብሏል። የንቅናቄው ጽንፈኝነት ይበልጥ ጎልቶ የወጣው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወቅት ነው። በወቅቱ ንቅናቄው ኮቪድን ለመከላከል መንግሥት የሚጥላቸውን ገደቦች አጥብቆ ይቃወም ነበር። ከዚህ ሌላ ስርዓቱን የማይቀበሉት አባላቱ የጀርመን ፍርድ ቤቶችን ትዕዛዝ በመቃወምና የየአካባቢው ባለሥልጣናት በሕግ የሚደንግጓቸውን ልዩ ልዩ ክፍያዎች ባለመፈጸም በፍርድ ቤቶችና በሌሎች መስሪያ ቤቶች ላይ ጫና ሲፈጥሩ ቆይተዋል። ከዚህ ጠንከር ሲልም የተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች ላይም ዘለፋና የአካል ጥቃቶችን ይፈጽማሉ። እነዚህን ጥቃቶችም በቪድዮ ቀርጸው የቀኝ ጽንፈኞች እንቅስቃሴ በጀርመን
በድረ ገጾች ላይ ያወጡ ነበር። ከ13 ቀናት በፊት እንደተገለጸው የቡድኑ አባላት የጀርመን መንግሥትን በኃይል ለመገልበጥ በማሴር ነው የተጠረጠሩት። ይሁንና ዶክተር ለማ እንደሚሉት የጀርመንን መንግሥት መገልበጥ እንዲህ በቀላሉ ይሳካል ተብሎ አይታሰብም።
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መንግሥት እንደሚለው የጦር መሣሪያዎችንም አከማችተው የተገኙት የንቅናቄው አባላት ከባድ ጥቃቶችን ለመፈጸምም ተዘጋጅተው ነበር። ፖሊስ በአንዳንድ ተጠርጣሪዎች ይዞታዎች ላይ ባካሄደው አሰሳ በርካታ የጦር መሣሪያዎችንና ጥይቶችን ማግኘቱን ዐስታውቋል። በተለይ ከአባላቱ መካከል ልዩ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ የቀድሞ የጀርመን መከላከያ ሠራዊት ወታደሮች እና
ብሔራዊ ህዝባዊ ጦር በመባል ይጠራ የነበረው የቀድሞ የምሥራቅ ጀርመን ጦር ኃይል ባልደረቦችም ይገኙበታል። በቅርብ ዓመታት የራይሽስቡርገር አባላት አሰሳ በሚያካሂዱ ፖሊሶች ላይ ግድያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። በጎርጎሮሳዊው 2016 በአንድ ግለሰብ ይዞታ ላይ የተገኙ ሕገ ወጥ የጦር መሣሪያዎችን ለመውሰድ አሰሳ በመደረግ ላይ ከነበሩ ፖሊሶች አንዱ በጦር መሣሪያው ባለቤት ተገድሏል። በጎርጎሮሳዊው 2021 የኮቪድ 19ን ስርጭት ለመከላከል የተጣሉ ገደቦችን ለመቃወም ሰልፍ ወጥተው በርሊን የሚገኘውን የጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ደረጃዎች በኃይል ከጣሱት መካከል የራይሽስቡርገር አባላት ይገኙበታል። ጉዳዩን ሲያጠራ የነበረው አካል በጎርጎሮሳዊው 2022 ደረስኩበት እንዳለው ቡድኑ የጀርመን ፓርላማን ጥሶ ለመግባት እና የሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ላይ ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም የፌደራል መንግሥቱን በመገልበጥ ስልጣን የመያዝ እቅድ ነበረው። ዶክተር ለማ ከዚህ ቡድን ዓላማና ሙከራዎች ብዙ ትምሕርት መውሰድ ይቻላል ብለዋል።
ኂሩት መለሰ
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