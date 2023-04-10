የሪያድ፣ቴሕራን ሰነዓ፣ፍቅርና ጠብ

ግሩንድበርግ የተኩስ አቁሙ ስምምነት እንዲራዘም ከካይሮ-ሪያድ፣ ከአቡዳቢ ማናማ ሲባትሉ የቻይና ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ታሕሳስ ላይ ሪያድ ዉስጥ ከአረብ መሪዎች ጋር ሊያደርጉ ያቀዱትን ጉባኤ ለማዘጋጀት ጠብ-እርግፍ ይሉ ነበር።
ብዙ ነገር ያመሳስላቸዋል-ያቀራርባቸዋልም ደግሞ በተቃራኒዉ የኃያላን ግፊት ያቃርናቸዋል፣ ትንሽ ነገር ያኳርፍ-ያጣላቸዋል።ኢራንና ሳዑዲ አረቢያ።ሙስሊሞች ናቸዉ።የመካከለኛዉ ምስራቅ ሰፋፊ፣ ሐብታም፣ ኃያል ሐገራት። ፍቅራቸዉ ለአብዛኛዉ መካከለኛዉ ምስራቅ ሠላም መሰረት እንደሚሆን ሁሉ ጠባቸዉ የእልቂት ፍጅትን በር ከፋች ነዉ።በ2010 ((ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ ) ሁቲዎችን የሚረዱ ሁለት የኢራን ወታደሮች አደን-የመን ዉስጥ ተያዙ የሚል ዘገባ ተሰራጨ።የመገናኛ ዘዴ ዘገባ ነዉ።የሪያድ ነገስታትን ለማስፎከር፣ በ5ኛ ዓመቱ ከየመኑ ጦርነት ለመሞጀር ግን ከበቂ በላይ ነበር።ባለፈዉ ሐሙስ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለመጀመር ተስማሙ።ትናት ዕሁድ ሰነዓ ላይ የዘላቂ ሰላም ድርድር ተጀመረ። የየመን የሰላም ድርድር መነሻ፣የኢራን-ሳዑዲ አረቢያ ወዳጅ-ጠላትነት ማጣቃሻ፣ በጎ-መጥፎ እንድምታዉ መድረሻችን ነዉ።
ነሐሴ 2021 በየመን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልዕከተኛ ሆነዉ የተሾሙት ስዊድናዊዉ ዲፕሎማት ሐንስ ግሩንድበርግ የየመን ተፋላሚዎችን ለማደራደር አንድ-ሁለት ማለት ሲጀምሩ፣ የመንን በሚያወድመዉ ጦርነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚካፈሉት ወገኖች አሸናፊና ተሸናፊ በሌለዉ ዉጊያ ተሰላችተዉ ነበር።
የሪያድ፣ የአቡዳቢ፣ የማናማ ነገስታትም ሆኑ የካይሮ አምባገነኖች ከነዳጅ ሽያጭ የሚጋብሱትን ዶላር የመኖችን በሚያነዳዉ እሳት ላይ ከመርጨት ሌላ ያገኙት ዉጤት አልነበረም።ለሪያድና ተባባሪዎቻቸዉ ጦር መሳሪያ የሚቸበችቡት የዋሽግተናንና የለንደን መሪዎችም ጦር መሳሪያ እንዳይሸጡ ከየሕዝባቸዉ የሚነሳዉ ጥያቄና ተቃዉሞ ተጠናክሮ ነበር።
ሰነዓን የሚቆጣጠሩት የአንሳር አላሕ (በልማዱ የሁቲ) መሪዎችም ሆኑ የኢራን ደጋፊዎቻቸዉ የሐብታም ኃይለኛ ጠላቶቻቸዉን ጠንካራ በትር ለ7 ዓመት ቢመክቱም «የጎበዝ መዉጫ» ለማግኘት መጣጣራቸዉ አልቀረም።
ቬጂንግ የኢራን ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ሁሴይን አሚር አብዱላሕ (ግራ)፣ የሳዑዲ አረቢያ ዉጉዳይ ሚንስትር ቢን ፈይሰልና የቻይና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ቻን ጋንግ (ከመሐል)
ከተፋላሚዎች መዳከምና መሰላቸዉት በተጨማሪ የካቲት ላይ ዩክሬንን የሚወድመዉ ወረራ መጀመሩ፣ የዓለም ኃያላንን ትኩረት ቀይሮ የአረቦችን ነዳጅና ኃሐብት ተፈላጊነት ሲያንረዉ የግሩንድበርግ ተልዕኮ በ8 ወሩ ሰመረ ወይም የሰመረ መሰለ።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ-ሚዚያ 1፣ 2022።
«የየመን መንግስት፣ ሳዑዲ አረቢያ መራሹ ሕብረትና ሁቲዎች ድንበር ተሻጋሪ ጥቃቶችን ጨምሮ የየመኑን ጦርነት ለሁለት ወር ለማቆም በመስማማታቸዉ አድናቆቴን እገልፃለሁ።ሁሉም ወገኖች ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ገቢራዊ እንዲሆን የሚያስፈልጉ እርምጃዎችን በሙሉ እንዲወስዱና የትብብር ስልቶችን ሳይዘገዩ እንዲዘረጉ አሳስባለሁ።»
የሰላም ስምምነቱ ከዚያ በፊት እንደተደረጉ ስምምነቶች ሁሉ የሪያድ-አቡዳቢ-ካይሮ ገዚዎችችና የዋሽግተን-ብራስልስ ኃያላንን ድጋፍ ከማግኘት አልፎ የቴሕራኖችን-ቀጥተኛ ይሁንታ ባለማግኘቱ ከጥቅምት በኋላ ገቢር አልሆነም።አልተራዘምም።
ግሩንድበርግ የተኩስ አቁሙ ስምምነት እንዲራዘም ከካይሮ-ሪያድ፣ ከአቡዳቢ ማናማ ሲባትሉ የቻይና ባለስልጣናትና ዲፕሎማቶች ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ታሕሳስ ላይ ሪያድ ዉስጥ ከአረብ መሪዎች ጋር ሊያደርጉ ያቀዱትን ጉባኤ ለማዘጋጀት ጠብ-እርግፍ ይሉ ነበር።
የጉብኝት-ጉባኤዉ ዝግጅት፣የሚፈረመዉ ዉል ምንነት፣ የአደባባይ-ድብቅ ዉይይቱ ይዘት ሲበጠስ ሲቀጠል በመካከለኛዉ ምስራቅ የቻይና ልዩ መልዕክተኛ ቻይ ጁን ለአለቆቻቸዉ እንደዘበት ሹክ ያሉት ሐሳብ ከየመን አልፎ በአዉሮጳዉያኑ አገላለፀ «ትልቁን ሥዕል» የሚያሳይ ነበር።
ሐሳቡ ሪያድ-ቴህራኖች ከሚያዙ-ከሚያሾሯቸዉ የየመን መንግስትና የሁቱ አማፂያን ይልቅ ራሳቸዉ ዘዋሪዎቹን መሸምገል የሚል ነበር።ሺ ታሕሳስ ላይ ከአረብ መሪዎች ጋር ሲነጋገሩ ሐሳቡ በዲፕሎማሲ-ፖለቲካዊ የግድምድሞሽ ቋንቋና አቀራረብ ወዛዝቶ ለሳዑዲ አረቢያዉ ንጉስ ሰልማን ኢብን አብድል አዚዝ በማከታተልም ለወጣቱ አልጋወራሻቸዉ ለመሐመድ ቢን ሰልማን ቀረበ።
ከጃጁት ንጉስ ይልቅ ወጣቱ ልጃቸዉ ፈጥነዉ ተቀበሉት።ሺ ከሪያድ ነገስታት ያገኙትን ይሁንታ ተመርኩዞ ዝዝሩን ማሳደሩ በተለይም ኢራኖችን ማሳመኑ በዕዉቁ ዲፕሎማት ዋንግ ዪ መሪነት ሲቀለጣጠፍ ቆይቶ የካቲት ላይ የኢራኑ ፕሬዝደንት ኢብራሒም ራሲ ቤጂንግን ጎበኙ።መጋቢት ላይ ሳዑዲ አረቢያና ኢራን ጠብ፣ሽኩቻ፣ ተዘዋዋሪ ዉጊያቸዉን ለማቆም ተስማሙ።ኢራናዊዉ የፖለቲካ ተንታኝ ሰይድ ሙስጠፋ ኮሽቼሺም እንደሚሉት የሁለቱ ሐገራት መስማማት ለአሜሪካ ሐፍረት ላካባቢዉ ሠላም ግን ትሩፋት ነዉ።
«ዩናይትድ ስቴትስ በዚሕ አካባቢ ስፍራ፣ ኃይሏንና ጫና የማሳረፍ አቅሟን ስታጣ ችግሮችን ለማስወገድ ብልሐት እንደሚያስፈልግ የአካባቢዉ መንግስታት እየተረዱት መጡ።አሁን ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ መመሪያን ትቶ በአካባቢዉ ግጭትን ለማስወገድ፣ ሰላምና ፀጥታን ለማስፈን የጋራ ብልሐት መቀየሺያ ጊዜ ዉ።»
የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት ሳዑዲ አረቢያ የዛሬ መልክና ባሕሪያዉን ለመያዝ በምታዘግምበት በ1929 ነዉ።ከሱኒና ከሺዓ ሐራጥቃ አብላጫ ተከታይ ልዩነት በስተቀር ሙስሊሞች የሚበዙባቸዉ ሐገራት ናቸዉ።
በነዳጅ ዘይት ክምች ከዓለም ቬኑዙዌላን አስቀድመዉ ሳዑዲ አረቢያ ሁለተኛ ኢራን ሶስተኛ ናቸዉ።በጋዝ ሐብት ኢራን ሩሲያን ተከትላ ከዓለም ሁለተኛ፣ በነዳጅ ዘይት ሺያጭ ሳዑዲ አረቢያ ሩሲያን አስቀድማ ሁለተኛ ናቸዉ።
በቆዳ ስፋት ይቀራረባሉ፣ከመካከለኛዉ ምስራቅ ሐገራት ሁሉ ሰፋፊዎች ናቸዉ።በሕዝብ ብዛት ግን ኢራን ከሳዑዲ አረቢያ ከሁለት እጥፍ የሚበልጥ ሕዝብ አላት።88 ሚሊዮን ግድም።ሳዑዲ አረቢያ ከ36 ሚሊዮን ያነሰ።ብዙ ነገር የሚያቀራርባቸዉን ያክል ብዙ ነገሮች አንዳዴ በጣም ትናንሽ ጉዳዮች ያጣላቸዋል።የሪያድና የቴሕራን ነገስታት ወዳጅነት በሰመረበት መሐል በ1943 አቡ ታሊብ ያዚዲ የተባለ ኢራናዊ ምዕመን ካዕባ ላይ ሊያስታዉክ መሞከሩ ሁለቱን መንግስታት አቀያይሞ ነበር።ወዲያዉ ታረቁ።
በ1950ዎቹ ኢራን ለእስራኤል ዕዉቅና በመስጠቷ እንደገና ተጣሉ።የኢራን እስላማዊ አብዮተኖች ስልጣን ከያዙበት ከ1979 በኋላ ደግሞ የአሜሪካኖች ግፊት ታክሎበት ጠባቸዉ በየሰበብ አስባቡ እየናረ በምዕራብ ኃያላት ጣልቃ ገብነት እየከረረ የመካከለኛዉ ምስራቅን በርካታ ሐገራት ሲያበጣብጥ ዓመታት አስቆጥሯል።
ሁለቱ መንግስታት በቻይና ሸምጋይነት ሰሞኑን ያደረጉት ስምምነት የቀድሞዉ የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ጆኤል ሩቢን እንደሚሉት ከሁለቱ ሐገራት፣ከመካከለኛዉ ምሥራቅም አልፎ ለዓለም ሰላም ጠቃሚ ነዉ።
«በኢራንና በሳዑዲ አረቢያ መካከል ዉጥረቱ መርገቡን ማየት በጣም ጠቃሚ ነገር ነዉ።ምክንያቱም ለበርካታ ዓመታት በሌሎች የመካከለኛዉ ምሥራቅ ሐገራት ዉስጥ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ሲጋጩ ነበር።ስምምነቱ የመን፣ሶሪያ፣ኢራቅ ና ሊባኖስ ዉስጥ የሚደረጉ ዉጊያና ግጭቶችን ለመቀነስ ስለሚረዳ ጥቅሙ ለአካባቢዉ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጭምር ነዉ።»
ሳዑዲ አረቢያና ኢራን ለሰባት ዓመታት አቋርጠዉት የነበረዉን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸዉን ባለፈዉ ሐሙስ ለመቀጠል ተስማምተዋል።ስምምነቱ በተሰማ ማግስት ካለፈዉ ጥቅምት ጀምሮ የተዳፈነ የመሰለዉ የየመን የሰላም ድርድር ቀጥሏል።
ለድርድሩ ስኬት ሳዑዲ አረቢያ መራሹ ጦር ሁቲዎች ወደሚቆጣጠሯቸዉ የየመን አካባቢዎች ከዉጪ የሚገቡ ሸቀጠች በጫኑ መርከቦች ላይ ጥሎት የነበረዉን እገዳ አንስቷል።
በጂዳ-ሳዑዲ አረቢያ ወደብ በኩል በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚያደርገዉን ቁጥጥርና ክልልከላም አቁሟል።ባለፈዉ ቅዳሜና ዕሁድ ደግሞ ሳዑዲ አረቢያ፣ በሳዑዲ አረቢያ የሚደገፈዉን የየመን መንግስትና ሁቲዎችን የሚያደራድሩ፣የኦማንና የሳዑዲ አረቢያ ዲፕሎማቶች ሰነዓ ገብተዋል።የሁቲዎቹ ዋና ተደራዳሪ መሐመድ አብዱል ሰላም እንዳሉት የሁቲዎች ጥያቄ ፍትሐዊና ቀላል ነዉ።
«ጥያቄያችን ወረራዉ ሙሉ በሙሉ ይቁም፣ማዕቀቡ ይነሳ፣ የመን የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በሙሉ ይከፈል፣ከጋዝና ከዘይት ሽያጭ የሚገኘዉ ገቢ ለየመኖች በሙሉ ይድረስ፣የዉጪ ኃይል ከዉጪ ይዉጣ፣ ካሳ ይከፍልና ዳግም ግንባታ ይጀመር የሚል ፍትሐዊ ጥያቄ ነዉ።»
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚለዉ በየመኑ ጦርነት 237 ሺሕ ሕዝብ አልቋል።ከሟቾቹ 131 ሺሕ ያለቀዉ በረሐብና በሽታ ነዉ።25 ሚሊዮን የሚገመተዉ የሐገሪቱ ሕዝብ ሰብአዊ ርዳታ ያሻዋል።ትምሕርት ቤቶች፣ሐኪም ቤቶች፣ መሳጂዶች ታሪካዊ ስፍራዎች፣ የዉሐ፣ የመብራት፣ የስልክ ተቋማት ወድመዋል።
ወትሮም ከአረብ ሐገራት ሁሉ በጣም የደኸየችዉን ሐገር ወደነበረችበት ለመመለስ በመቶ ቢሊዮኖች ዶላር የሚገመት ገንዘብ ያስፈልጋል።ይሁንና ብዙ ተንታኞች እንደሚሉት ደሞዝ ክፍያ፣ ካሳ፣ዳግም ግንባታ የሚታሰበዉ መጀመሪያ ሰላም ሲኖር ነዉ።
የእስራኤልና የፍልስጤሞችን የድርድር-ስምምነት ማግስት ሸፍጥና ግጭትን ምሳሌ የሚጠቅሱት አሜሪካዊዉ የቀድሞ ረዳት ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ጆኤል ሩቢን እንደሚሉት የየመንም ሆነ የኢራን-ሳዑዲ አረቢያ ድርድር ወይም ስምምነት ችግሮችን ይፈታል ማለት ያሳስታል ይላሉ።ምክንያቱም አካባቢዉ መካከለኛዉ ምስራቅ ነዉና።
«እስራኤሎችና ፍልስጤሞች ለብዙ አስርተ-ዓመታት ብልጭ ድርግም የሚል የሰላም ዉይይት ሲያደርጉ አይተናል።ለምሳሌ የኦስሎ ስምምነት ተድርጓልም።እስካሁን ግን የፍልስጤም መንግስት እንዲመሰረት አልጠቀመም።አሁንም ዉጥረት አለ።ስለዚሕ እንዲያዉ ሟርት አይደለም መካከለኛዉ ምስራቅ ዉስጥ የሚደረግ ስምምነት ለሁሉም ነገር መፍትሔ ያመጣል ማለት አይቻልም።አሁን ማየት ያለብን ሒደቱ መጀመሩን ነዉ»
መካከለኛዉ ምስራቅ!!! የስልጣኔም-የስይጣኔም፣ የኃይማኖት ስብከትም-የጥፋትም፣የሐብትም-የድሕነትም፣ የቅንነትም-የሸፍጥም፣ የሐቅም-የክሕደትም ስብጥር ምድር።
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ