 የሩሲያዉ የቅጥረኛ ወታደሮች ኩባንያ ባለቤት ፕሪጎዥን ሞተዋል? | ዓለም | DW | 24.08.2023

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ዓለም

የሩሲያዉ የቅጥረኛ ወታደሮች ኩባንያ ባለቤት ፕሪጎዥን ሞተዋል?

የሩሲያ የዓየር በረራ ደሕንነት ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አንዲት የግል ጄት ከሞስኮ ወደ ሳይንት ፒተርስበርግ በመብረር ላይ እያለች ወድቃ በመከስከሷ አሳፍራቸዉ የነበሩ 10 መንገደኞችና ሰራተኞች በሙሉ ሞተዋል

ፕሪጞዢን ተጠራጣሪ፣ጠንቃቃ፣አሳሳችም በመሆናቸዉ መሞታቸዉን ማረጋገጥ አስቸግሯል

ቫግነር የተባለዉ የሩሲያ የቅጥረኛ ወታደሮች ኩባንያ ባለቤት የቭጌኒይ ፕሪጎዥኒ ትናንት በደረሰ የአዉሮፕላን አደጋ መሞታቸዉ በሰፊዉ እየተዘገበ ነዉ።የሩሲያ የዓየር በረራ ደሕንነት ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አንዲት የግል ጄት ከሞስኮ ወደ ሳይንት ፒተርስበርግ በመብረር ላይ እያለች ወድቃ በመከስከሷ አሳፍራቸዉ የነበሩ 10 መንገደኞችና ሰራተኞች በሙሉ ሞተዋል።

የቫግነር ኩባንያ ዋና መስሪያ ቤት-ሳይንት ፒተርስበርግ ለፕሪጎዥን መታሰቢያ የተዘጋጀ

የቫግነር ኩባንያ ዋና መስሪያ ቤት-ሳይንት ፒተርስበርግ ለፕሪጎዥን መታሰቢያ የተዘጋጀ

ከተሳፋሪዎቹ ዝርዝር ዉስጥ የየቭጌኒይ ፕሪጎዢን ስም አለበት።ይሁንና ፕሪጎዢን የተለያዩ አደጋዎችን በዘዴ የሚያልፉ፣ተጠራጣሪና ጠንቃቃ በመሆናቸዉ መሞታቸዉን እስካሁን በግልፅ ማረጋገጥ አልተቻለም።የዩናይትድ ስቴትሱን ፕሬዝደንት ጨምሮ የምዕራብ ሐገራት ፖለቲከኞች ግን የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ፕሪጎዢን ሳያስገድሉ አይቀርም እያሉ ነዉ።

ይልማ ኃይለሚካኤል

ነጋሽ መሐመድ

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ፕሪጞዢን ተጠራጣሪ፣ጠንቃቃ፣አሳሳችም በመሆናቸዉ መሞታቸዉን ማረጋገጥ አስቸግሯል

ተዛማጅ ዘገባዎች

Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko

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የፑቲን መልዕክት ከተሰማ ከሰዓታት በኋላ የቤሎሩሱ ፕሬዝደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ሽምግልና መግባታቸዉ ተነገረ። ፕሪጎዢንም አመፁን አቁመዉ ወደ ቤሎሩስ ለመሔድ ተስማሙ። የቫግነር ጦር ግስጋሴ፣ የሞስኮቫይቶች ጭንቀት፣ የኪቭ-ዋሽግተን-ብራስልስ ለንደኖች ሆይ-ሆይታ ባጭር ጊዜ ቀጥ አለ

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የህብረቱ የውጭ ጉድይ ሀላፊና የስብሰባው መሪ ሚስተር ቦሪየል ይህንኑ ሚኒስትሮቹ በሰፊው የተወያዩበትን የሩሲያውን ክስተት፤ ‘ እነዚህ ባለፉት ቀናት የታዩት ክስተቶች የሩሲያ መንግስትና የፕሬዝዳንት ፑቲን ተአማኒንነት የተዳከመ መሆኑ የታየበት፤ የፖለቲካ ስራቱ ስንጥቅም ግልጽ የወጣበት ነው በማለት ገልጸውታል።