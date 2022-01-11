«የሥነ-ልቦና ችግር አሳሳቢ ነዉ»  የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር

ጦርነት በነበረባቸው ትግራይ ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች በትክክል ለማሰብ ችግር ውስጥ የገቡ፣ ከምግብ እና ምግብ ነክ እገዛዎች ባለፈ ከፍተኛ የሥነ ልቦና ድጋድ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ተናገረ።
ጦርነት በነበረባቸው ትግራይ ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች በትክክል ለማሰብ ችግር ውስጥ የገቡ፣ ከምግብ እና ምግብ ነክ እገዛዎች ባለፈ ከፍተኛ የሥነ ልቦና ድጋድ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ተናገረ።
ማህበሩ በጎርጎሪያኑ 2022 የሰብዓዊ ድጋፍ ለማድረግ ከዓለምአቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የ180 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጎለታል። ማህበሩ ባለፈው ዓመት ለ 3.2 ሚሊዮን ሕዝብ ሰብዓዊ ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። ሥራውንም ለማንም ሳያዳላ በገለልተኝነት መከወኑንም ተናግሯል። ዓለምአቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በበኩሉ በጦርነቱ ምክንያት ከቤተሰብ ተጠፋፍተው የነበሩ 170 ሺህ ዜጎችን በስልክ ተደዋውለው የቤተሰቦቻቸውን ድምፅ እንዲሰሙ አልያም በፅሑፍ ደህንነታቸውን ለቤተሰቦቻቸው እንዲያረጋግጡ ማድረጉን አሳውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ