የሩስያ-ዩክሬን ጦርነትና ምዕራባውያን

ሩሲያ በከፈተችው ጦርነት የሰላማውዊ ዜጎች መኖሪያ አፓርትመንቶች ትምህርት ቤትችና የጤና ተቋማት ወድመዋል። አስከፊ የጦር ወንጀል እየፈጸመች ነው። ምዕራባውያን ሃገራት ዩክሬን ራሷን ከጄኖሳይድ መከላከል እንድትችል ልዩ ልዩ ወታደራዊ ድጋፍ እናደርግላታለን እያሉ ነው።
በመድረክ የኮሜዲ ትወናው የተመልካቾችን ጥርስ የማያስከድን የፊልም አክተርና የኪነጥበብ ባለሙያ ነው። እንደ ጎርጎሮዋዊው አቆጣጠር በሚያዝያ ወር 2019 ዓ.ም በዩክሬን በተካሄደ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እወዳደራለሁ ሲል ከዛ ቀደም ብሎ አንድ በፕሬዝዳንትነት የተመረጠ ወጣትን ወክሎ በሰራው አስቂኝ የቴሌቪዥን ኮሜዲ ፊልም ቃለ መሃላ በሚፈጽምበት ዕለት በሊሞዚን አውቶሞቢል ያለ አጃቢ ፕሮቶኮል ሳይጠብቅ ቤተመንግሥት የመጣበት ትወናው ትዝ ብሏቸው ነገሩ ቀልድ ነው በሚል እንደተለመደው አድናቂዎቹ በሳቅ አጅበውት ነበር::
ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ግን "ምረጡኝ አላሳፍራችሁም" በማለት ለምርጫ ተመዝግቦና የቅስቀሳ መርሃግብሩን አዘጋጅቶ ለዩክሬን ትልቅ ስጋት እየሆኑ የመጡትን በሩሲያ የሚደገፉ የዶኔስክ እና የሉሃንስክ ተገንጣይ ኃይላትን በመደምሰስ የሃገሩን የግዛት ሉዓላዊነት እንደሚያስከብርና በሃገሪቱ የተንሰራፋውንም ሙስናና ብልሹ አስተዳደር እንደሚዋጋ ቃል በመግባት የምረጡኝ ዘመቻውን አጧጧፈው:: ወትሮም ቢሆን በመድረክ የኮሜዲ ስራው አያሌ አድናቂዎች ያሉት ዜሌንስኪ ተቀናቃኙን ፖሮሼንኮን እጅግ ሰፊ በሆነ 73 በመቶ አብላጫ ድምጽ አሸንፎ የፕሬዝዳንትነት መንበሩን ተረከበ:: በወቅቱ የዓለም መገናኛ ብዙሃን "ዩክሬን ታዋቂ ኮሜዲያንውን ርዕሰ ብሄር አድርጋ መረጠች" ሲሉ መዘገባቸው አይዘነጋም:: ይህ ያልተዋጠላቸው አንዳንድ የዩክሬን የፖለቲካ ልሂቃን ግን በወቅቱ ዜለንስኪ መፈጸም የማይችላቸውን ከፍተኛ ተስፋዎች በሕዝቡ ላይ አሳድሯል :: ይህ እቅዱ ከሩሲያ ጋር ግጭት ውስጥ ሊከተው ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን አስቀድመው ተንብየው ነበር:: ሌሎች የፖለቲከኞችም የዜለንስኪን የፖለቲካ ጉዞ ከአሁኑ ታሪክ እራሱን ሊደግም ይመስላል ነበር ያሉት::ለዚህም ደግሞ ምክንያት ነበራቸው:: በ 12 ቀናት ከተጠናቀቀው የሩሲያ ጆርጂያ ጦርነት ጋር በማነጻጸር "ከትላንት ታሪክ ያልተማረው 44 ሚልዮን ዩክሬናውያንን የማስተዳደር ኃላፊነት በድንገት በጫንቃው ላይ የወደቀበት የ 44 ዓመቱ ጎልማሳ ዜሌንስኪ ምዕራባውያንን ተማምኖ በእሳት ለመጫወት እየሞከረ ነው" ሲሉ ማስጠንቀቃቸው አልቀረም:: የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ስትፈራርስ የራሷን ነጻነት በ 1991 ዓ.ም በመገንጠል ያወጀችው ጆርጅያም በሩሲያ የሚደገፉ ሁለት ግዛቶቿ ደቡብ ኦሴሺያና አብካዚያ ትጥቅ ባነሱ የራስ ገዝ አስተዳደር ጥያቄ አራማጅ ኃይሎች ምክንያት ከሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር ጋር ግንኙነቷ በመሻከሩ በምዕራባውያን ግፊት የ 21ኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ ነው የተባለውን ጦርነት ለኩሳ በ 12 ቀናት ፍልሚያ በሩሲያ ተሸንፋ እነዚህኑ ግዛቶቿን ማጣቷ የሚታወስ ነው::
ከሦስት ሳምንታት በፊት የተቀሰቀሰው በየዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ገና ካሁኑ በሺህ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎችንና ወታደሮችን ሕይወት እየቀጠፈ ነው:: በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ዩክሬንያውያንም ጦርነቱን ሸሽተው ሃገራቸውን ጥለው በየዕለቱ ወደ አውሮጳ ሃገራት እየፈለሱ ነው:: ጀርመን ብቻ እስካሁን ከ 200 ሺህ በላይ የዩክሬን ስደተኞችን መቀበሏ ሲነገር ለአውሮጳ ሀገራት 40 በመቶ የተፈጥሮ ጋዝና ሩብ ያህል የሚሆነውን የነዳጅ ምርቶቿን የምታቀርበው ሩሲያም አቅርቦቷ በኢኮኖሚ ማዕቀቡ ምክንያት በአውሮጳ ገበያ መቀዛቀዝና የዩክሬን የግብርና ምርቶችም በእጅጉ መቀነስ የነዳጅና የሸቀጦችን መናርን ሲያስከትል የዓለም የምጣኔ ሃብትንም ክፉኛ እያሽመደመደው ይገኛል:: አሜሪካና ምዕራባውያን ሸሪኮቿ ሩሲያን ለማንበርከክ የቻሉትን ርቅርት ሁሉ ቢጓዙም ጦርነቱ እየተራዘመ ሲመጣ በሩሲያም ሆነ በአሜሪካና ዩክሬን በኩል የሃገራትንና የዓለማቀፉን ማህበረሰብ ድጋፍ ለመሻት ከፍተኛ ዘመቻ ውስጥ መግባታቸው አሁን ላይ እየተስተዋለ ነው:: ባለፈው የካቲት 24, 2014 ዓ.ም የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክርቤት በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ 17 ያህል የአፍሪቃ ሃገራት ድምጸ ተአቅቦ ማድረጋቸው የእግር እሳት የሆነባት ዩናይትድ ስቴትስ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በቋሚ መልዕክተኛዋ በኩል "ዩክሬይን የአፍሪቃ ሕዝብ ቀላቢ በመሆኗ ከጎኗ ሊሰለፉ የሞራል ግዴታ አለባቸው" የሚል ይዘት ያለው የሚመስል መልዕክት ለማስተላለፍ ሞክራለች::
በዓለም ከሚገኙ ሃገራት ከፍተኛ የስንዴ ምርት አምራች የሆነችው ዩክሬይን ለአፍሪቃም ሳይቋረጥ ይህንኑ ምርቷን እንደምታቀርብ ያስታወሱት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው ምክርቤት የአሜሪካ ቋሚ መልዕክተኛ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ የአፍሪቃ ሕዝቦችና መሪዎች ገለልተኝነት እስከመቼ ነው ሲሉ የሩሲያን ወረራ እንዲያወግዙ መማጸናቸው ተሰምቷል::
" የዩክሬን ጦርነት በአፍሪቃ ገበያ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማምጣቱ ግልጽ ነው::ብመሆኑም ሀገራቱ ጉዳዩን ዳር ሆነው መመልከት አይኖርባቸውም:: ለምሳሌ ባለፈww 2021 ዓ.ም ዩክሬይን 2.9 ቢልዮን ዶላር የሚገመት ስንዴና ሌሎችም የግብርና ምርቶችን ለአፍሪቃ ገበያ አቅርባለች::ጦርነቱ ምን ያህል የንግድና የኢኮኖሚ ጫና እንደሚያሳድር ከዚህ መገንዘብ ይቻላል:: በመሆኑም አፍሪቃውያንና የአፍሪቃ መሪዎች ድምጻቸው ለዩክሬን በማሰማት በወራሪዋ ሩሲያ ላይ ጫና ቢፈጥሩ ለሰላም ሂደቱ ስኬት ትልቅ እገዛ ይኖረዋል ብዬ አስብለሁ"
በቅርቡ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በሰላም በውይይት እንዲፈታ ማሸማገል እፈልጋለሁ ያሉት የደቡብ አፍሪቃው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ግን ባለፈው ሳምንት ማገባደጃ በሃገሪቱ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኔቶን ለግጭቱ ተጠያቂ ነው ሲሉ ወቅሰው የሩሲያን ወረራ ግን ከማውገዝ መቆጠባቸው ለድርድሩ የሚኖራቸውን ተቀባይነት አጠራጣሪ አድርጎታል ሲሉ አንዳንድ ተንታኞች ተናግረዋል::
"ለዓመታት ኔቶ ወደ ምሥራቁ ክፍል የሚያደርገው መስፋፋት በአካባቢው ውጥረትትና ሥጋትን እንደሚፈጥር ከራሱ መሪዎችና ባለስልጣናት ማስጠንቀቂያ ቢሰጥ ኖሮ ጦርነቱን ማስቀረት ይቻል ነበር" ብለዋል ራማፎሳ::
በጀርመን የምጣኔ ኃብት ተንታኙ ዶክተር ጸጋዬ ደግነህ በበኩላቸው "አሜሪካና የአውሮጳ ሃገራት በኢኮኖሚ አሽመድምዶ የሩሲያን ወረራ ለመቀልበስ እስካሁን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከገንዘብ ዝውውር ጀምሮ ልዩ ልዩ የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን ቢጥሉም ሀገራቱ ከሩሲያ ጋር ለረጅም ዓመታት የዘለቀ የንግድ የፋይናንስና የኢንቨስትመንት ትብብሮችን የመሰረቱ በመሆናቸው ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር የራሳቸውንም ምጣኔ ኃብትና ኢንቨስትመንት ክፉኛ ለኪሳራ እየዳረገው መሆኑ በተግባር እየታየ ነው" ሲሉ ለዶይቼ ቨለ ገልጸዋል::
ከስምንት ዓመታት በፊት የዩክሬንን ባህረ ገብ ግዛት ክሬሚያን በጦርነት ኃይል የቀማችው ሩሲያ አሁንም ዳግም ወረራ በዩክሬን ላይ ስትፈጽም ምዕራባውያን ሃገራት ኔቶን ከለላ በማድረግ ሩሲያን ከበባ ውስጥ እየከተቷት ነው:: ሩሲያ ከ 32 ዓመታት በፊት ኔቶ ወደ ምሥራቅ አውሮጳ እንዳይስፋፋ የተደረሰውንም ስምምነት በመጣስ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የዩክሬን የኔቶ አባል ለመሆን ያቀረበችው ጥያቄና አውሮጳ ህብረት አካባቢ የምታደርገው እንቅስቃሴም የምዕራባውያንን ሴራ የሚያሳካና ህልውናዬን የሚፈታተን ነው በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ስትል በተደጋጋሚ እየሞገተች ትገኛለች:: አሜሪካ በበኩላ እንዲህ ዓይነት ስምምነትና ግዴታ ውስጥ አልገባሁም እያለች ነው::
የ 69 ዓመቱ ፑቲን የክሬሚያ ግዛት ወደ ሩሲያ የተቀላቀለችበትን 8ተኛ ዓመት ከ250 ሺህ በላይ ደጋፊዎቻቸው ተጨናንቀው በታደሙበት ግዙፉ የሉዚኒኪ ስታዲየም ባለፈው አርብ ተገኝተው ባሰሙት ንግግር በዩክሬይን እየተካሄደ ያለው ሌሎች እንደሚሉት "ወረራ" ሳይሆን "ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ነው" ሲሉ ተደምጠዋል::
"በዩክሬይን ወታደሮቻችን የሚዋጉት ሌሎች እንደሚሉት ለወረራ ሳይሆን ለልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ነው:: ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት ማድረግ እንዳለብንና በምን ዓይነት ወጪ ጠንቅቀን እናውቃለን:: ሁሉንም የክሬምሊን ዓላማዎችና ግቦችም በምልዓት እናሳካለን:: ሩሲያ ታሸንፋለች"
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ ከጦርነቱ በፊትም ሆነ ወረራው ከተፈጸመ በኋላ ለዩክሬን ቃል የገባችውን ዕርዳታ መለገሷን አውስተው ወደ አንድ ቢልዮን ዶላር የሚገመት አስቸኳይ እርዳታና የወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከወረራው በኋላ ድጋፍ ማድረጓንም ይፋ አድርገዋል:: የኔቶ አባል ሃገራትም አሜሪካ ሰራሽ የጦር መሳሪያዎቿን እንዲያቀርቡላት ሙሉ ፈቃድ ሰጥታቸዋለች::ይህም ግጭቱንና ውጥረቱን ማባባሱ ነው የሚነገረው::
"ሩሲያ በከፈተችው ጦርነት የሰላማውዊ ዜጎች መኖሪያ አፓርትመንቶች ትምህርት ቤትችና የጤና ተቋማት ወድመዋል:: አስከፊ የጦር ወንጀል እየፈጸመች ነው:: ዩክሬን ራሷን ከጄኖሳይድ መከላከል እንድትችል ልዩ ልዩ ወታደራዊ ድጋፍ እናደርግላታለን:: ጸረ ታንክና አጭር ተወንጫፊ ሚሳኤሎችን ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ሳተላይቶችን ራዳሮችንና የድሮን ጥቃት መከላከያዎችን የትራንስፖርት ሄሊኮፕተሮችንና ቦምብ ወርዋሪ መሳሪያዎችን ጭምር ልከናል" ነው ያሉት ባይደን::
ከሁለቱ ሃገራት ግጭት ትርፋቸውን የሚያሰሉ ሃገራት የጦር መሳሪያ በማስታጠቅና በመገናኛ ብዙሃን ፕሮፓጋንዳ ውዝግቡን እንዲራዘም ያደረጉት ሲሆን ሩሲያና ዩክሬንም የድል ሽሚያ ላይ ተጠምደው እየታዩ ነው:: ኔቶ ከ 73 ዓመታት በላይ በዘለቀ ታሪኩ እንደአሁኑ ፈታኝ የሆነ ሁኔታ ገጥሞት እንደማያውቅ እየተነገረ ነው:: የምዕራባውያን ጥምረትም ሆነ የኔቶ ወታደራዊ ልምምድን ከቁብ ያልቆጠረችው ሩሲያ ፍላጎቴን ለማሳካት አንዳችም የሚያቆመኝ ኃይል የለም የማለቷ ምስጢር ግልጽ ነው:: ዓለም እስካሁን ድረስ መከላከያ ያላገኘላቸው ከ 10 እስከ 27 ከድምጽ ፍጥነት እጥፍ የሚምዘገዘጉት ኪንዝሃልና ሃይፐር ሶኒክ ዘመናዊ ሚሳኤሎቿ የተመረጡ ወታደራዊ ኢላማዎችንና የነዳጅ ዴፖዎችን ዶግ አመድ አድርገዋል:: ፑቲን አቫንጋርድ በሚል የሚያቆላምጡትም ሆነ ሳታን-2 የተሰኘ ሃገር አቋራጭ ሚሳኤል አየር ላይ ተመቶ እንዳይመክን ከፍጥነቱ ሌላ ጠላትን ለማዘናጋት ኢላማውን እስከሚያደባይ አቅጣጫውን እየቀያየረ የሚጓዝ ከመሆኑ ሌላ የትኛውም የዓለም ሃገር እስካሁን መከላከያውን መስራት አለመቻሉ ሁሉንም ጭንቀት ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነው:: ሚሳኤሉ በሙከራ ወቅት ከየት ቦታ እንደተተኮሰና ድምጹን ሰማሁ የሚል ሰው ሳይኖር ከ 5954 ኪ.ሜ በላይ ተጉዞ ኢላማውን አውድሟል:: ታዲያ ከሞስኮ ዋሽንግተን ድረስ ያለው ርቀት 4578 ኪ.ሜ መሆኑ አሜሪካንን እንቅልፍ ቢነሳት የሚገርም አይሆም ይላሉ ተንታኞች:: ሩሲያ ካንዛል ሱፐር ሶኒክ ሚሳኤሏን ለመጀመሪያ ጊዜ መጠቀሟን የሰሙት ፕሬዝዳንት ቮልድሚር ዜሌንስኪም ከሩሲያ ጋር በአስቸኳይ ውጤት የሚያመጣ ውይይት ማድረግ እሻለሁ ሲሉ ተናግረዋል::
"ያለ አንዳች መዘግየት ውጤትና ትርጉም ያለው ውይይት ማድረግ እንፈልጋለን:: ተገናኝቶ በመነጋገር የዩክሬንን ሉዓላዊ የግዛት አንድነት ብሎም ፍትህን ለማስፈን ጊዜው አሁን ነው:: ካልሆነ ግን ሩሲያ ከሚገጥማት ውድቀት ለማገገም አያሌ ትውልድን ሊጠይቅ ይችላል "
ሩሲያ ግን ጦርነቱን ለማቆም በሩሲያ ድጋፍ ባላቸው ሰዎች ይተዳደሩ ለነበሩት የዶኔስክ እና የሉሃንስክ ሕዝቦች የነጻ ግዛትነት ዕውቅና እንድትሰጥ ትፈልጋለች::
እንዳልካቸው ፈቃደ
አዜብ ታደሰ