 የምግብ ርዳታ በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 07.07.2022

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ኢትዮጵያ

የምግብ ርዳታ በትግራይ

ለ3.7 ሚልዮን ህዝብ የሚሆን የተባለ 60 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ወደ ትግራይ መግባቱ የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። ርዳታው በዓለም አቀፍ ግብረ ሠናይ ድርጅቶች እና የኅብረተሰብ ተወካዮች አስተባባሪነት ቅድሚያ ለተሰጣቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች እየተሰራጨ መሆኑ ቢገለጽም በቂ አለመሆኑ ተመልክቷል።

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«60 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ትግራይ ገብቷል»

ለ3.7 ሚልዮን ህዝብ የሚሆን የተባለ 60 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ወደ ትግራይ መግባቱ የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። ርዳታው በዓለም አቀፍ ግብረ ሠናይ ድርጅቶች እና የኅብረተሰብ ተወካዮች አስተባባሪነት ቅድሚያ ለተሰጣቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች እየተሰራጨ መሆኑ ቢገለጽም በቂ አለመሆኑ ተመልክቷል።  

 የገባው ድጋፍ ለሁሉም እርዳታ ፈላጊ ህዝብ በቂ ባለመሆኑ፥ የድሀድሀ ለተባሉ የማሕበረሰብ ክፍሎች፣ አረጋውያን፣ ሴቶችና ሕጻናት ቅድሚያ ተሰጥቶ የማዳረስ ሥራ እየተከወነ መሆኑ የትግራይ የአደጋዎች ቅድመ ጥንቃቄ እና ምላሽ ዳይሬክቶሬት ገልጿል። ለተረጂዎች ከሚቀርብ የምግብ እርዳታ መካከል በአንዳንዱ የተበላሸ (የነቀዘ) ስንዴ የተስተዋለ ሲሆን፣ ለተፈናቃዮች በሚሰጡ የድጋፍ እቃዎች ደግሞ ቅሬታ የፈጠሩ ምስሎች ያሉባቸው ቁሳቁሶች ቀርበው ተመልክተናል። እንደ የትግራይ ክልላዊ መንግሥት እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት መረጃ ከሆነ 6,3 ሚልዮን የትግራይ ህዝብ በጦርነቱ ምክንያት እርዳታ ፈላጊ ሆንዋል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

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«60 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ትግራይ ገብቷል»  

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