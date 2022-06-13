 የሥር ፍርድቤት ውሳኔ መከበር አለበት ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 14.10.2022

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ኢትዮጵያ

የሥር ፍርድቤት ውሳኔ መከበር አለበት ተባለ

አንድ ተጠርጣሪ በሥር ፍርድቤት የዋስትና መብቱ እንዲከበር የሚሰጠው ውሳኔ ፖሊስ ይግባኝ የሚልበት የሕግ አግባብ የለውም ሲሉ ብዙዎች ይከራከራሉ።

የሥር ፍርድቤት ውሳኔ መከበር አለበት ተባለ

የሥር ፍርድቤት ተጠርጣሪዎችን እንዲፈቱ የሚሰጠው ውሳኔ አለመከበሩን የዜጎች ፍትህ የመግኘት መብትን እንደሚጋፋ አንድ የሕግ ባለሙያ  ተናገሩ። የፌደራል የፍትህ ሚኒስቴር በበኩሉ አላግባብ  የሚወሰኑ ካሉ ሕጉ በሚያዘው መሰረት ለማረም ዝግጁ ነኝ ብሏል።

ሰሞኑን በጋዜጠኞች ላይ ያጋጠመውን ጨምሮ በተለያዩ ጊዚያት ፖሊስ የስር ፍርድቤት  የዋስትና መብት ውሳኔዎችን እየጣሰ እንደሆነ በሰፊው ይነገራል። የዋስትና ጥያቄው ለበላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ የሚባል የሆነ እንኳ መጀመሪያ የሥር ፍርድቤት ውሳኔ ተከብሮ መሆን እንዳለበት የሕግ አማካሪና ጠበቃ አቶ ሞላልኝ መለሰ ገልጸውልናል።
አንድ ተጠርጣሪ በሥር ፍርድቤት የዋስትና መብቱ እንዲከበር የሚሰጠው ውሳኔ ፖሊስ ይግባኝ የሚልበት የሕግ አግባብ የለውም ሲሉ ብዙዎች ይከራከራሉ። በጉዳዩ ላይ በፌደራል የፍትህ ሚኒስቴር የሕዝብ ግኑኝነት ዳይረክተር አቶ አወል ሱልጣን አነጋግረናቸዋል። እሳቸው እንደሚሉት የስር ፍርድቤት የዋስትና ውሳኔ እንደማንኛውም የፍታብሔር ጉዳይ ሁላ በእግድ እንዲቆይ ለበላይ ፍርድ ቤት አቤት ብሎ ማሳገድ ይችላል ብሏል።ጋዜጠኛ ጎበዜ እና መዓዛ እንዲፈቱ ጥሪው መበርታቱ
ፖሊስ በፍርድቤት የሚሰጠውን የዋስትና መብት ውሳኔ በይግባኝ የማሳገድ የሕግ ድጋፍ የለውም ተብሎ በሕግ ባለሙያዎች የሚቀርበው ሐሳብ እንደማይነቅፉ የገለጡት አቶ አወል ፍርድቤት ሳኔ የሰጠበትን የዋስትና መብት ፖሊስ ይዞ ቆየት አይችልም። ነገር ግን ውሳኔው ከተሰጠ ቡኋላ ፖሊስ ወድያውኑ የውሳኔውን ግልባጭ ይዞለበላይ ፍርድቤት አቤት በማለት የሥር ውሳኔ በእግድ እንዲቆይ መጠየቅ ይችላል። ጉዳዩን የቀረበለት ፍርድቤትም ጉዳዩን መርምሬ ውሳኔ እስክሰችበት ድረስ የቀረበውን የእግድ ትእዛዝ ጥያቄ እቀበለዋለሁ ማለት ይችላል። ብለዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ የፌደራል ፖሊስ የሕዝብ ግኑኝነት የሥራ ሃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካልንም።

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር 

ነጋሽ መሐመድ

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የሥር ፍርድቤት ውሳኔ መከበር አለበት ተባለ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የዋስትና መብትና የባለሙያ አስተያየት

የዋስትና መብትና የባለሙያ አስተያየት 13.06.2022

የሕግ አማካሪ እና ጠበቃ ሽብሩ በለጠ ድርጊቱ ገና ከተጠርጣሪው እስር እንደሚጀምር ይናገራሉ። ተጠርጣሪው ወንጀል ስለመፈጸሙ በማስረጃ ተረጋግጦ በቁጥጥር ሥር ሲውል የምርመራ የቀጠሮ ጊዜ እንደሚያሳጥር፣ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ይዞ ወንጀል መፈለግ ግን ከስነስርዓት ውጭ ከመሆኑም በላይ ማለቂያ ለሌለው የምርመራ ቀነ ቀጠሮ ጥያቄ ይዳርጋል ብለዋል።

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ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ጠበቃቸው ተናገሩ 19.05.2022

ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ለሁለት ቀናት ጨለማ ቤት ውስጥ ታስረው እንደነበርና አፈና እንደተፈፀመባቸው መናገራቸውን ጠበቃቸው አቶ ሸጋው አለበል ለ DW ተናገሩ። ድብደባ ተፈጽሞባቸው እንደነበር እና አዲስ አበባ ላይ በያዟቸው ሰዎች በቡጢ መመታታቸውን እንደሰሙ ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ ተናግረዋል።

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የነሐሴ 16 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 22.08.2022

በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ የእግር ኳስ ግጥሚያዎች ስድስት ቡድኖች ተጋጣሚዎቻቸው ላይ ሦስት ሦስት ኳሶችን ከመረብ አሳርፈዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ሦስተኛ ጨዋታውን ላለመሸነፍ ሊቨርፑል በሦስተኛ ግጥሚያው ሦስት ነጥብ ለመያዝ ዛሬ ማታ ይፋለማሉ። በደቡብ አሜሪካ የግማሽ ማራቶን ሁለት ግጥሚያዎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ለድል በቅተዋል።