የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎችን የተመለከተው ደንብ

በአዲስ አበባ ከግንቦት ወር መጀመሪያ አንስቶ ያለ ዲጂታል የመንጂያ ፍቃድ መታወቂያ ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደማይቻል የከተማው የትራፊክ አስተዳደር ተቋም አስታወቀ። በሞተር ባይስክል ላይ በሚደረገው ጥብቅ ቁጥጥር ያለ ዲጂታል መታወቂያ በሚንቀሳቀሱት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ተቋሙ ገልጿል።
በአዲስ አበባ ከግንቦት ወር መጀመሪያ አንስቶ ያለ ዲጂታል የመንጂያ ፍቃድ መታወቂያ ሞተር ብስክሌት ማሽከርከር እንደማይቻል የከተማው የትራፊክ አስተዳደር ተቋም አስታወቀ። ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ በዋና መዲናዋ የሚንቀሳቀሱ የሞተር ብስክሌት ባለቤቶችና አሽከርካሪዎች የመንቀሳቀሻ ፈቃዳቸውን ጂፒ ኤስ ባስገጠሙበት ተቋም የዲጂታል መታወቂያውን እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2015 ዓም እንዲወስዱ አሳስቧል። ከግንቦት 1 ቀን 2015 ጀምሮ በሞተር ባይስክል ላይ በሚደረገው ጥብቅ ቁጥጥር ያለ ዲጂታል መታወቂያ በሚንቀሳቀሱት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ተቋሙ ገልጿል። የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ለማስያዝ ወንጀልን ለመቆጣጠር እና ወቅቱን ጠብቀው የታደሰ ፍቃድ መኖሩን ለማረጋገጥ አስገዳጅ ሕግ ማውጠት አስፈልጓል ሲል ተቋሙ ይናገራል። የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ሀሳቡ ጥሩ ሳለ አላማው ግን ከተነገረው ውጭ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አለን ይላሉ።
በሕገወጥ መንገድ እንደተሰራጨ የሞተር ሳይክል ማሽከርከሪያ ፍቃድ መኖሩን ደርሼበታለሁ ያለው የከተማው የትራፊክ አስተዳደር ተቋም አዲሱ የዲጂታል የሞተር አሽከርካሪዎች ፍቃድ መታወቂያ በከተማው ውስጥ የሚታየውን የተበታተነ የሞተር አሽከርካሪዎች ፍቃድ አሰጣጥን ወጥ በሆነ እና ለቁጥጥር አመቺ በሆነ መንገድ ለመሥራት ያስቸለኛል ብሏል። የሞተር ባይስክል አሽከርካሪዎች ፍቃድ ወቅቱን ጠብቆ መታደስ አለመታደሱን ለማውቅ እና በሞተር ሳይክሉ ላይ በተገጠመው የ GPS ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ መሳሪያ ፍቃድ የሰጠሁት የሞተር ብስክሌትን እንቅስቃሴ በሚገባ ለመከታተል እና ከዚህ በተጨማሪም በወንጀል ድርጊት የሚፈለጉ ሞተር ሳይክሎችን ለመያዝ እንደሚያስችለውም አመልክቷል።
በከተማዋ ያሉ የሞተር አሽከርካሪዎች በበኩላቸው አሠራሩ ሕጋዊ ሆኖ በፍቃድ መንቀሳቀሱ ምንም ክፋት የሌለው ቢሆንም በከተማዋ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የክልል ታርጋ ያለቸው ሞተሮችንም በተመሳሳይ እንደኛ ሲስተም ውስጥ ካላስገቧቸው ለኛ ተጨማሪ ስጋት ነው ሲል በሥራ ላይ ያለ ሞተረኛ ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። በአዲስ አበባ ከተማ 18 ሺህ የሚጠጉ የሞተር ሳይክሎች መኖራቸውን ከነዚህ ውስጥ ተመዝግበው የሚሰሩት 4,800 ያህሉ ብቻ መሆናቸውን ያስታውቀው ኤጀንሲው ሁሉም የሞተር ሳይክሎች የመቆጣጠሪያ መሳሪያውን GPS እንዲያስገጥሙ እና የዲጂታል መታወቂያውን እንዲወስዱ ማስገደድ አስፈላጊ መሆኑን አመልክቷል። በዛም ተባለ በዚህ የአዲስ አበባ የትራፊክ ማናጅመንት ኤጀንሲ በርግጥ ወጥ የሆነ የቁጥጥር ብልሀት አውጥቶ ከሆነ ምናልባት በመዲናይቱ አዲስ አበባ እየተበራከት የመጣውን በሞተር ሳይክል የሚደረገውን ዝርፊያ እና ወንጀል ሊቀንስ ይችላል ሲሉ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ ።
ሃና ደምሴ
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር