 የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ | አፍሪቃ | DW | 26.07.2022

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አፍሪቃ

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ ዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው።

Äthiopien | Russlands Außenminister Sergei Lawrow in Addis Ababa

 

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላቭሮቭ አዲስ አበባ ገቡ። ላቭሮቭ በአዲስ አበባ ቆይታቸዉ ከኢትዮጵያና ከአፍሪቃ ህብረት ባለሥልጣናት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የላቭሮቭ የአፍሪቃ ሃገራት ጉብኝት ዓላማ የሩስያ ዩክሬንን ወረራ ተከትሎ ሩስያን ለማውገዝ ከምዕራባውያን ጎን ያልቆመውን የአፍሪቃን ክፍለ ዓለምና የሩስያን ግንኙነት ማጠናክር ነው። ከምዕራቡ ዓለምና ከቀድሞዋ ሶቭየት ኅብረት ጋር ጥብቅ ግንኑነት ካላቸው የአፍሪቃ ሃገራት አብዛኛዎቹ በዩክሬኑ ጦርነት ገለልተኛ አቋም ነው የያዙት።

Äthiopien | Russlands Außenminister Sergei Lawrow in Addis Ababa

በርካታ የአፍሪቃ ሃገራት ከሩሲያና ከዩክሬይን ስንዴና ሌሎች እህሎች ላይ ጥገኛ ናቸው። በሩስያ ዩክሬይን ጦርነት ምክንያት አፍሪቃ ሃገራት ከዩክሬይን የሚገዙት እህል በመስተጓጎሉ የረሃብ አደጋውን ሊያባብሰው እንደሚችል የተመድ በቅርቡ አስታውቋል።

የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር አገራቸዉ ሩስያ በተባበሩት መንግሥታት ፀጥታዉ ምክር ቤት አፍሪቃን ጨምሮ ታዳጊ ሃገራት በሙሉ የበለጠ ሚና እንዲኖራቸዉ  ምክር ቤቱን ለማሻሻል የሚደረገዉን ጥረት  እንደምትደግፍ አስታወቁ።  ባለፈዉ እሑድ የአፍሪቃ ጉብኝታቸዉን ከግብጽ የጀመሩት ላቭሮቭ ይህን የተናገሩት ዛሬ የኮንጎ ጉብኝታቸዉን አጠቃለዉ የዮጋንዳ ጉብኝታቸዉን ሲጀምሩ ነዉ።

Äthiopien | Russlands Außenminister Sergei Lawrow in Addis Ababa

ላቭሮቭን በኢንቴቤ ዓለም አቀፍ አዉሮፕላን ጣብያ ተገኝተዉ አቀባበል ያደረጉላቸዉ የዩጋንዳው አቻቸው ጄጄ ኦዶንጎ ናቸው። የሩስያዉ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ የዩጋንዳዉ ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሰቪኒ ጋርም ተገናኝተዋል።  ላቭሮቭ ከኮንጎ ወደ ዩጋንዳ ከማቅናታቸዉ በፊት ከኮንጎው ፕሬዝዳንት ዴኒስ ሳሱ ንጋሶ እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዣን ክሎድ ጋኮሶ ጋር ተገናኝተዋል። አንድ የሩስያ ከፍተኛ ዲፕሎማት ኮንጎን ሲጎበኝ ላቭሮቭ የመጀመሪያው ናቸው። 

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሰ

ተዛማጅ ዘገባዎች

27.04.2022 Lubmin - Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Der russische Energiekonzern Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. (zu dpa «Gazprom drosselt Lieferung durch Nord Stream 1 noch weiter»)

ሩስያ «ኖርድ ስትሪም» የነዳጅ ማጓጓዣ ቧንቧን ዘጋች 11.07.2022

ሩሲያ በየዓመቱ ለሚካሄድ የጥገና ሥራ በሚል በባልቲክ ባህር በኩል ወደ አዉሮጳ የሚመጣዉን የነዳጅ ማጓጓዣ የኖርድ ስትሪም ቧንቧን ከዛሬ ጀምሮ ዘጋች። በተያዘዉ መረሃ ግብር መሰረት ሩስያ ለዓመታዊ ጥገና እና ፍተሻ የነዳጅ ሟጓጓዣ ቧንቧ መዝጋትዋ የጀርመንን የጋዝ አቅርቦት ይቀንሰዋል ተብሎ አስግቷል።

Russian-flagged cargo ship Zhibek Zholy is seen off the coast of Black Sea port of Karasu, Turkey, July 2, 2022. REUTERS/Yoruk Isik

የጥራጥሬ ምርቴ በሩስያ ተዘረፈ ያለችዉ ዩክሬይን 04.07.2022

ዩክሬይን እህል ከሃገሬ ዘርፎ ወጥቶአል ያለችዉን የሩስያን መርከብ ጥቁር ባህር ዳርቻ ላይ ይዛ እየመረመረች እንደሆን ቱርክ ዛሬ ዐስታወቀች። በቱርክ የዩክሬይን አምባሳደር እንደተናገሩት «ዚቢክ ዞሊ» የተባለዉ እና የሩስያን ባንዲራ ያነገበዉ ግዙፉ የሩስያ የጭነት መርከብ፤ በቱርክ የጉምሩክ ባለሥልጣን ተቆጣጣሪዎች በቁጥጥር ስር ገብቶአል።

ሩስያ የዶቼ ቬለን ቴሌቪዥን ዘጋች

ሩስያ የዶቼ ቬለን ቴሌቪዥን ዘጋች 04.02.2022

ሩስያ መቀመጫዉን ሞስኮ ላይ ያደረገዉን እና በሩስያ ቋንቋ የሚያሰራጨዉን የጀርመን ቴሌቭዥን ዶቼቬለን ስርጭት አቋረጠች። ይህ የሩስያ ርምጃ የመጣዉ የጀርመን የመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪ ኮሚሽን የሰርቢያን ፈቃድ ይጠቀማል ያለው የሩስያ ብዙኃን መገናኛ ሩስያ ቱዴይ RT  ትክክለኛ ፈቃድ ስለሌለዉ ከዘጋ በኋላ ነዉ።