የረሐብ አደጋ በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ

በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በድርቅና በግጭት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በልዩ ወረዳው ችግሩ በበረታባቸው ቀበሌያት ህጻናት ለሞት፤ አጥቢ እናቶችም ለአካላዊ ጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ።
በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በድርቅና በግጭት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት በልዩ ወረዳው ችግሩ በበረታባቸው ቀበሌያት ህጻናት ለሞት፤ አጥቢ እናቶችም ለአካላዊ ጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ። የክልሉ ግብርና ቢሮ በበኩሉ በክልሉ የምግብ ርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 3 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተረጂዎች የድጋፍ እንቅስቃሴ መጀመሩን ዐስታውቋል። በልዩ ወረዳው ሰሞኑን ብቻ በረሐብ የተጎዱ ሦስት ህጻናት ሆስፒታል ሲታከሙ ቢቆዩም ሕይወታቸው ማለፉ ተገልጧል።
በተለይም በልዩ ወረዳው ዶርባዴ ፣ ጀሎ ፣ ኬሬዳ እና ቶሬ በተባሉ ቀበሌያት የበረታ የምግብ እጥረት መከሰቱን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ዶቼ ቬለ DW ያነጋገራቸው የኬሬዳ እና የቆሬ ነዋሪዎች ድርቁና መፈናቀሉ ባስከተለው ጉዳት የሚላስ የሚቀመስ ከማጣታቸውም በላይ ህጻናት ለጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
በቆሬ ቀበሌ የስድስት ልጆች እናት መሆናቸውን የሚናጋሩ ወይዘሮ አረጋሽ ቱሬ አንድ ግዜ በግጭት ሌላ ጊዜ በዝናብ መቅረት ከ2012 ዓም ጀምሮ ሰብል አለማምረታቸውን ይናገራሉ ፡፡ በዚህ ምክንያት የከፋ ችግር ውስጥ ነው ያለነው የሚሉት ወይዘሮ አረጋሽ ‹‹ አሁን ላይ ምንም የምንበላው ነገር የለንም ፡፡ ህጻናትም ለከፍተኛ ጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ ›› ብለዋል፡፡
በልዩ ወረዳው በምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናትን እየተቀበሉ ከሚገኙት የጤና ተቋማት መካከል የዶርባዴ ጤና ጣቢያ አንዱ ነው፡፡ በአሁኑወቅት ህመም አጋጥሟቸዋል በሚል በርካታ ህጻናት ወደ ጤና ጣቢያው እየመጡ እንደሚገኙ የሚናገሩት የጤና ጣቢያው ሃላፊው አቶ ስጋት ሰንቲታ «ነዋሪዎቹ ህጻናቱን ይዘው የሚመጡት ታመዋል በሚል ነው፡፡ እኛ ደግሞ እንደባለሙያ ምርመራ ስናደርግ በምግብ እጦት የተነሳ ሰውነታቸው ክብደት በጣም የቀነሰ ፣ ሳልና ተቅማጥ ያለባቸው ሆነው አግኝተናቸዋል፡፡ ብዙዎቹ በምግብ እጦት ደክመው ነው እዚህ የሚደርሱት ፡፡ በአጠቃላይ ሁኔታው ከበድ ያለ ነው » ብለዋል ፡፡
በልዩ ወረዳው ሰሞኑን ሶስት ህጻናት በምግብ እጦት ምክንያት መሞታቸውን ለዶቼ ቬለ DW ያረጋገጡት በልዩ ወረዳው ጤና ጽህፈት ቤት የጤና ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዘርፍ ሃላፊ አቶ አሸናፊ ሻርዳ «አሁን ባለው ሁኔታ የምግብ ጉዳት ያለባቸው ህጻናት ቁጥር እየጨመረ ይገኛል» ብለዋል፡፡
በነዋሪዎቹ ላይ እየደረሰ በሚገኙ የምግብ እጥረት ዙሪያ አስተያየታቸውን የተጠየቁት የልዩ ወረዳው ግብርና ጽ/ቤት የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ዘርፍ ሃላፊ አቶ ሚልኪያስ ደቦጭ በበኩላቸው በአሁኑወቅት በልዩ ወረዳው 96 ሺህ ነዋሪዎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ገልፀዋል፡፡
በተለይም በ22 ቆላማ ቀበሌያት የምግብ እጥረቱ የበረታ መሆኑን የጠቀሱት የዘርፉ ኃላፊ በእነኚሁ ቀበሌያት ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑ ሕጻናትና እናቶች ለከፋ ተጋላጭነት መዳረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
ዶቼ ቬለ DW በአማሮ ልዩ ወረዳ ለምግብ እጥረት በተጋለጡ ነዋሪዎች ዙሪያ የክልሉን ግብርና ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች በአካልና በሥልክ ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ሃላፊዎቹ በቢሮ ባለመገኘታቸውና የሥልክ ጥሪ ባለመመለሳቸው ምላሻቸውን ማካተት አልተቻለም፡፡ ይሁን እንጂ ቢሮው በኦፊሴላዊ ድህረ ገጹ እንዳስነበበው በክልሉ የምግብ ዕርዳታ ለሚሥፈልጋቸው 3 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተረጂዎች የድጋፍ እንቅስቃሴ መጀመሩን ዐስታውቋል፡፡ ድህረ ገጹ በአማሮ ልዩ ወረዳ በምግብ እጥረት ሥለተጋለጡ ህጻናትና እናቶች ግን በተለየ መልኩ ያለው ነገር የለም፡፡
ፎቶ፡ ከአማሮ ልዩ ወረዳ የመንግሥት ኮሚኒዩኬሽን ጉዳዩች ጽ/ቤት የተወሰደ
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ