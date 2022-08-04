በኢትዮጵያ የኦሮሞ እና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ላይ ያተኮረው የኦሮሞ ጥናት ማኀበር ዓመታዊ ጉባዔ ዋሽንግተን ዲሲ ተካሒዷል። የማኀበሩ ኘሬዚዳንት ዶክተር ኤቢሳ ረጋሣ እንደገለጹት የኦሮሞን ታሪክ፣ ቋንቋና ባህል ለማጥናት የተቋቋመው ማኀበሩ ወደፊት ስለ ሌሎች ብሔረሰቦች ጥናት በማድረግ ጽሑፎችን ለማቅረብ አቅዷል።
እንደ ኦሮሞ ጥናት ማኀበር ኘሬዚዳንት ገለጻ፣ ማኀበሩ ስለኦሮሞ ሕዝብ ታሪክ፣ቋንቋና ባህል ላለፉት 36 ዓመታት ጥናት በማድረግ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። ወደፊትም ስለሌሎች ብሔረሰቦች በማጥናት ጽሑፎችን ለማቅረብ ማቀዱን ጠቁመዋል።
"ወደፊት የኦሮሞ ጥናት ማኀበር፣ከኦሮሞ አልፎ የሌሎች ብሔረሰቦችን ታሪክ የኢትዮጵያን ኦፊሻል ታሪክ የምንለውን አንዱ የኢትዮጵያ መሠረታዊ ችግር የምንለው የተለያዩ ታሪኮች ስለሚጋጩ የተለያየ አመለካከት ስላለ እነዚህን ነገሮች ደግሞ መድረክ ላይ አምጥተን ካልተወያየንባቸው ሁሉም የራሱን አስተያየት ይዞ ይሄድና መጨረሻ ላይ የሚጋጭበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው።የሶማሌን ህዝብ ልምድ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ሜይንስትሪም የምንለው የኢትዮጵያ ህዝብ ላያውቅ ይችላል።የወላይታውን በደንብ ላያውቅ ይችላል፤ሲዳማው ምን እንደሚፈልግ ታሪኩ ምን እንደነበረ እና እንዲዚህ ያሉትን ብሔር ብሔረሰቦች በስነ ሥርዓት ተንከባክበን ዐይተን ከእነሱ ምን እንደምንፈልግ ተምረን አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ማስተካከል ይኖርብናል።"
የኦሮሞ ጥናት ማኀበር፣ዘንድሮ ፕሬዚዳንቱ የብሔርና ብሔር ብሔረሰቦች መሠረታዊ ጥያቄ ነው ባሉት የራስን ዕድል በራስ የመወሠን መብት ተግዳሮትና ዕድሎች ላይ በስፋት መምከሩን ተናግረዋል።
"ዋናው መሠረታዊ ጥያቄ፣ ለምንድን ነው የብሔር ብሔረሰቦች መገንጠልን የሚፈልጉት ወይንም እንደዚህ ዓይነት አስተሳሰብ የሚነሳባቸው የሚለው ጥያቄ መሠረታዊ ጥያቄ ስለሆነ ይህ በስፋት ሰው ተወያይቶ ጥሩ መንግስት የምንለው ላይ እስካልደረስን ድረስ ይህ ጥያቄ ሁልጊዜ ይኖራል ማለት ነው።እና መንግስት ሠፋ አድርጎ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ከመጣ በኃላ የመገንጠሉ ጉዳይ ስሜት ቀንሷል ትንሽ ማለት ነው።ግን ፌዴሬሽኑ ኖሮ አምባገነንነቱ በኃየለ ቁጥር ግን የመገንጠል ጉዳይ ይነሳል ማለት ነው።ግን ይህ ፌዴሬሽኑ አትሊስት ያ ጥያቄ እንዳይነሳ ግን ፌዴሬሽኑ ከተተከለ በኃላ እና እነዚህን የመሰሉ ጥያቄዎች ወደኃላ ቀርቶ ስለመብትናና ኤኮኖሚ መልካም አስተዳደር ፕሮፐርሽን ኦፍ ገቨርነርስ የሚለው ላይ ጥያቄ እየተነሳ ነው ማለት ነው።ስለዚህ ይሄ አንዱን መሠረታዊ ነገር የሚያደርገው የታጋዮች ችግር ሳይሆን መሐል ለይ ያለው መንግስት ሠፋ አድርጎ መልካም አስተዳደር እስካላመጣ ድረስ፣ የኢትዮጵያ ችግር ይሄ እስከመገንጠል ድረስ የሚለው ቢያነሳውም ቢያስቀምጠውም ለውጥ አያመጣም ብለን ነው እኛ የምናምነው።"
የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የሚከታተሉት የቀድሞ የሚቺጋን ዩነቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰር ሲሣይ አሰፋ በበኩላቸው ስለጉዳዩ አነጋግረናቸው በሰጡን አስተያየት፣እስከመገንጠል የሚለው የሕገ መንግስቱ አንቀጽ ሃገሪቱ ለገባችበት ምስቅልቅል ሁኔታ የዳረገ ነው ብለውታል።
"ወደየት ነው የምትገነጠለው?ይህ እኮ ነው ጦሱ።የTPLF ጦርነት በዚያ ምክንያት ራሳችንን መግዛት አለብን፣የዶክተር አብይ ፕሮስፐሪቲ ፖርቲ ጀምሯል ያዋህደናል ኮንስቲትውሽኑን ይለውጠዋል ብለው ወደ ጦርነት ገቡ።"
እስከመገንጠል የሚለው ድንጋጌ እውነተኛ ዴሞክራሲ ገምብተዋል ባሏቸው እንደ አሜሪካና ህንድ የመሳሰሉ ሃገሮች ጭምር በሕግ የታገደ መሆኑን ያወሱት ፕሮፌሰር ሲሳይ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት መለወጥ አለበት የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል።
"በተለይ ኢትዮጵያ ሪፎረሙ ከቀጠለና ትክክለኛ የሆነ ውይይት ውስጥ ተካቶ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚመጥን ሕገ መንግስት፤ይህ ሕገ መንግስት የትም ሃገር የለም።የትም አፍሪቃ ሃገር እስያ ሃገር የእኔ አስተሳሰብ ይሄ ነው በቃ።እና ምንድን ነው ያልኩት መለወጥ አለበት የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት"ሲሉ አስረድተዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
እሸቴ በቀለ
ኂሩት መለሰ