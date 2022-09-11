የሥረዓተ ትምህርት ለውጥ በደቡብ

በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት አዲሱን ሥረዓተ ትምህርት ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ዐስታወቀ። የቢሮው የሥራ ኃላፊዎች እንዳሉት አዲሱ ሥረዓተ ትምህርት ከመስከረም 3 ቀን፣ 2015 ዓ.ም አንስቶ መሰጠት የተጀመረው በክልሉ በሚገኙ በ4 ሺህ 481 የአንደኛና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው።
በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት አዲሱን ሥረዓተ ትምህርት ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ዐስታወቀ። የቢሮው የሥራ ኃላፊዎች እንዳሉት አዲሱ ሥረዓተ ትምህርት ከመስከረም 3 ቀን፣ 2015 ዓ.ም አንስቶ መሰጠት የተጀመረው በክልሉ በሚገኙ በ4 ሺህ 481 የአንደኛና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው። ሥረዓት ትምህርቱ የግብረገብነትና ተያያዥ ትምህርቶችን ያካተተ መሆኑን የሚጠቅሱት የትምህርት ዘርፍ ባለሞያዎች በበኩላቸው በውጤቱም አገራቸውን የሚወዱና ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎችን ለማፍራት ያስችላል የሚል እምነት እንዳላቸው ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል። ዝርዝሩን የሀዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ልኮልናል።
በደቡብ ክልል በዘንድሮ የ2015 ዓ.ም. በሁሉም የአንደኛና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዲሱን የሥርዓተ ትምህርት ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የሥርዓተ ትምህርቱ በክልሉ ከመስከረም 3 ቀን፣ 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የተጀመረው ባለፈው የ2014 ዓ.ም. ላይ የተካሄደውን የሙከራ ትግበራ ውጤት መሠረት በማድረግ መሆኑን የቢሮው የሥራ ኃላፊዎች ገልጸዋል፡፡ በቢሮው የሥርዓተ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እንደሻው ይስማው በክልሉ አዲሱ ሥርዓተ ትምህርት የተጀመረው በ4ሺህ 481 የመጀመሪያና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መሆኑን ለዶቼ ቬለ DW ተናግረዋል፡፡
ሥርዓተ ትምህርቱ የተጀመረው በሙከራ ወቅት የተስተዋሉ ክፍተቶችን በመገምገምና ማስተካከያ በማድረግ መሆኑን የጠቀሱት አቶ እንደሻው «ለዚህም በ2015 ዓ.ም. የትምህርት ዘመን የ2 ነጥብ 5 ሚሊዬን ተማሪዎችን የተቀበልን ሲሆን ከ93 ሺህ በላይ መምህራንም ዝግጅት አድርገዋል፡፡ መምህራንኑ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚሸፍኑ የመጀመሪያና የመካከለኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚያስተምሩ ናቸው ፡፡ የመማሪያ መጻሕፍት ሕትመትን በተመለከተም ለህትመት ድርጅቶች ጨረታ በመስጠት በአሁኑ ወቅት የሕትመት ሥራቸው እየተከናወነ ይገኛል፡፡ እስከያዝነው የመስከረም ወር መጨረሻ ሙሉ በሙሉ የሚደርስ ይሆናል፡፡ በሕትመት ላይ ከሚገኙት መጽሐፍቶች መካከል በ30 የብሄረሰብ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ትምህርቶች ይገኙበታል» ብለዋል፡፡
አዲስ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀት ለምን አስፈለገ
በደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ የሥርዓተ ትምህርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እንደሻው ይስማው አሁን የተቀየረው ሥርዓት ትምህርት በክልሉ ለበርካታ ዓመታት ሲሰራበት የቆየ ነበር ይላሉ፡፡ በዚህም ምክንያት እያደገ ከመጣው የቴክኖሎጁና የሰዎች አስተሳሰብ ደረጃ ጋር አለመጣጣሙን ነው አቶ እንዳሻው የሚናገሩት፡፡ በተለይም ትምህርቱ በይዘት የታጨቀና የተማሪዎቹን የዕድሜ ደረጃ ያላገናዘበ እንደነበር የቀጠሱት ዳይሬክተሩ በዚህም ምክንያት ተማሪዎቹ በየክፍል ደረጃቸው ማግኘት የሚገባቸውን ዕውቀት እንዳይቀስሙ አድርጓቸዋል ብለዋል፡፡
በሀዋሣ ዩኒቨርስቲ የትምህርት ኮሌጅ ዲን የሆኑት ዶክተር አብረሃም ቱሉ ሥርዓተ ትምህርቱ ነበሩበት በተባለው ክፍተቶች ዙሪያ አቶ እንደሻው ባቀረቡት ሀሳብ ዙሪያ እንደሚስማሙ ይናገራሉ፡፡ ዶክተር አብረሃም የበፊቱ ሥርዓት ትምህርት በአንድ ሰው ለዛውም በውጭ ዜጋ መዘጋጀቱን ያስታውሳሉ፡፡ በዚህም የተነሳ በመጽሐፍቶቹ የቀረቡት ምንባቦችና ምሳሌዎች ከአገር በቀል ይልቅ የባህር ማዶ እሴቶችን መሠረት አድረገው የቀረቡ ናቸው ይላሉ ዶክተር አብረሃም ፡፡ በመሆኑም በዚህና በሌሎች ተያያዥ ምክንያት የሥርዓተ ትምህርቱን ጉድለቶች መለስ ብሎ ማየት ግዴታ በመሆኑ በአዲስ መልክ ሊዘጋጅ ችሏል ብለዋል፡፡
የአዲሱ ሥርዓተ ትምህርት ተስፋ?
ከትናንት መስከረም 3 ቀን 2015 ዓ.ም. አንስቶ ተግባራዊ መሆን የጀመረው አዲሱ የሥርዓተ ትምህርት በተማሪዎች ላይ የዕውቀትና የባህሪ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ በሀዋሣ ዩኒቨርስቲ የትምህርት ኮሌጅ ዲኑ ዶክተር አብረሀም ቱሉ አዲሱ ሥርዓተ ትምህርት የተቃኘው እንደከዚህ በፊቱ ሳይንሳዊ ብቻ ሳይሆን አገር በቀል እውቀቶችንም በስፋት እንዲካተቱበት ተደርጓል ይላሉ፡፡ በተለይም ግብረገብነትና ሌሎች ነባርና ጠቃሚ የማህበረሰቡ እሴቶች እንዳሉበት የጠቀሱት ዶክተር አብረሃም በዚህም አገሩን የሚያውቅ ፣ ሕዝቡን የሚወድና በሃላፊነት የሚሠራ ዜጋን ለማፍራቱ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
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ኂሩት መለሰ