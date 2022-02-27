 የሩሲያ ፕሬዝደንት የአገራቸው የኑክሌር ኃይሎች ″በተጠንቀቅ″ እንዲጠባበቁ ትዕዛዝ ሰጡ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 27.02.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

የሩሲያ ፕሬዝደንት የአገራቸው የኑክሌር ኃይሎች "በተጠንቀቅ" እንዲጠባበቁ ትዕዛዝ ሰጡ

የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን የአገራቸው የኑክሌር ኃይሎች "በተጠንቀቅ" እንዲጠባበቁ ትዕዛዝ ሰጡ። የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ ትዕዛዙን "ኃላፊነት የጎደለው" ብለውታል። የፑቲን ትዕዛዝ የተደመጠው የዩክሬን እና የሩሲያ ባለሥልጣናት ከቤላሩስ ድንበር ተገናኝተው ሊነጋገሩ መሆኑን ፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ካስታወቁ በኋላ ነው

Russland | Treffen Putins mit Militärvertretern | Sergej Schoigu & Valery Gerasimov

የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ እና የጦሩ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ቫለሪ ጌራሲሞቭ ከፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በስብሰባ ላይ

የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን የአገራቸው የኑክሌር ኃይሎች "በተጠንቀቅ" እንዲጠባበቁ ትዕዛዝ ሰጡ። ፕሬዝደንቱ ትዕዛዙን የሰጡት "የኔቶ አገራት ከፍተኛ መሪዎች" ያወጧቸዋል ባሏቸው "ጠበኛ መግለጫዎች" ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል።

የሩሲያ የመከላከያ ምኒስትር ሰርጌይ ሾይጉን ጨምሮ ከአገራቸው ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማምንት ጋር ሲነጋገሩ ቭላድሚር ፑቲን ምዕራባውያን አገሮች በሩሲያ ላይ "የወዳጅ ያልሆነ እርምጃ" ወስደዋል፤ "ኢፍትሐዊ ማዕቀብ ጥለዋል" ብለዋል።

በዚህም "የመከላከያ ሚኒስትሩ እና የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ የሩሲያ ጦር የመከላከያ ኃይሎችን በልዩ ተጠንቀቅ እንዲጠባበቁ" እንዲያደርጉ ማዘዛቸውን ገልጸዋል።

Russland | Treffen Putins mit Militärvertretern | Sergej Schoigu & Valery Gerasimov

የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ እና የጦሩ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ቫለሪ ጌራሲሞቭ ከፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በስብሰባ ላይ

የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ የፑቲንን ትዕዛዝ "ኃላፊነት የጎደለው" ብለውታል። "ዋና ጸሐፊው ይኸ አደገኛ ንግግር ነው። ይኸ ኃላፊነት የጎደለው ነው" ሲሉ ለአሜሪካው ሲኤንኤን ቴሌቭዥን ጣቢያ ተናግረዋል።

የፑቲን ትዕዛዝ ሩሲያ የኑክሌር ጦር መሳሪያዎቿ ለጥቃት ዝግጁ እንዲሆኑ መፈለጓን ያሳያል ሲል አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል። የሩሲያ የዩክሬን ወረራ እና የምዕራባውያኑ ምላሽ ወደ ኑክሌር ጦርነት ሊያድግ ይችላል የሚል ሥጋት አጭሯል።

የአሜሪካው ዋይት ሐውስ ቃል አቀባይ ጄን ፕሳኪ ፕሬዝደንት ፑቲን ዩክሬንን ሲወሩ እንዳደረጉት ሁሉ "የሌለ ሥጋት በመፍጠር ለተጨማሪ እርምጃ ማመካኛ እያበጁ ነው" ሲሉ ከሰዋል። ቃል አቀባይቱ ለአሜሪካው ኤቢሲ ቴሌቭዥን ጣቢያ ሲናገሩ "ሩሲያ ከኔቶም ሆነ ከዩክሬን ሥጋት አልነበረባትም" ብለዋል።

የፑቲን ትዕዛዝ የተደመጠው የዩክሬን እና የሩሲያ ባለሥልጣናት ከቤላሩስ ድንበር ተገናኝተው ሊነጋገሩ መሆኑን የፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጽህፈት ቤት ካስታወቀ በኋላ ነው። ሩሲያ በዩክሬን ወረራ ከጀመረች ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይደረጋል የተባለው ንግግር ያለ ምንም ቅድመ-ሁኔታ እንደሚካሔድ የገለጹት ፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ከቤላሩስ አቻቸው ያደረጉት የስልክ ውይይት ውጤት መሆኑን ዛሬ እሁድ ባወጡት መግለጫ ጠቁመዋል።

Der ukrainische Präsident Selenskyj gibt in Kiew eine Erklärung ab

የዩክሬን እና የሩሲያ ባለሥልጣናት ከቤላሩስ ድንበር ተገናኝተው ሊነጋገሩ መሆኑን የፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።

የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ እና የቤላሩስ ፕሬዝደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ በስልክ የተነጋገሩት ዛሬ እሁድ ነው።ዜሌንስኪ ያወጡት መግለጫ "የዩክሬን ልዑካን ከሩሲያ ልዑካን ጋር በዩክሬን እና ቤላሩስ ድንበር ከፕሪፕያት ወንዝ አቅራቢያ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚገናኙ ተስማምተናል" ብሏል።

ቀደም ሲል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት በዩክሬን የተቀሰቀሰውን ውጊያ ለማስቆም ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር ለሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ግብዣ ማቅረባቸውን ክሬምሊን አስታውቋል። ቤኔት ከፑቲን ከተነጋገሩ በኋላ አንድ የእስራኤል ባለሥልጣን የማደራደሩን ግብዣ በተመለከተ አሜሪካ መረጃ እንደተሰጣት ተናግረዋል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ከዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ጋር ባለፈው አርብ ተነጋግረው ነበር። ስማቸው ያልተገለጸው ባለሥልጣን "ፑቲን ለእስራኤል ግብዣ ክፍት ነበሩ" ሲሉ ለሬውተርስ ተናግረዋል።

አራተኛ ቀኑን ባስቆጠረው ውጊያ በመቶ ሺሕዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለደሕንነታቸው በመስጋት ለስደት ሲዳረጉ በአውሮፓ አገሮች የሚኖሩ ዩክሬናውያን ለአገራቸው ለመዋጋት መመለስ መጀመራቸውን አሶሼትድ ፕሬስ ዘግቧል።

ተዛማጅ ዘገባዎች

MOSCOW, RUSSIA FEBRUARY 27, 2022: Russia s President Vladimir Putin meets with Russia s Defence Minister Sergei Shoigu and Valery Gerasimov R-L, Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, at the Moscow Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1259A5

የየካቲት 20 ቀን 2014 የዓለም ዜና 27.02.2022

German Chancellor Olaf Scholz addresses an extraordinary session, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany, February 27, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch

ለጀርመን ጦር 100 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመደብ መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ ይፋ አደረጉ። 27.02.2022

የጀርመን መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልስ በ2022 በጀት ዓመት 100 ቢሊዮን ዩሮ (112.7 ቢሊዮን ዶላር) ለአገራቸው ጦር ሠራዊት ለመመደብ ቃል ገብተዋል። ጀርመን ትላንት ቅዳሜ 1,000 ጸረ-ታንክ የጦር መሣሪያዎች እና 500 ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘጉ ሚሳይሎች ከጀርመን ጦር ክምችት ለዩክሬን እንዲሰጥ ወስናለች።

Ukrainian service members collect unexploded shells after a fighting with Russian raiding group in the Ukrainian capital of Kyiv in the morning of February 26, 2022, according to Ukrainian service personnel at the scene. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

በዩክሬን ሶስት ሕፃናትን ጨምሮ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ 26.02.2022

በዩክሬን ሶስት ሕጻናትን ጨምሮ በትንሹ 198 ሰዎች መገደላቸውን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሞስኮ በዩክሬን የጀመረችውን ጥቃት እንድታቆም ወታደሮቿንም እንድታስወጣ የሚጠይቅ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ሩሲያ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። የውሳኔ ሐሳቡን አስራ አንድ አገራት ደግፈውት ነበር