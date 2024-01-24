የምግብ እጥረት በአበርገሌና በፃግበጂ ወረዳዎች

የምግብ እጥረት በአበርገሌና በፃግበጂ ወረዳዎችረቡዕ፣ ጥር 15 2016
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በአካባቢው ታጣቂዎችና በመንግሥት ኃይሎች መካከል በነበረ ጦርነት ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎች ርዳታ እየቀረበልን አይደለም አሉ ። የአገው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (አዴን) በበኩሉ በነበረው ጦርነት ምክንያት 80 ሺህ የሚደርስ የአበርገሌና ፃግብጂ ወረዳ ነዋሪዎች ለከፋ ችግር ተጋልጠዋል ብሏል ። የአበርገሌ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ አዴን ከመንግስት ጋር ስምምነት ካደረገ በኋላ 3 የርዳታ መስጫ ማዕከላት መቋቋማቸውን ገልጧል ።
የጥቅምት 2013 ዓ.ም የሰሜን ጦርነትን ተከትሎ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በአበርገሌና ፃግብጂ ወረዳዎች የአገው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (አዴን) ነፍጥ አንስቶ ከመንግስት ጋር ሲዋጋ ቆይቷል፡፡ በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ሲፈናቀሉ አብዛኛዎቹ የወረዳው ነዋሪዎች ደግሞ ከዞኑ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ተቋርጦ መሰረታዊ ከሆኑ አገልግሎቶች ተለይተው ቆይተዋል፡፡
ታህሳስ 13 ቀን፣ 2016 ዓ.ም የአገው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ከአማራ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ካደረገ በኋላ በአካባቢው የተሻለ የፀጥታ ሁኔታ መኖሩን ነዋሪዎች ይናገራሉ፣ ሆኖም በጦርነቱ ምክንት የተፈናቀሉ ወገኖችና በታጣቂው በአገው ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ስር የነበሩ ነዋሪዎች እስካሁንም በድኃኒት፣ በምግብ አቅርቦትና በማኅበራዊ አገልግሎት እጦት ችግር ላይ እንደሆኑ ነው የሚናገሩት፡፡
ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው በአበርገሌ ወረዳ ማዕከል "ኒሯቅ” ጀተማ ከተጠለሉ ተፈናቃዮች መካከል አንዱ "በቂ እርዳታ እያገኘን ባለመሆኑ እየተራብን ነው” ብለዋል።
" ...ሰላም ሆኖ ወደ አገራችን (ቀያችን) ብንገባ በጣም ነው ደስ የሚለን፣ ግን ትገባላችሁ ብንባልም እስካሁን አልተንቀሳቀስንም፣ በርሀብ እየተቸገርን ነው ያለነው፣ እርዳታ ለእኛ ምንም የተሰጠን ነገር የለም፡፡”
ሌላ ተፈናቃይ ደግሞ ወደ አከባቢያቸው ለመመለስ ፍላጎት ቢኖራቸውም ከቀድሞው የተለየ ነገር ባለመኖሩ መመለሱ ተስፋ የለውም ይላሉ፡፡ የሰላም ስምምቱ የተሸለ ነገር ያመጣል ብለው እየጠበቁ እንደሆነ የሚገልፁት እኝሁ ተፈናቃይ የፈራረሱ መኖሪያ ቤቶችና ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ሳይጠገኑ ብንሄድም ተስፋ የለንም ሲሉ ነው ለዶቼ ቬሌ ያመከለከተቱት፡፡
በአበርገሌ የተፈናቃዮች ጣቢያ የሚገኙ ሌላ ተፈናቃይም ባለፉት ሶስት ዓመታት ቀያቸው መጦርነት የተጎዳና መኖሪያቸውም የፈራረሰ በመሆኑ ዘላቂ በሆነ ሁኔታ መልሶ የማቋቋም ሥራ ሳይሰራ ወደ ቀያቸው መመለሱ ጥቅም እንደሌለው ነው ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ያስረዱት።
"ዝም ብላችሁ ሂዱ ወደ አገራችሁ [ቀያችሁ]ስምምነት ተደርጓል ነው ሚሉት ብንሄድም የምንበላው የምንጠጣው ነገር አይኖርም፣ እዚህም የተሰጠን ምንም ነገር የለም፣ መጀመሪያ ከቀያችን ወደ ሰቆጣ ተፈናቅለን ሄድን፣ አበርገሌ ነፃ ወጥቷል ተብለን እንደገና ከሰቆጣ ወደ ኒሯቅ [የአበርገሌ ወረዳ ማዕከል] መጣን፣ በመመላለስ እየተንገላታን ነው ያለነው፣ አሁን ወደ ቀያችሁ ሂዱ ካልሄዳችሁ ርዳታ አይሰጣችሁም ተብለናል” ብለዋል፡፡
በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት የአበርገሌ ቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ቡድን መሪ አቶ አለነ ታደሰ ባጠቃላይ በመጠለያ ጣቢያው ከ13 ሺህ በላይ ተፈናቃይ እንደሚኖር ተናግረዋል፡፡ "ርዳታ አልደረሰንም” የሚባለውን ስሞታ ግን "ሀሰት ነው” ብለውታል፡፡
"ርዳታ ሰሞኑን ተቀብለዋል፣ ዝርዝሩን ማየት ይቻላል፣ ቢሰጡም ተፈናቃዮቹ ሁሌም አልተቀበልንም ነው የሚሉት፣ ወደ ቀያቸው ለመመለስ ሲዘጋጁም ይዘውት የሚሄዱት ድጋፍ ይደረግላቸዋል” ነው ያሉት፡፡
የአገውዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኪሮስ ሮምሀ ባለፉት ዓመታት በነበሩ ጦርነቶችና ተፈጥሮ ባስከተለው ድርቅ በወረዳዎቹ እስከ 80 ሺህ የሚደርስ ሕዝብ በችግር ላይ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
"ህዝቡ በጣም ችግር ላይ ነው ያለው፣ ሰውሰራሽና የተፈጥሮ ችግሮች በስፋት ነው በሁለቱም ወረዳዎች ያለው፣ ይህንን ለሚመለከታቸው እርዳታ ሰጪ አካላት አሳውቃናል፣ በትግራይ በኩል የነበሩ መንግስረታዊ ያልሆኑ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች መጠነኛ እርዳታ ሲያደርጉ ቆይተዋል፣ አሁን ካለው የድርቅ ሁኔታና አካባቢው በጦርነት ከመቆየቱ አንፃር እዚህ ግባ የሚባል ድጋፍ እየተደረገ አይደለም ፣ በመድኃኒት እጥረትና፣ በምግብ እጦት ህፃናት በከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው፣ ከ75ሺህ እስከ 80 ሺህ የሚሆነው የአበርገሌና የፃግብጂ ወረዳ ህዝብ ለከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ እየተዳረገ ነው.”
የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኣለሙ ክፍሌ በበኩላቸው በድርቅ፣ በጦርነትና በመድሀኒት እጥረት ተጎድቶ የቆየው የአበርገሌና የፃግብጂ ወረዳ ህዝብ እርዳታ የሚያገኝባቸው ፃና፣ ሴሪያና እምባዳጎ የተባሉ የስርጭት ቦታዎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል።
ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያ ያሉ ወገኖችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን የጠቀሱት ዋና አስተዳዳሪው የመንግስት መዋቅሮችም እንደገና እየተደራጁ መሆናቸውንና በአዴን ቁጥጥር ስር ወደነበሩ ቀበሌዎች የጤና፣ የትምህርት፣ የመሬት አስተዳደርና ሌሎችም ጽ/ቤቶች አገልግሎት እንዲጀምሩ ባለሙያዎችና አመራሮች ወደ ቦታቸው እየተመለሱ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡ ተፈናቃዮችን መልሶ የማደራጀትና የማቋቋም ሥራዎችም በአጭር ጊዜ ውስት እንደሚጠናቀቁ ዋና አስተዳዳሪው ገልጠዋል፡፡
የአዴን ሊቀመንበር አቶ ኪሮስ የርዳታ እህል እንዲጓጓዝ፣ የመንግስት መዋቅሮች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና ስራ እንዲጀምሩ በስምምነቱ መሰረት መንገዶች ክፍት መሆናቸውንና የፀጥታ ችግር እንደሌለ ተናግረዋል።
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ