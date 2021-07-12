 የሩስያ ዩክሬን ጦርነት አንደኛ ዓመት | ዓለም | DW | 24.02.2023

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ዓለም

የሩስያ ዩክሬን ጦርነት አንደኛ ዓመት

የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ዛሬ አንደኛ ዓመት ዛሬ ሲታሰብውሏ።በተለያዩ የአውሮጳ ከተሞች የሚገኙ ህንጻዎች በዩክሬን ባንዲራ ቀለሞች አሸብርቀው ውለዋል። ትናንት የተካሄደው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩስያ በዩክሬን የምታካሂደውን ውጊያ እንድታቆም እና ሠራዊቷንም ከዩክሬን እንድታስወጣ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል።

ቻይና የሰላም ስምምነት ሃሳብን አቅርባለች

የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ዛሬ አንደኛ ዓመት ዛሬ ሲታሰብውሏ።በተለያዩ የአውሮጳ ከተሞች የሚገኙ ህንጻዎች በዩክሬን ባንዲራ ቀለሞች አሸብርቀው ውለዋል። ትናንት የተካሄደው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩስያ በዩክሬን የምታካሂደውን ውጊያ እንድታቆም እና ሠራዊቷንም ከዩክሬን እንድታስወጣ የሚጠይቅ የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል። ሩስያ ግን የውሳኔ ሀሳቡን ፋይዳቢስ ስትል አጣጥላዋለች።ጦርነቱ የተጀመረበት እለት በመታሰብ ላይ ባለበት በዛሬው ቀን ሩስያ በተለያዩ የዩክሬን ከተሞች ላይ ጥቃት መሰነዘሯ ተሰምቷል። ትናንትም በዩክሬን ባካሄደችው ድብደባ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን አስታውቃ ነበር። ስለ ሩስያ ዩክሬን ጦርነት አንደኛ ዓመት መታሰቢያና የሩስያና የምዕራባውያን ፍጥጫ ስላስከተለው  ስጋት የብራሰልሱን ዘጋቢያችንን በስልክ አነጋግረነዋል።

ገበያው ንጉሴ

አዜብ ታደሰ 

ኂሩት መለሰ 

 

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ቻይና የሰላም ስምምነት ሃሳብን አቅርባለች

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አሜሪካኖች ሲወጡ፣ ታሊባኖች ይመጡ

አሜሪካኖች ሲወጡ፣ ታሊባኖች ይመጡ 12.07.2021

የአሜሪካና የተባባሪዎችዋ ሐገራት ምርጥ ጦር  እኒያን በየጉጥ ስርጓጉጡ የተወሸቁ ከነብስ ወከፍ ጠመንጃ ሌላ፣ ሌላ ያልታጠቁ፣ ከዘመናዊ  ወታደራዊ ስልትና ሙያ የማይተዋወቁ ሸማቂዎችን ከምድረ ገፅ ለማጥፋት ጊዜ ይወስድበታል ብሎ ያሰበ የዚያችን ጉደኛ ሐገር ሕዝብ የጉድ ታሪክን ጠንቅቆ የሚያዉቅ ብቻ ነበር።ኢምንት።