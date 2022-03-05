የሩስያ ዩክሬን ጦርነት እና የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ

አገራት በትኩረት የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት ላይ አቋማቸውን በማንፀባረቅ በብዛት ነቀፌታን እያቀረቡ ስለ ሰላም እየተጣሩ ነው፡፡ሳምንት የተሻገረው ጦርነት የበርካታ የዓለም አገራት ኢኮኖሚን ሊጎዳ እንደሚችል ነው የሚነገረው፡፡ ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ረገድ ተጎጂ ከሚሆኑ አገራት ልትሆን እንደሚችልም ነው የምጣነ ሃብት ባለሙያዎች የሚገልጹት፡፡
ስለዩክሬኑ ጦርነት የኢትዮጵያ አቋም እና አንድምታው
አገራት ትልቁ የዓለም ትኩረት በሆነው የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት ላይ አቋማቸውን በማንፀባረቅ በብዛት ነቀፌታን እያቀረቡ ስለ ሰላም እየተጣሩ ነው፡፡
ኢትዮጵያ በበኩሏ ትናንት በጠቅላ ሚኒስትሯ በኩል ስለጦርነቱ ባሳወቀችው አቋሟ አሁሉም አካላት ጦርነቱን ከማባባስ ተቆጥበው ሰላማዊ እልባት እንዲገኝለት ጠይቃለች፡፡
አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የኦኮኖሚ ባለሙያ የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበትን ከፍ በማድረግ የኑሮ ውድነትን ሊያባብስ እንደሚችል አመልክተዋል፡፡
የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለምልልስም የኢትዮጵያ አቋም ገለልተኛ ነው ብለዋል፡፡
ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ለማውገዝ ሰሞኑን በተጠራው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስብሰባ ላይ 141 አገራት የድጋፍ ድምጽ ሲሰጡ፤ 29 የአፍሪካ አገራት ሂደቱን ደግፈዋል፡፡ 17 የአፍሪካ አገራት ድምፀ ታቅቦ ሲያደርጉ ኢትዮጵያ ጨምሮ 8 አገራት ግን ከናካቴው ድምጽ ሳይሰጡ ቀርተዋል፡፡
ይሁንና ሳምንት የተሻገረው ጦርነት የበርካታ የዓለም አገራት ኢኮኖሚን ሊጎዳ እንደሚችል ነው የሚነገረው፡፡ ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ረገድ ተጎጂ ከሚሆኑ አገራት ልትሆን እንደሚችልም ነው የምጣነ ሃብት ባለሙያዎች የሚገልጹት፡፡ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ የሆኑት አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን እንደሚሉት በዓለም ንግድ ላይ ዝቅተኛ ተሳትፎ ላላት ኢትዮጵያ ጦርነቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚን ከመጉዳትም በላይ የዋጋ ግሽበቱ መባባስ ላይ የጎላ ሚና ሊጫወት እንደሚችል አመልክተዋል፡፡
እንደ የኢኮኖሚ ባለሙያው ነዳጀን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ግብዓቶችን በውጪ ምንዛሪ የምትገዛው ኢትዮጵያ 3 ቢሊየን ዶላር ምርት ወደ ውጪ እየላከች በ18 ቢሊየን ዶላር ምርት ወደ አገር ውስጥ ታስገባለች፡፡ ይህ ደግሞ 500% የንግድ ሚዛን ጉደለት ላለባት አገር ፈተናውን ያበረተዋል፡፡ ለዚህም መፍትሄው አንድ እና አንድ ነው ይላሉ ተንታኙ፡፡
በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዶ/ር ዳርስከዳር ታዬ፤ ሩሲያ በዋናነት የሰሜን አትላንትክ የጦር ቃልኪዳን (NATO) ወደ ምስራቅ አውሮፓ መስፋፋትን በውል በመቃወም ከሳምንት በፊት የወሰደችው ዩክሬንን የመውረር እርምጃ በዓለም ላይ በውል የሚታይ የዓለም ስርዓት (World Order) ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ይላሉ፡፡ እንደ ከዚህ ቀደሞቹ የዓለም ጦርነት እና ቃጣናዊ ወይም ፕሮክሲ ጦርነቶች ሁሉ ይህ የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት በፍጥነት ካልተቋጨ በምስራቅ አፍሪካ ቃጣናም ሆነ በኢትዮጵያ ላይ ሊያሳርፍ የሚችለው ጫና ጉልህ ነው ይላሉ ተንታኙ፡፡
ኢትዮጵያ የመላው ዓለም ትኩረት በሳበው በዚህ ጦርነት ላይ ገለልተኛ አቋም መውሰዷን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ