 የራይሽስቡርገር ንቅናቄና አባላቱ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 20.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

የራይሽስቡርገር ንቅናቄና አባላቱ

አብዛኛዎቹ የራይሽስቡርገር ንቅናቄ አባላት፣ምሥራቅ ጀርመኑ በብራንድንቡርግ ግዛት፣ በሜክለንቡርግ ፎርፖመርንና በደቡብ ጀርመኑ የባቫርያ ግዛቶች ነው የሚገኙት። የጀርመን መንግሥትንም ሆነ የባለስልጣናቱን ሕጋዊነት አይቀበሉም የተባሉትን እነዚህን የጽንፈኛው ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎች ለመያዝ መንግሥት ለረዥም ጊዜ ክትትል ሲያካሂድ ነበር ።

የራይሽስቡርገር ንቅናቄና አባላቱ

አባላቱ ጽንፈኛና ሞገደኛ ናቸው። ለጀርመን ፌደራዊ መንግሥት ዕውቅና አይሰጡም። እነዚህ «ራይሽስቡርገር ንቅናቄ» የተባለው ቡድን አባላት የጀርመን መንግሥት ባለሥልጣናትን ትኩረት መሳብ የጀመሩት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ነው። የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ የንቅንቄው አባላት በቅርቡ ታስረዋል። 
ከአስራ ሦስት ቀናት በፊት ነበር፣ በዐሥራ አንድ የጀርመን ግዛቶች ባካሄደው አሰሳ መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ያላቸውን 25 «ራይሽስቡርገር ንቅናቄ» የተባለ ቡድን አባላት ወይም ደጋፊዎችን ማሰሩን የጀርመን ፖሊስ ያሳወቀው። የጀርመን ባለሥልጣናት የአሸባሪ ቡድን አባላት ወይም ደጋፊ ያሏቸውን እነዚህን ተጠርጣሪዎች  ለመያዝ  ሦስት ሺ የሚሆኑ ፖሊሶች ነበር ያሰማሩት። የጀርመን አቃቤ ሕግ እንዳለው የቡድኑ አባላት መንግስትን ከስልጣን ለማውረድ ብቸኛ አማራጭ ኃይልን መጠቀም ነው ብለው ያምናሉ። «የራይሽስቡርገር ንቅናቄ» ከጀርመን ውህደት

የጀርመን ፖሊስ በራይሽስቡርገር ንቅንቄ አባላት ላይ አሰሳ ሲያካሂድ

የጀርመን ፖሊስ በራይሽስቡርገር ንቅንቄ አባላት ላይ አሰሳ ሲያካሂድ

በኋላ እየተጠናከረ የሄደ ቀኝ ጽንፈኛ ቡድን ነው። የንቅናቄው አባላት ናዚ ጀርመን ከተሸነፈችበት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ የተመሰረተውን የጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክን አይቀበሉም። በእነርሱ እምነት ጀርመንን የሚመራው መንግሥት አሁንም በኃያላኑ ምዕራባውያን ስር ያለ አስተዳደር ነው ። ከተለያዩ አነስተኛ ቡድኖች እና ግለሰቦች የተውጣጣ መሆኑ ስለሚነገርገርለት ስለ ንቅናቄው ዶቼቬለ የጠየቃቸው የሕግ ባለሞያና የፖለቲካ ተንታኝ ዶክተር ለማ ይፍራሸዋ የቡድኑ አባላት ዓላማ ከዛሬ 73 ዓመት በፊት የተመሰረተውን የጀርመን ፌደራል ስርዓት አስወግዶ ከዚያ በፊት የነበረውን ዘውዳዊ ስርዓት ማስቀጠል ነው።አባላቱም አክራሪ አቋም ያላቸው ግለሰቦች ናቸው። 
የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ

አብዛኛዎቹ የራይሽስቡርገር ንቅናቄ አባላት፣ምሥራቅ ጀርመን በሚገኘው የብራንድንቡርግ ግዛት፣ በሰሜን ምሥራቅ ጀርመኑ በሜክለንቡርግ ፎርፖመርን እና በደቡብ ጀርመኑ የባቫርያ ግዛቶች ነው የሚገኙት። የጀርመን መንግሥትንም ሆነ የባለስልጣናቱን ሕጋዊነት አይቀበሉም የተባሉትን እነዚህን የጽንፈኛው ቡድን አባላት ወይም  ደጋፊዎች  የተባሉትን ለመያዝ መንግሥት ረዘም ላለ ጊዜ አሰሳና ክትትል ሲያካሂድ ነበር ።
የጀርመን የሕገ መንግሥት ጥበቃ ቢሮ የሀገር ውስጥ ደኅንነት መስሪያ ቤት እንደሚለው የራይሽስቡርገር አባላት ቁጥር 21 ሺህ እንደሚደርስ ይገመታል። ከመካከላቸው አምስት በመቶው ደግሞ ቀኝ

ከተጠርጣሪዎች አንዷ የቀድሞ የጀርመን ምክር ቤት አባል ዳኛ ማልሳክ ቪንከማን

ፖሊስ ከያዛቸው ተጠርጣሪዎች አንዷ የቀድሞ የጀርመን ምክር ቤት አባል ዳኛ ማልሳክ ቪንከማን

ጽንፈኛ ናቸው ተብሏል። የንቅናቄው ጽንፈኝነት ይበልጥ ጎልቶ የወጣው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ወቅት ነው። በወቅቱ ንቅናቄው ኮቪድን ለመከላከል መንግሥት የሚጥላቸውን ገደቦች አጥብቆ ይቃወም ነበር። ከዚህ ሌላ ስርዓቱን የማይቀበሉት አባላቱ የጀርመን ፍርድ ቤቶችን ትዕዛዝ በመቃወምና የየአካባቢው ባለሥልጣናት በሕግ የሚደንግጓቸውን ልዩ ልዩ ክፍያዎች ባለመፈጸም በፍርድ ቤቶችና በሌሎች መስሪያ ቤቶች ላይ ጫና ሲፈጥሩ ቆይተዋል። ከዚህ ጠንከር ሲልም የተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች ላይም ዘለፋና የአካል ጥቃቶችን ይፈጽማሉ። እነዚህን ጥቃቶችም በቪድዮ ቀርጸው  የቀኝ ጽንፈኞች እንቅስቃሴ በጀርመን 

በድረ ገጾች ላይ ያወጡ ነበር። ከ13 ቀናት በፊት እንደተገለጸው የቡድኑ አባላት የጀርመን መንግሥትን በኃይል ለመገልበጥ በማሴር ነው የተጠረጠሩት። ይሁንና ዶክተር ለማ እንደሚሉት የጀርመንን መንግሥት መገልበጥ እንዲህ በቀላሉ ይሳካል ተብሎ አይታሰብም።
ድምጽ 
መንግሥት እንደሚለው የጦር መሣሪያዎችንም አከማችተው የተገኙት የንቅናቄው አባላት ከባድ ጥቃቶችን ለመፈጸምም ተዘጋጅተው ነበር። ፖሊስ በአንዳንድ ተጠርጣሪዎች ይዞታዎች ላይ ባካሄደው አሰሳ በርካታ የጦር መሣሪያዎችንና ጥይቶችን ማግኘቱን ዐስታውቋል። በተለይ ከአባላቱ መካከል ልዩ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ የቀድሞ የጀርመን መከላከያ ሠራዊት ወታደሮች እና

በጀርመን ፖሊስ ፍተሻ ከተለያዩ ተጠርጣሪዎች የተያዙ የጦር መሣሪያዎች

ፖሊስ በአሰሳ የያዛቸው ልዩ ልዩ የጦር መሣሪያዎች

ብሔራዊ ህዝባዊ ጦር በመባል ይጠራ የነበረው የቀድሞ የምሥራቅ ጀርመን ጦር ኃይል ባልደረቦችም ይገኙበታል። በቅርብ ዓመታት የራይሽስቡርገር አባላት አሰሳ በሚያካሂዱ ፖሊሶች ላይ ግድያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። በጎርጎሮሳዊው 2016 በአንድ ግለሰብ ይዞታ ላይ የተገኙ ሕገ ወጥ የጦር መሣሪያዎችን ለመውሰድ አሰሳ በመደረግ ላይ ከነበሩ ፖሊሶች አንዱ በጦር መሣሪያው ባለቤት ተገድሏል። በጎርጎሮሳዊው 2021 የኮቪድ 19ን ስርጭት ለመከላከል የተጣሉ ገደቦችን ለመቃወም ሰልፍ ወጥተው በርሊን የሚገኘውን የጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ደረጃዎች በኃይል ከጣሱት መካከል የራይሽስቡርገር አባላት ይገኙበታል። ጉዳዩን ሲያጠራ የነበረው አካል በጎርጎሮሳዊው 2022 ደረስኩበት እንዳለው ቡድኑ የጀርመን ፓርላማን ጥሶ ለመግባት እና የሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ላይ ጥቃት ለመፈጸም እንዲሁም የፌደራል መንግሥቱን በመገልበጥ ስልጣን የመያዝ እቅድ ነበረው። ዶክተር ለማ ከዚህ ቡድን ዓላማና ሙከራዎች ብዙ ትምሕርት መውሰድ ይቻላል ብለዋል። 
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ 
 

Audios and videos on the topic

የራይሽስቡርገር ንቅናቄና አባላቱ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ

የጀርመንን መንግሥት ለመገልበጥ በማሴር የተጠረጠሩ ታሰሩ 07.12.2022

ቡድኑ የአንድ የቀኝ ክንፍ ንቅናቄ አካል መሆኑን የጀርመን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ቡድኑ የጀርመን መንግሥትን በኃይል ገልብጦ አዲስ መንግሥት የመመስረት ጽኑ አቋም በመያዝ የተመሰረተ መሆኑም ተገልጿል። ቡድን ጀርመን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት አንስቶ እስካሁን ለምትመራበት ለዴሞክራሲያዊው ፌደራል ሪፐብሊክ መንግሥት እውቅና አይሰጥም።

የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል

የሰላም ስምምት በቤኒሻንጉል ክልል 12.12.2022

በቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ስም ይንቀሳቀሱ የነበሩ ከ450 በላይ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመሥራት ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባታቸውን የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ታጣቂ ቡድንና የክልሉ መንግሥት የሰላም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ በርካታ ታጣቂዎች ወደ ተሀድሶ ስልጠና መግባት ጀምሯል።

Äthiopien Addis Abeba | Straße und Mobilität

በመዲናዋ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ባንዲራ መዝሙር ፤ ፖለቲካዊ እና ህጋዊ አንድምታ 18.12.2022

ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ «የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መስቀል እና የክልሉን ህዝብ መዝሙር ከማስዘመር» ጋር በተያያዘ ተቃዉሞ እና ሁከት ተቀስቅሶ ነበር። በሁከቱ ቁጥራቸው ባልተገለጸ ተማሪዎች እና መምህራን ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል።