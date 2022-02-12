 የሩሲያ ዩክሬን ውጥረት እና አውሮጳ | ዓለም | DW | 22.02.2022

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ዓለም

የሩሲያ ዩክሬን ውጥረት እና አውሮጳ

በሩሲያ እና ዩክሬን መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለአውሮጳ ሕብረት ተጨማሪ ጫና መሆኑ እየተነገረ ነው። ሩሲያ ከዩክሬን አማጽያን ኃይሎች ጋር ያደረገችው ትብብር ወታደራዊ ርዳታን ያካትታል ተብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:53

የሕብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ትኩረት

በሩሲያ እና ዩክሬን መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለአውሮጳ ሕብረት ተጨማሪ ጫና መሆኑ እየተነገረ ነው። ሞስኮ በበኩሏ የጦር ኃይሏን ወደ ዩክሬን አቅርባለች የሚለውን ክስ ወታደሮቼን ለጊዜው ወደ ምሥራቃዊ ዩክሬን የመላክ ሃሳብ የለኝም በማለት አጣጥላለች። ሆኖም የሀገሪቱ ምክር ቤት ከዩክሬን ለመገንጠል ከሚንቀሳቀሱ አማጽያን ጋር ትብብሩን ማጽደቁ ተሰምቷል። ትብብሩም ወታደራዊ ርዳታ ማቅረብን ሁሉ እንደሚጠቃለል ነው የተገለጸው። ጉዳዩ ያሰጋው የአውሮጳ ሕብረት ባለሥልጣናት ትናንት ባካሄዱት ስብሰባ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ሃሳብ ቀርቧል። የአውሮጳ ሕብረት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች በስብሰባቸው ከዩክሬን ሩሲያ ውጥረት በተጨማሪ ሌሎች ጉዳዮችንም አንስተው ተወያይተዋል።

 ገበያው ንጉሤ

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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