የሩሲያዉ የቅጥረኛ ወታደሮች ኩባንያ ባለቤት ፕሪጎዥን ሞተዋል?

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የሩሲያ የዓየር በረራ ደሕንነት ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አንዲት የግል ጄት ከሞስኮ ወደ ሳይንት ፒተርስበርግ በመብረር ላይ እያለች ወድቃ በመከስከሷ አሳፍራቸዉ የነበሩ 10 መንገደኞችና ሰራተኞች በሙሉ ሞተዋል
ቫግነር የተባለዉ የሩሲያ የቅጥረኛ ወታደሮች ኩባንያ ባለቤት የቭጌኒይ ፕሪጎዥኒ ትናንት በደረሰ የአዉሮፕላን አደጋ መሞታቸዉ በሰፊዉ እየተዘገበ ነዉ።የሩሲያ የዓየር በረራ ደሕንነት ባለስልጣናት እንዳስታወቁት አንዲት የግል ጄት ከሞስኮ ወደ ሳይንት ፒተርስበርግ በመብረር ላይ እያለች ወድቃ በመከስከሷ አሳፍራቸዉ የነበሩ 10 መንገደኞችና ሰራተኞች በሙሉ ሞተዋል።
ከተሳፋሪዎቹ ዝርዝር ዉስጥ የየቭጌኒይ ፕሪጎዢን ስም አለበት።ይሁንና ፕሪጎዢን የተለያዩ አደጋዎችን በዘዴ የሚያልፉ፣ተጠራጣሪና ጠንቃቃ በመሆናቸዉ መሞታቸዉን እስካሁን በግልፅ ማረጋገጥ አልተቻለም።የዩናይትድ ስቴትሱን ፕሬዝደንት ጨምሮ የምዕራብ ሐገራት ፖለቲከኞች ግን የሩሲያዉ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ፕሪጎዢን ሳያስገድሉ አይቀርም እያሉ ነዉ።
ይልማ ኃይለሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ
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