የሩስያ የተናጠል ተኩስ አቁም ለኦርቶዶክስ ገና በዓል

የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን የኦርቶዶክስ ገናን ምክንያት በማድረግ ከዛሬ ዐርብ ጀምሮ በዩክሬን ለንድ ቀን ከግማሽ የሚጸና የተኩስ አቁም ለማድረግ ትናንር መወሰናቸው ተሰምቷል። ሆኖም በአንድ ወገን የተደረገው የተኩስ አቁምን የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ፦ ይህ «እኛን ለማዘናጋት ነው» በሚል ውድቅ ማድረጋቸው ተገልጧል።
የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን የኦርቶዶክስ ገናን ምክንያት በማድረግ ከዛሬ ዐርብ ጀምሮ በዩክሬን ለንድ ቀን ከግማሽ የሚጸና የተኩስ አቁም ለማድረግ ትናንር መወሰናቸው ተሰምቷል። ሆኖም በአንድ ወገን የተደረገው የተኩስ አቁምን የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ፦ ይህ «እኛን ለማዘናጋት ነው» በሚል ውድቅ ማድረጋቸው ተገልጧል። በሌላ ጀርመን ዩክሬንን በጦርነት ይበልጥ ለማገዝ በሚል በሰአት 75 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችሉ 40 ተዋጊ ታንኮችን ለመስጠት ቃል መግባቷ zተዘግቧል። ፈረንሳይም ለዩክሬን ታንኮችን አቀብላለሁ ብላለች። ከሩስያ ቤተመንግሥት ክሬምሊን እንደተሰማው ከሆነ ፕሬዚደንት ፑቲን ለቱርክ አቻቸው ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን ለሰላም ንግግር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ያን የሚኢደርጉት ግን ዩክሬን በሩስያ የተወሰዱባትን ግዛቶች ዕውቅና ከሰጠች ብቻ ነውም ብለዋል። ዩክሬን ይህን ጥሪ፦ «ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት የሌለው» በሚል አጣጥላዋለች።
በሩሲያ በኩል በተናጠል የተወሰደው የተኩስ አቁም፤ የሩስያ መከላከያ ሚንሥትርም እንዲያስፈጽሙ በፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን መታዘዛቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። የሩስያ ወታደሮች በገና በዓል ወቅት ለ36 ሰዓታት እንዳይተኩሱም መታዘዛቸውን የክሬምሊን ቤተመንግሥት ይፋ አድርጓል። የሩስያ መንግሥት ዩክሬን በበኩሏ የተኩስ አቁም ዐውጃ ሕዝቡ የገናን በዓል እና ዋዜማውን እንዲያከብር ትፍቀድ ማለቱም ተጠቅሷል። ቀደም ሲል የሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን ርእሰ-ሊቃነ-ጳጳሳት ኪሪል ለገና በአል የተኩስ አቁም እንዲደረግ ተማጽነው ነበር። ሩስያ እና ዩክሬን ውስጥ የሚኖሩ በርካታ የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የገና በዓልን የሚያከብሩት ታኅሣሥ 29 እና 30 ቀን ነው። የሩስያ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ እና የምዕራባውያኑ አጸፌታ አንደምታው ምን ይመስላል? ቃለ መጠይቅ አድርገናል።
ሙሉውን ቃለ መጠይቅ በድምፅ ከታች ማድመጥ ይቻላል።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ይልማ ኃይለሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ